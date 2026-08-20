Organigram Global accélère l’intégration de Sanity Group au sein d’une structure opérationnelle mondiale unifiée

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Organigram Global Inc. (NASDAQ : OGI) (TSX : OGI) (« Organigram » ou la « société ») a annoncé aujourd’hui une étape importante dans sa stratégie de croissance mondiale grâce à l’intégration accélérée de Sanity Group GmbH (« Sanity ») et à l’harmonisation de la direction, des opérations et des activités de développement commercial au sein de l’organisation fusionnée.

Pour soutenir l’organisation fusionnée, Organigram a nommé Finn Age Hänsel au poste de président pour le reste du monde et de directeur de la stratégie, et Adrian Frenzel au poste de directeur des opérations mondiales. Afin de faciliter l’intégration, la société a modifié le contrat d’achat d’actions régissant l’acquisition de Sanity, qui exigeait que Sanity soit exploitée de manière autonome pendant une période de performance de 12 mois. Cet amendement remplace le complément de prix initial basé sur la performance par un complément de prix fixe, tout en conservant la structure initiale selon laquelle ce complément est payable à l’issue de la période de complément de prix.

« Depuis la finalisation de l’acquisition, nos équipes ont extrêmement bien collaboré et nous avons pu constater par nous-mêmes la solidité de l’activité de Sanity ainsi que les opportunités offertes par notre plateforme combinée », déclare James Yamanaka, directeur général d’Organigram. « Ces progrès, associés à notre confiance dans la trajectoire de croissance continue de Sanity, font que le moment est venu de franchir une nouvelle étape dans notre intégration. La fixation du montant de la clause d’earn-out apporte davantage de clarté et de certitude, tout en renforçant encore l’alignement stratégique et l’exécution au sein de l’organisation. Grâce à une plateforme mondiale plus intégrée, nous pouvons tirer parti de la dynamique déjà en place, coordonner nos capacités et allouer nos ressources plus efficacement, afin de saisir les opportunités permettant de stimuler la croissance et l’augmentation des marges au Canada, en Europe et sur d’autres marchés internationaux. »

Construire une plateforme internationale intégrée

Sanity est l’un des principaux acteurs en Allemagne et apporte à Organigram une plateforme commerciale bien établie ainsi qu’une expertise réglementaire sur l’un des marchés du cannabis médical les plus importants et les plus dynamiques d’Europe. Le marché allemand du cannabis médical, évalué à plus de 2 milliards d’euros en 2025 et desservant environ 800 000 patients, devrait dépasser les 4 milliards d’euros d’ici 2028.1 Forte d’une expertise réglementaire européenne approfondie, Sanity s’est également implantée en Suisse et se développe stratégiquement en Pologne, au Royaume-Uni et en Tchéquie.

Organigram a bâti des bases solides dans les domaines de la culture, de l’innovation produit, de la fabrication, des marques et de l’approvisionnement international. La société fournit actuellement des livraisons de cannabis en vrac à l’Allemagne, à l’Australie et au Royaume-Uni, et a récemment lancé 10 références de produits sur le marché australien du cannabis médical.

Le regroupement de ces capacités au sein d’un modèle opérationnel unique permettra à la société de mieux tirer parti de ses capacités de production et de développement de produits au Canada, ainsi que de l’infrastructure commerciale, réglementaire et de distribution de Sanity en Europe. Cela devrait fournir une base plus solide pour coordonner l’approvisionnement, accélérer la commercialisation des produits et des marques, et saisir les opportunités de croissance en Allemagne et sur d’autres marchés internationaux.

Nominations à la direction

Finn Age Hänsel a été nommé président pour le reste du monde et directeur de la stratégie chez Organigram. À ce titre, Finn dirigera la stratégie d’entreprise mondiale d’Organigram, le développement des marchés internationaux et les partenariats stratégiques. Il soutiendra également la poursuite de l’intégration des capacités canadiennes et européennes d’Organigram et évaluera les opportunités d’introduire les marques, les produits et la propriété intellectuelle de la société sur de nouveaux marchés.

Finn apporte plus de 15 ans d’expérience en tant qu’entrepreneur et cadre supérieur dans la création et le développement d’entreprises dans les secteurs de la consommation et de la santé. Il a débuté sa carrière en tant que consultant chez Boston Consulting Group, puis a cofondé Sanity en 2018, dont il a piloté le développement pour en faire l’une des principales entreprises allemandes spécialisées dans le cannabis médical, avec un portefeuille couvrant le cannabis médical, des offres de bien-être et des projets pilotes liés au cannabis à usage récréatif. Auparavant, il a cofondé The Iconic, l’un des principaux sites de vente en ligne de mode en Australie, et a mené, en tant que directeur général, le redressement de la plateforme de déménagement Movinga.

Adrian Frenzel a été nommé directeur des opérations mondiales d’Organigram. À ce poste, Adrian sera chargé de veiller à l’excellence opérationnelle de l’ensemble des activités mondiales et de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise, s’attachant dans un premier temps à optimiser les performances, à renforcer la cohérence opérationnelle, à mettre en place des pratiques opérationnelles évolutives et à favoriser la progression de la marge brute à l’échelle de l’ensemble du groupe.

Adrian apporte plus d’une décennie d’expérience en direction générale et en gestion opérationnelle, acquise notamment en tant que directeur général et directeur des opérations du groupe Sanity. Auparavant, il a occupé un poste de consultant en opérations chez McKinsey & Company, puis a été directeur des opérations chez Gorillas Technologies et co-directeur général de HelloFresh USA.

« Organigram a bâti des fondations solides et, grâce à Sanity, a mis en place une plateforme significative en Europe. Grâce à une équipe de direction et à une structure opérationnelle unifiées, nous sommes désormais en mesure de réunir ces capacités, de poursuivre notre croissance avec une plus grande concentration et de saisir plus rapidement les opportunités sur l’ensemble de nos marchés », ajoute James Yamanaka. « J’ai pleinement confiance en l’équipe que nous avons constituée et en notre capacité à traduire cette nouvelle phase de notre stratégie en une croissance durable et en une valeur à long terme pour les actionnaires. »

Accord d’earn-out modifié

En vertu de l’accord d’earn-out modifié, les parties ont convenu de fixer la valeur de l’earn-out de Sanity Group à 85 % de la valeur maximale de l’earn-out prévue dans le contrat d’acquisition initial, ce qui apporte une plus grande certitude quant au solde de la contrepartie payable dans le cadre de l’acquisition.

La contrepartie de l’earn-out se composera de 20 millions d’euros en numéraire, le solde, net des participations d’Organigram antérieures à l’acquisition et de certaines autres déductions, s’élevant à environ 76 millions d’euros et payable en actions d’Organigram. Le nombre d’actions ordinaires à émettre sera déterminé sur la base du cours moyen pondéré en fonction du volume (« VWAP ») sur 20 jours des actions ordinaires d’Organigram à la TSX, tel qu’il s’établit trois jours avant la date de paiement, sous réserve d’un prix plancher de 3,00 CAD par action et d’un prix plafond de 4,00 CAD par action.

La contrepartie au titre de la clause d’earn-out deviendra exigible à compter du 1er avril 2027, la date effective de paiement de la contrepartie en numéraire et d’émission des actions ordinaires correspondantes devant intervenir au plus tard le 1er mai 2027, sous réserve des modalités et conditions de l’accord modifié.

« Sanity a enregistré de solides performances depuis l’acquisition, et la poursuite de cette dynamique renforce notre confiance dans la trajectoire de croissance de l’entreprise », déclare Peter Amirault, président du conseil d’administration d’Organigram. « Compte tenu des performances enregistrées à ce jour, de nos prévisions de croissance continue du chiffre d’affaires et du BAIIDA ajusté pour le reste de la période de complément de prix, ainsi que des avantages liés à l’intégration complète, nous estimons que la fixation du complément de prix à 85 % constitue un résultat équitable et justifié. Cela apporte également davantage de clarté pour l’avenir et offre l’occasion de renforcer encore l’alignement stratégique et l’exécution au sein de notre organisation mondiale. Avec Finn qui se concentre sur l’accélération de la croissance internationale, Adrian qui pilote l’excellence opérationnelle et l’augmentation des marges sur l’ensemble de notre plateforme mondiale, et Tim qui continue de diriger nos opérations commerciales, leaders sur le marché canadien, nous estimons être bien positionnés pour tirer parti des atouts des deux organisations et générer une croissance rentable au Canada et sur les marchés internationaux. »

L’accord de complément de prix modifié constitue une « opération entre parties liées » au sens de l’Instrument multilatéral 61-101 – Protection des détenteurs de titres minoritaires dans le cadre d’opérations spéciales (« MI 61-101 »). Toutefois, l’accord de complément de prix modifié est exempté des exigences de l’Instrument 61-101 en matière d’évaluation formelle et d’approbation par les actionnaires minoritaires, conformément aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) de l’Instrument 61-101, respectivement, car ni la juste valeur marchande de l’objet de l’accord de complément de prix modifié, ni la contrepartie de celui-ci, ni aucune opération connexe, dans la mesure où elle implique des parties intéressées (telles que définies dans le MI 61-101), ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la société aux fins du MI 61-101.

À PROPOS D’ORGANIGRAM

Organigram Global Inc. est une société cotée au NASDAQ Global Select Market et à la Bourse de Toronto (TSX), dont les filiales en propriété exclusive comprennent Organigram Inc., un cultivateur et transformateur agréé. Grâce à l’acquisition de Sanity Group, Organigram est présente sur le marché allemand du cannabis médical ainsi que sur d’autres marchés émergents en Europe.

Organigram se consacre à la production de cannabis de haute qualité destiné aux consommateurs adultes, ainsi qu’à l’extension de la présence mondiale de la société. Organigram a également développé et acquis un portefeuille de marques de cannabis, notamment Edison, Big Bag O’ Buds, SHRED, Monjour, Tremblant, Collective Project, Trailblazer, BOXHOT et DEBUNK. Grâce à l’acquisition de Sanity Group, les marques européennes d’Organigram comprennent Vayamed, avaay, ZOIKS, Endosane Pharmaceuticals, VAAY et Grashaus Projects. Organigram exploite des sites à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et à Lac Supérieur, au Québec, ainsi qu’une usine dédiée à la fabrication de produits comestibles à Winnipeg, au Manitoba. La société exploite également deux autres sites de transformation du cannabis dans le sud-ouest de l’Ontario : l’un à Aylmer et l’autre à London. Le site d’Aylmer dispose de capacités d’extraction de premier ordre et est optimisé pour le perfectionnement des formulations, le post-traitement des cannabinoïdes mineurs et la production de préroulés infusés. Le site de London sera optimisé pour l’étiquetage, le conditionnement et la distribution à l’échelle nationale. La société est réglementée par Santé Canada en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « prévoit », « s’attend à », « estime », « a l’intention de », « anticipe », « croit » ou des variantes de ces mots et expressions, ou par des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seraient susceptibles de » ou « seront » entrepris, se produiront ou seront atteints. Les informations prospectives, y compris les attentes concernant la performance du marché, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats, événements, performances ou réalisations réels d’Organigram Global et les attentes actuelles ou les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Plus précisément, les déclarations concernant les avantages attendus de l’intégration, les nominations et les perspectives commerciales futures d’Organigram constituent des déclarations prospectives. Les risques, incertitudes et autres facteurs liés aux informations prospectives qui pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives comprennent le risque que tout ou partie des avantages attendus de l’intégration de Sanity ne se concrétisent pas ou ne se produisent pas dans les délais prévus par la société, que toutes les exigences légales liées aux nominations soient respectées, ainsi que les facteurs et risques divulgués dans la dernière notice annuelle de la société, le rapport de gestion et les autres documents de la Société déposés de temps à autre sur SEDAR+ (voir www.sedarplus.ca) et déposés ou communiqués à la Securities and Exchange Commission sur EDGAR (voir www.sec.gov). Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Bien que la société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour établir les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais indiqués, voire qu’ils se produiront tout court. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont valables à la date de celui-ci et la société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure requise par la loi, de mettre à jour ou de réviser ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison.

1 Sources : Euromonitor, Precedence Research, https://www.precedenceresearch.com/databook/germany-legal-cannabis-market, estimations internes. Expand

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