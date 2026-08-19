Corpay Cross-Border nominata partner ufficiale per il cambio valute della European T20 Premier League
Corpay Cross-Border nominata partner ufficiale per il cambio valute della European T20 Premier League
Offre l'accesso alle soluzioni di gestione del rischio delle valute e dei pagamenti internazionali
TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha siglato un accordo con la European T20 Premier League (“ETPL”), un nuovo campionato basato su un franchising e approvato dall'International Cricket Council, creato per stabilire l'Europa come una forza dinamica nello scenario T20 globale. Secondo i termini dell'accordo, Corpay diventa Official Foreign Exchange (FX) Partner esclusivo di EPTL, oltre ad essere un Partner ufficiale.
Da partner esclusivo del cambio valute di EPTL, Corpay Cross-Border fornirà alla Premier League soluzioni complete di gestione del rischio FX per aiutare a mitigare l'esposizione delle valute derivante dalle proprie attività commerciali giornaliere.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatto per Corpay:
Brad Loder
Direttore del marketing
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com
Contatto per la European T20 Premier League:
Akhil Oswal
Vicepresidente
European T20 Premier League
+91 98104 31616
akhil.oswal@rulesglobal.com