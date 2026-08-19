Xsolla apresenta soluções integradas de Backend e Pagamentos Globais para jogos, com a parceira fundadora AccelByte

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--A Xsolla, empresa global de comércio de videogames, apresentou hoje soluções integradas de backend para desenvolvedores de jogos por meio de uma parceria fundadora com a AccelByte, uma plataforma de backend de jogos totalmente gerenciada e extensível, e abriu um programa de testes fechado para uma solução combinada que integra a AccelByte Gaming Services (AGS) com as ferramentas globais de pagamento e monetização da Xsolla. Desenvolvedores selecionados já podem solicitar acesso antecipado e ajudar a moldar a integração antes do seu lançamento mais amplo.

À medida que os estúdios expandem seus jogos online para PC, dispositivos móveis, consoles e web, o gerenciamento da persistência dos jogadores, do backend dos jogos e das transações globais aumenta os custos e atrasa os lançamentos. Por meio da parceria inicial com a AccelByte, a Xsolla reúne os serviços de backend da AccelByte com seus próprios serviços de pagamento e monetização em uma plataforma integrada, para que os estúdios não precisem mais criar soluções separadas por conta própria. A integração é moldada pelo feedback direto de estúdios que já lançam jogos online.

Durante o período de testes fechado, os estúdios parceiros ajudarão a validar:

Base centrada no desenvolvedor: Construída com a contribuição de estúdios e desenvolvedores que lançam jogos online em diversas regiões, plataformas e para diferentes tipos de jogadores. Os parceiros de teste influenciarão diretamente o conjunto de recursos e as opções de implementação modular.

Construída com a contribuição de estúdios e desenvolvedores que lançam jogos online em diversas regiões, plataformas e para diferentes tipos de jogadores. Os parceiros de teste influenciarão diretamente o conjunto de recursos e as opções de implementação modular. Backend e pagamentos integrados: Combinarão os serviços de backend da AccelByte, incluindo gerenciamento de jogadores, matchmaking, loja e ferramentas de integração e análise baseadas em IA, com os serviços de pagamento, assinatura, monetização e identidade da Xsolla em uma camada interoperável.

Combinarão os serviços de backend da AccelByte, incluindo gerenciamento de jogadores, matchmaking, loja e ferramentas de integração e análise baseadas em IA, com os serviços de pagamento, assinatura, monetização e identidade da Xsolla em uma camada interoperável. Implantação simplificada sem grandes esforços de engenharia: Projetado para que os estúdios possam implementar e operar serviços de jogos ao vivo sem precisar desenvolver infraestrutura de back-end internamente ou contratar equipes dedicadas de LiveOps, reduzindo o tempo de lançamento no mercado e acelerando os ciclos de iteração.

Projetado para que os estúdios possam implementar e operar serviços de jogos ao vivo sem precisar desenvolver infraestrutura de back-end internamente ou contratar equipes dedicadas de LiveOps, reduzindo o tempo de lançamento no mercado e acelerando os ciclos de iteração. Cobertura global de monetização: Por meio da plataforma global de pagamentos para jogos da Xsolla, os estúdios participantes têm acesso a mais de 1.000 métodos de pagamento em mais de 200 regiões geográficas, abrindo novos canais de receita para jogos.

"Estamos construindo essa integração de backend e serviços de jogos com a AccelByte ouvindo os desenvolvedores que usam ambas as plataformas", disse Chris Hewish, presidente da Xsolla. "Nossos primeiros parceiros de teste nos ajudarão a comprovar que um estúdio pode implementar serviços de backend e pagamentos globais simultaneamente, sem precisar contratar equipes separadas para cada um, e chegar ao mercado mais rapidamente como resultado."

"A plataforma e o conjunto de ferramentas abrangentes e escaláveis ​​da AccelByte agora são mais acessíveis e fáceis de integrar e operar para os desenvolvedores", disse Junaili Lie, CEO e diretora técnica da AccelByte. "Estamos entusiasmados com a parceria com a Xsolla, que compartilha nossa crença em tornar a tecnologia poderosa acessível a estúdios de todos os portes. Ao combinar nossa tecnologia e expertise, podemos ajudar os estúdios a lançar seus jogos mais rapidamente, operar de forma mais inteligente e alcançar jogadores globalmente."

O programa de testes fechado é limitado a um pequeno grupo de estúdios antes de uma implementação mais ampla. Os desenvolvedores podem se encontrar com ambas as equipes na gamescom 2026 em Colônia, Alemanha, no estande da Xsolla no Hall 2.2, nº A030-B035, ou registrar seu interesse no programa em xsolla.pro/backend.

Para saber mais sobre o backend integrado e os pagamentos globais da Xsolla, agende uma reunião na gamescom ou envie um e-mail para partnerships@xsolla.com.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa global de comércio que cria e fornece tudo o que os desenvolvedores precisam para lançar, expandir e monetizar videogames. Com sede em Los Angeles, Califórnia, a empresa apoia estúdios de todos os portes, de independentes a AAA, com soluções que abrangem comércio direto ao consumidor, pagamentos inteligentes, propriedade intelectual (IP) de entretenimento e produtos de engajamento de jogadores. A Xsolla ajuda desenvolvedores a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos em grande escala. Com a confiança de mais de 70% dos 100 jogos mais lucrativos, a Xsolla opera como intermediária de pagamentos em mais de 200 regiões geográficas, com acesso a mais de 1.000 métodos de pagamento locais em todo o mundo. Fundamentada em uma profunda crença no futuro dos jogos, a Xsolla está determinada a conectar oportunidades e impulsionar o crescimento de criadores em todos os lugares.

Para mais informações, acesse xsolla.com

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Sobre a AccelByte

A AccelByte dedicou muitos anos à construção e operação da AccelByte Gaming Services (AGS). A AGS é uma plataforma de backend para jogos totalmente gerenciada, altamente escalável e extensível, que ajuda desenvolvedores do mundo todo a se concentrarem no que realmente importa: criar jogos incríveis. Fundada em 2016, a AccelByte foi criada por veteranos da indústria de jogos que desenvolveram sistemas online para alguns dos maiores jogos e plataformas de serviços online do mundo, incluindo Fortnite, Epic Games Store, Xbox Live e EA Origin, e conta com o apoio da SoftBank Vision Fund 2, Sony Interactive Entertainment, Galaxy Interactive, NetEase, Krafton e Dreamhaven.

Para mais informações, acesse accelbyte.io

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