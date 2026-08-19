شركة Xsolla تطرح حلولاً متكاملة للأنظمة الخلفية وحلول الدفع العالمية للألعاب، بالتعاون مع شريكها المؤسس AccelByte

--(BUSINESS WIRE)--لوس أنجلوسطرحت اليوم Xsolla، الشركة العالمية المتخصصة في تجارة ألعاب الفيديو، حلولاً متكاملة للأنظمة الخلفية لمطوري الألعاب، تحت مظلة شراكة تأسيسية مع AccelByte، وهي منصة موسعة للأنظمة الخلفية للألعاب ومدارة بالكامل، كما أطلقت برنامج اختبار مغلق للحل المشترك الذي يجمع بين AccelByte Gaming Services (AGS) وأدوات Xsolla العالمية للدفع وتحقيق الأرباح. يمكن الآن لمجموعة مختارة من المطورين التقدم للتمتع بإمكانية الوصول المبكر والإسهام في تطوير عملية التكامل قبل إطلاقها على نطاق أوسع.

تصبح إدارة استمرارية اللاعبين والأنظمة الخلفية للألعاب والمعاملات العالمية أكثر تكلفة، ما يؤدي إلى إبطاء عمليات الإطلاق، وذلك مع توسّع استوديوهات الألعاب في تقديم ألعاب حية عبر أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة وأجهزة الألعاب والويب، وتحت مظلة الشراكة التأسيسية مع AccelByte، تجمع Xsolla خدمات الأنظمة الخلفية من AccelByte مع حلولها الخاصة للدفع وتحقيق الأرباح ضمن حزمة تقنية متكاملة واحدة، بحيث لا تعود استوديوهات الألعاب بحاجة إلى دمج حلول منفصلة معًا بنفسها. وتستند عملية التكامل إلى الآراء والملاحظات المباشرة من الاستوديوهات التي تطلق ألعابًا حية حاليًا.

خلال فترة الاختبار المغلق، ستساعد الاستوديوهات الشريكة في التحقق من:

الأساس التقني الذي يركز على المطورين: يُطوَّر هذا الحل استنادًا إلى آراء وملاحظات الاستوديوهات والمطورين الذين يطلقون حاليًا ألعابًا حية في مناطق ومنصات مختلفة ولشرائح متنوعة من اللاعبين. وسيسهم شركاء الاختبار إسهامًا مباشرًا في تحديد مجموعة الميزات وخيارات التنفيذ المعيارية.

يُطوَّر هذا الحل استنادًا إلى آراء وملاحظات الاستوديوهات والمطورين الذين يطلقون حاليًا ألعابًا حية في مناطق ومنصات مختلفة ولشرائح متنوعة من اللاعبين. وسيسهم شركاء الاختبار إسهامًا مباشرًا في تحديد مجموعة الميزات وخيارات التنفيذ المعيارية. الأنظمة الخلفية وخدمات الدفع المتكاملة: سيجمع الحل بين خدمات الأنظمة الخلفية التي تقدمها AccelByte، بما في ذلك إدارة اللاعبين، والمطابقة بين اللاعبين، والمتجر، وأدوات التكامل والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبين خدمات Xsolla للدفع والاشتراكات وتحقيق الأرباح والهوية، ضمن منظومة متوافقة وقابلة للتشغيل البيني.

سيجمع الحل بين خدمات الأنظمة الخلفية التي تقدمها AccelByte، بما في ذلك إدارة اللاعبين، والمطابقة بين اللاعبين، والمتجر، وأدوات التكامل والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبين خدمات Xsolla للدفع والاشتراكات وتحقيق الأرباح والهوية، ضمن منظومة متوافقة وقابلة للتشغيل البيني. النشر المبسّط من دون الحاجة إلى أعمال هندسية مكثفة: صُمّم الحل بحيث تتمكن استوديوهات الألعاب من إعداد خدمات الألعاب الحية وتشغيلها من دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية للأنظمة الخلفية داخليًا أو تخصيص فرق مخصصة للعمليات الحية، ما يقلل الوقت اللازم للوصول إلى السوق ويسرّع وتيرة دورات التطوير والتحسين.

صُمّم الحل بحيث تتمكن استوديوهات الألعاب من إعداد خدمات الألعاب الحية وتشغيلها من دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية للأنظمة الخلفية داخليًا أو تخصيص فرق مخصصة للعمليات الحية، ما يقلل الوقت اللازم للوصول إلى السوق ويسرّع وتيرة دورات التطوير والتحسين. تغطية عالمية لتحقيق الأرباح: تحصل الاستوديوهات المشاركة على إمكانية الوصول إلى أكثر من 1,000 وسيلة دفع في أكثر من 200 منطقة جغرافية، ما يفتح المجال أمام قنوات إيرادات جديدة للألعاب، بالاستعانة بمنصة Xsolla العالمية لمدفوعات الألعاب.

صرح Chris Hewish، رئيس Xsolla، قائلاً: "نعمل على تطوير عملية التكامل هذه بين الأنظمة الخلفية وخدمات الألعاب بالتعاون مع AccelByte من خلال الاستماع إلى آراء المطورين الذين يستخدمون كلتا منصتينا". "سيساعدنا شركاؤنا الأوائل في مرحلة الاختبار على إثبات قدرة الاستوديو على إعداد خدمات الأنظمة الخلفية وخدمات الدفع العالمية معًا، من دون الحاجة إلى تخصيص فرق منفصلة لكل منهما، وبالتالي الوصول إلى السوق بشكل أسرع."

صرح Junaili Lie، الرئيس التنفيذي والمدير التقني في AccelByte، قائلاً: "أصبحت منصة AccelByte الشاملة والقابلة للتوسع، إلى جانب مجموعة أدواتها، أكثر سهولة وإتاحة للمطورين من حيث التكامل والتشغيل". "يسعدنا التعاون مع Xsolla، التي تشاركنا إيماننا بأهمية إتاحة التقنيات المتقدمة للاستوديوهات من كل الأحجام، وعن طريق الجمع بين تقنياتنا وخبراتنا، يمكننا مساعدة الاستوديوهات على إطلاق ألعابها بشكل أسرع، وإدارتها بكفاءة أكبر، والوصول إلى اللاعبين على مستوى العالم."

يقتصر برنامج الاختبار المغلق على مجموعة محدودة من الاستوديوهات، قبل طرح الحل على نطاق أوسع. يمكن للمطورين مقابلة فريقي الشركتين في معرض gamescom 2026 في مدينة كولونيا بألمانيا، في جناح Xsolla بالقاعة 2.2، رقم A030-B035، أو تسجيل اهتمامهم بالبرنامج عبر xsolla.pro/backend.

لمعرفة المزيد عن حلول Xsolla المتكاملة للأنظمة الخلفية وحلول الدفع العالمية، حدد موعدًا لعقد اجتماع في gamescom أو راسلنا على partnerships@xsolla.com.

نبذة عن Xsolla

تُعدّ Xsolla شركة تجارية عالمية ينصب تركيزها على تطوير وتوفير كل ما يحتاج إليه المطورون لإطلاق ألعاب الفيديو وتنميتها وتحقيق الإيرادات منها. وتدعم الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، الاستوديوهات بمختلف الأحجام، بدءًا من الاستوديوهات المستقلة ووصولاً إلى استوديوهات AAA، بالاستعانة بحلول فاعلة تشمل التجارة المباشرة مع المستهلك، والمدفوعات الذكية، والملكية الفكرية القائمة على الترفيه، ومنتجات تفاعل اللاعبين، إذ تساعد Xsolla المطورين على تمويل ألعابهم وتوزيعها وتسويقها وتحقيق الإيرادات منها على نطاق واسع. إضافة إلى ذلك، تحظى Xsolla بثقة أكثر من 70% من أبرز 100 لعبة من حيث الإيرادات، وتعمل بصفتها تاجرًا مسجلاً في أكثر من 200 سوق على مستوى العالم، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 1,000 طريقة دفع محلية في كل أنحاء العالم. هذا، وانطلاقًا من إيمان راسخ بمستقبل الألعاب، تلتزم Xsolla بالجمع بين الفرص وإتاحة آفاق النمو للمبدعين في كل مكان.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة xsolla.com

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نبذة عن AccelByte

أمضت AccelByte سنوات عديدة في تطوير وتشغيل AccelByte Gaming Services (AGS)، إذ تُعدّ AGS منصةً مُدارة بالكامل للأنظمة الخلفية للألعاب، وقابلة للتوسع والتطوير بدرجة كبيرة، تساعد المطورين على مستوى العالم على التركيز على ما هو أهم: ابتكار ألعاب رائعة. هذا، وقد تأسست AccelByte في عام 2016 على يد خبراء مخضرمين في صناعة الألعاب، سبق لهم تطوير الأنظمة الإلكترونية التي تقف وراء بعض من أكبر خدمات ومنصات الألعاب الحية في العالم، بما في ذلك Fortnite وEpic Online Store وXbox Live وEA Origin، كما تحظى الشركة بدعم كل من SoftBank Vision Fund 2 وSony Interactive Entertainment وGalaxy Interactive وNetEase وKRAFTON وDreamhaven.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة accelbyte.io

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