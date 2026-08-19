Corpay Cross-Border nominata partner ufficiale per il cambio valute della European T20 Premier League

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha siglato un accordo con la European T20 Premier League (“ETPL”), un nuovo campionato basato su un franchising e approvato dall'International Cricket Council, creato per stabilire l'Europa come una forza dinamica nello scenario T20 globale. Secondo i termini dell'accordo, Corpay diventa Official Foreign Exchange (FX) Partner esclusivo di EPTL, oltre ad essere un Partner ufficiale.

Da partner esclusivo del cambio valute di EPTL, Corpay Cross-Border fornirà alla Premier League soluzioni complete di gestione del rischio FX per aiutare a mitigare l'esposizione delle valute derivante dalle proprie attività commerciali giornaliere.

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