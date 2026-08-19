Xsolla與創始合作夥伴AccelByte攜手推出針對遊戲的整合式後端與全球付款解決方案

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性電子遊戲商務公司Xsolla今日宣布，透過與全代管可擴充遊戲後端平台AccelByte建立創始合作夥伴關係，為遊戲開發者推出整合式後端解決方案，並開放了一項針對該組合解決方案的封閉測試計畫，該解決方案將AccelByte遊戲服務(AGS)與Xsolla的全球付款及變現工具相結合。部分開發者現可申請搶先體驗，並在更廣泛正式發表前參與完善該整合方案。

隨著遊戲工作室在PC、行動端、主機及網頁平台擴充線上營運遊戲，管理玩家資料持久化、遊戲後端及全球交易會增加成本並拖慢上線速度。透過與AccelByte的創始合作，Xsolla將AccelByte的後端服務與其自有的付款及變現能力整合為整合式技術堆疊，使工作室無需再自行拼湊各類獨立解決方案。該整合方案的制定參考了目前正在發表線上營運遊戲的工作室的直接回饋意見。

在封閉測試期間，合作工作室將協助驗證以下內容：

以開發者為中心的基礎架構： 該方案以正在積極跨地區、跨平台、針對不同玩家群體發表線上營運遊戲的工作室和開發者的回饋意見為基礎進行建構。測試合作夥伴將直接參與功能集和模組化實作方案的設計。

該方案以正在積極跨地區、跨平台、針對不同玩家群體發表線上營運遊戲的工作室和開發者的回饋意見為基礎進行建構。測試合作夥伴將直接參與功能集和模組化實作方案的設計。 後端與付款整合： 將AccelByte的後端服務（包括玩家管理、匹配系統、商店以及AI驅動的整合工具與分析功能）與Xsolla的付款、訂閱、變現及身分服務結合在一個可交互操作的層中。

將AccelByte的後端服務（包括玩家管理、匹配系統、商店以及AI驅動的整合工具與分析功能）與Xsolla的付款、訂閱、變現及身分服務結合在一個可交互操作的層中。 無需重度工程投入即可簡化部署： 該方案的設計目標是讓工作室無需自建後端基礎架構或設立專職線上營運團隊，即可建置並營運線上遊戲服務，從而縮短上市時間、加快迭代週期。

該方案的設計目標是讓工作室無需自建後端基礎架構或設立專職線上營運團隊，即可建置並營運線上遊戲服務，從而縮短上市時間、加快迭代週期。 全球變現涵蓋範圍：透過Xsolla的全球遊戲付款平台，參與的工作室可接取涵蓋200多個地區的1000多種付款方式，為遊戲開闢新的收入通路。

Xsolla總裁Chris Hewish表示：「我們正在透過認真傾聽同時使用我們兩家平台的開發者的意見，與AccelByte共同建構這一後端與遊戲服務整合方案。我們的首批測試合作夥伴將協助我們證明，工作室可以同時建置後端服務與全球付款能力，無需為兩者分別設立獨立團隊，從而更快地推向市場。」

AccelByte執行長兼技術總監Junaili Lie表示：「AccelByte全面且可擴充的平台與工具集現在更容易被開發者使用，整合和操作也更加便捷。我們欣然與Xsolla達成合作，雙方都堅信應讓各類規模的工作室都能用上強大的技術。透過結合我們的技術與專長，我們可以協助工作室更快上線遊戲、更智慧地營運，並觸達全球玩家。」

該封閉測試計畫僅對少數工作室開放，後續將進行更大範圍的推廣。開發者可在於德國科隆舉行的2026年科隆遊戲展(gamescom 2026)上，前往2.2號館 #A030-B035的Xsolla攤位與雙方團隊交流，或透過xsolla.pro/backend登記參與意向。

如欲進一步瞭解Xsolla的整合式後端與全球付款解決方案，可在科隆遊戲展期間安排會議或寄送電子郵件至partnerships@xsolla.com。

關於Xsolla

Xsolla是一家全球性商業公司，致力於為開發者提供電子遊戲上線、成長和變現所需的一切工具和服務。公司總部位於加州洛杉磯，為從獨立遊戲到3A大作的各類工作室提供支援，解決方案涵蓋直接針對消費者的商業服務、智慧付款、以娛樂為基礎的IP以及玩家互動產品。Xsolla協助開發者大規模地為遊戲提供資金並進行發行、行銷和變現。全球收入排名前100的遊戲中有超過70%信賴Xsolla，公司在全球200多個地區以商家收單機構的身分營運，支援1000多種本地付款方式。植基於對遊戲產業未來的堅定信念，Xsolla致力於匯聚各類機會，為世界各地的創作者釋放成長潛力。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 xsolla.com

© 2026 Xsolla版權所有。保留所有權利。

關於AccelByte

AccelByte多年來一直致力於建構和營運AccelByte遊戲服務(AGS)。AGS是一個全代管、大規模可擴充且可延伸的遊戲後端平台，旨在協助全球開發者專注於最重要的事情：打造出色的遊戲。AccelByte成立於2016年，由遊戲產業資深人士創立，他們曾為全球一些規模最大的線上營運遊戲和平台設計底層線上系統，包括Fortnite、Epic Online Store、Xbox Live以及EA Origin，並獲得SoftBank Vision Fund 2、Sony Interactive Entertainment、Galaxy Interactive、NetEase、KRAFTON和Dreamhaven的投資支援。

如欲瞭解更多資訊，請造訪accelbyte.io

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。