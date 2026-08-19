Corpay Cross-Border成为欧洲T20超级联赛官方外汇合作伙伴

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球企业支付领域的领导者Corpay, Inc.（纽约证券交易所代码：CPAY）欣然宣布，旗下跨境支付业务Corpay Cross-Border已与欧洲T20超级联赛（European T20 Premier League，简称“ETPL”）达成合作协议。ETPL是一项经国际板球理事会（International Cricket Council）批准、采用特许经营模式的全新赛事，旨在推动欧洲在全球T20板球版图中崛起为一支充满活力的重要力量。根据协议，Corpay将成为ETPL的独家官方外汇（FX）合作伙伴，并同时担任其官方合作伙伴。

作为ETPL的独家外汇合作伙伴，Corpay Cross-Border将为联赛提供全面的外汇风险管理解决方案，帮助其有效管理日常业务运营所产生的汇率风险敞口。同时，ETPL还可借助Corpay Cross-Border屡获殊荣的平台，通过单一入口集中处理全球支付，从而简化跨境支付流程。

Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示：“Corpay Cross-Border非常高兴能够获任欧洲T20超级联赛独家官方外汇合作伙伴。该联赛以爱尔兰、苏格兰和荷兰三国板球协会首创的合作模式为基础，汇聚国际知名球星与崭露头角的欧洲新秀，旨在打造一项高水平、具有全球影响力的赛事，同时进一步夯实整个欧洲地区的板球运动生态。随着联赛致力于推动各个层级的板球运动发展，并将欧洲打造成为全球板球运动最令人瞩目的新兴市场之一，我们期待为其国际支付及外汇业务需求提供支持。”

欧洲T20超级联赛联合创始人Saurav Banerjee表示：“ETPL与生俱来便具有鲜明的国际化属性，汇聚了来自多个国家、涉及多种货币的球队、球员、合作伙伴及利益相关方。在推动联赛实现长期发展的过程中，与真正了解跨市场运营复杂性的合作伙伴携手至关重要。Corpay在跨境支付和外汇领域拥有深厚的专业积淀，我们非常高兴欢迎Corpay成为ETPL官方外汇合作伙伴。”

爱尔兰板球协会首席财务官兼ETPL董事Andrew May表示：“爱尔兰板球协会与Corpay长期以来一直保持着良好的合作关系，我们很高兴看到这一合作如今进一步延伸至ETPL。随着联赛将欧洲各地的板球力量汇聚在一起，与深谙跨市场运营复杂性的资深国际合作伙伴携手具有重要价值。在我们着力打造稳健、可持续的平台，推动板球运动在欧洲大陆不断发展的过程中，我们非常高兴Corpay能够加入ETPL，与我们携手开启这一发展征程。”

关于Corpay

Corpay（纽约证券交易所代码：CPAY）是一家专注于企业支付与费用管理的标普500指数成分公司，主要提供三大类B2B解决方案：支出管理提供企业卡和虚拟卡项目，并实现从采购到付款流程的自动化；跨境业务提供外币兑换服务，并协助企业开立境外银行账户；车辆解决方案帮助企业管控燃油、通行费、停车费及其他车辆相关支出。借助Corpay，企业对支出的管控越到位，所需支出就越少。欲了解更多信息，请访问corpay.com。

关于欧洲T20超级联赛（ETPL）

欧洲T20超级联赛（European T20 Premier League，简称“ETPL”）是欧洲首个大型特许经营制T20板球联赛。该联赛由Abhishek Bachchan、Saurav Banerjee、Priyanka Kaul和Dhiraj Malhotra联合创办，并与爱尔兰板球协会、苏格兰板球协会和荷兰皇家板球协会合作打造。ETPL汇聚世界级国际球星与欧洲顶尖板球运动员，旨在加快推动板球运动在欧洲大陆的发展，同时打造一个面向全球的体育与娱乐品牌。欲了解更多信息，请访问etplofficial.com。

*本文所称“Corpay”主要指Corpay, Inc.旗下跨境业务部门https://www.corpay.com/cross-border。有关Corpay Cross-Border旗下公司的完整名单，请访问https://www.corpay.com/compliance。

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