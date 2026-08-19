Xsolla anuncia una alianza estratégica plurianual con el pódcast Good Game Club para dar visibilidad a las historias que impulsan la evolución de la industria mundial de los videojuegos

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, empresa global de comercio de videojuegos, anunció hoy una alianza estratégica plurianual con Good Game Club, el pódcast independiente de alcance internacional dedicado a compartir historias sobre iniciativas que generan un impacto significativo en el sector. El acuerdo forma parte de una iniciativa más amplia para apoyar a los desarrolladores, editores y creadores que están dando forma al futuro de los videojuegos y poner en valor el lado humano de las empresas que forman parte de esta industria. La colaboración abarcará los principales eventos internacionales, con grabaciones conjuntas del pódcast previstas cada año en gamescom, en Colonia, y en la Game Developers Conference (GDC), en San Francisco.

Xsolla y Good Game Club crearán secciones editoriales periódicas y episodios en profundidad sobre estudios y experiencias de distintos ámbitos, desde equipos emergentes hasta desarrolladores de tamaño medio y consolidados. También producirán episodios desde Dubái, Berlín, Bakú y otros destinos para dar a conocer a estudios, creadores y referentes del sector que desarrollan proyectos destacados en sus respectivos mercados. Xsolla se sumará a los socios actuales de Good Game Club, Dubai Films & Games Commission y Tencent.

Presentado por Jude Ower MBE, directora de estrategia de PlanetPlay, y Mathias Gredal Nørvig, director ejecutivo de SYBO, Good Game Club destacará a las personas, los estudios y las ideas que demuestran el impacto que pueden tener los videojuegos en los jugadores, las comunidades y el sector en general. Con esta alianza, el pódcast incorpora a una empresa internacional con presencia en estudios de todos los tamaños y regiones, lo que ampliará su perspectiva sobre las iniciativas y proyectos que están impulsando la evolución del sector.

«Good Game Club pone de relieve historias que reflejan el impacto que puede generar nuestra industria: videojuegos que aportan valor a los jugadores y desarrolladores que crean proyectos y soluciones para abordar los desafíos que realmente importan», afirmó Berkley Egenes, director de marketing y crecimiento de Xsolla. «Asociarnos con Jude y Mathias nos permite poner nuestra red internacional al servicio de esta misión y ofrecer a desarrolladores de todos los tamaños un nuevo espacio para compartir lo que están creando y explicar por qué es importante».

«Estamos encantados de asociarnos con Xsolla, ya que esta colaboración nos permitirá contar aún más historias de desarrolladores y mercados emergentes de todo el mundo», afirmó Jude Ower, cofundadora y presentadora de Good Game Club. «Xsolla proporciona una infraestructura fundamental para apoyar a desarrolladores de todos los tamaños. Al trabajar juntos y contar con su red internacional, podemos dar visibilidad a las personas que están impulsando proyectos destacados en la industria de los videojuegos en todo el mundo».

«Good Game Club tiene una presencia verdaderamente internacional. Abordamos todas las regiones del mundo y todo tipo de videojuegos que generan un impacto significativo, por lo que nos entusiasma ampliar nuestra red y sumar la experiencia y la presencia internacional de Xsolla», afirmó Mathias Gredal Nørvig, cofundador y presentador de Good Game Club. «Estamos deseando compartir las historias que surjan de esta colaboración e inspirar a más desarrolladores a ir más allá en sus proyectos y generar cambios significativos. Los videojuegos tienen el potencial de generar cambios que contribuyan a mejorar la vida de las personas en todo el mundo».

Los nuevos episodios y contenidos de la colaboración comenzarán a publicarse este año. Good Game Club está disponible en las principales plataformas de pódcast.

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa global de comercio que ofrece todo lo necesario para lanzar, hacer crecer y monetizar videojuegos. Con sede central en Los Ángeles, California, brinda soluciones a estudios de todos los tamaños, desde equipos independientes hasta grandes estudios AAA, en áreas como comercio directo al consumidor, pagos inteligentes, propiedad intelectual vinculada al entretenimiento y productos para fomentar la participación de los jugadores. Xsolla ayuda a sus clientes a financiar, distribuir, promocionar y monetizar sus juegos a gran escala. Más del 70 % de los 100 videojuegos con mayores ingresos del mundo confían en Xsolla, que opera como comerciante registrado en más de 200 mercados y ofrece acceso a más de 1000 métodos de pago locales en todo el mundo. Con la firme convicción de que el futuro está en los videojuegos, Xsolla trabaja para conectar oportunidades y generar nuevas posibilidades de crecimiento para creadores de todo el mundo.

Para obtener más información, visite xsolla.com.

Acerca de Good Game Club

Good Game Club es un pódcast de alcance internacional dedicado a analizar el impacto de los videojuegos, presentado por Jude Ower MBE, directora de estrategia de PlanetPlay, y Mathias Gredal Nørvig, director ejecutivo de SYBO. El programa da visibilidad a los beneficios menos conocidos e inesperados de los videojuegos y a la influencia que el entretenimiento digital puede tener en las personas y el planeta, mediante conversaciones con desarrolladores, creadores y líderes que utilizan los videojuegos para impulsar cambios significativos en todo el mundo.

Para obtener más información, visite Good Game Club.

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