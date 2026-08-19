Xsolla annonce un partenariat stratégique pluriannuel avec le podcast Good Game Club visant à célébrer les stories positives du secteur mondial du jeu vidéo

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, entreprise internationale de distribution de jeux vidéo, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pluriannuel conclu avec Good Game Club, podcast international indépendant dédié au partage de stories positives au sein de l'écosystème des jeux vidéo. Ce partenariat s'inscrit dans une démarche plus globale visant à soutenir les développeurs, éditeurs et créateurs qui façonnent l'avenir de ce secteur, en célébrant les stories basées sur l'aspect humain qui se cachent derrière leurs entreprises. Il se matérialise lors d'événements internationaux, avec des enregistrements de podcasts conjoints prévus chaque année à la gamescom de Cologne et à la Game Developers Conference (GDC) de San Francisco.

Xsolla et Good Game Club vont collaborer pour créer des rubriques éditoriales régulières et des épisodes approfondis explorant les studios et les stories de tous les horizons du secteur, allant des équipes émergentes aux développeurs confirmés et de taille moyenne. Cette collaboration donnera également lieu à des reportages réalisés à Dubaï, Berlin, Bakou et ailleurs qui permettront de mieux faire connaître les certains studios, créateurs et acteurs du secteur extrêmement dynamiques et positifs sur leurs marchés. Xsolla rejoindra ainsi les partenaires existants du Good Game Club : la Dubai Films & Games Commission et Tencent.

Animée par Jude Ower MBE, directrice de la stratégie chez PlanetPlay, et Mathias Gredal Nørvig, CEO chez SYBO, Xsolla et Good Game Club mettront en lumière les personnes, les studios et les idées faisant découvrir les bienfaits d'un jeu vidéo sain et positif pour les joueurs, les communautés et l'ensemble du secteur. Grâce à ce partenariat, Good Game Club s'associe à un partenaire commercial international présent dans des studios de toutes tailles et dans toutes les régions, permettant ainsi à l'émission d'avoir une perspective plus large en présentant les stories positives du jeu vidéo.

« Good Game Club met en avant les stories que notre secteur a le plus besoin d'entendre : des histoires de jeux qui respectent les joueurs et des développeurs qui créent des jeux porteurs de sens », a déclaré Berkley Egenes, CMO et CGO chez Xsolla. « Ce partenariat avec Jude et Mathias nous permet de mobiliser notre réseau international autour de cette mission et offrir aux développeurs de toutes tailles une nouvelle plateforme pour partager leurs créations et en expliquer l'importance. »

« Nous sommes très heureux de cette association avec Xsolla. Elle nous permettra de célébrer encore plus de stories positives de développeurs et de marchés émergents à travers le monde », a déclaré Jude Ower, cofondatrice et animatrice du Good Game Club. « Xsolla offre une infrastructure de soutien essentielle aux développeurs de toutes tailles issus de tous horizons. Grâce à cette collaboration mobilisant le réseau Xsolla, nous pourrons braquer les projecteurs sur les personnes qui accomplissent de grandes choses dans le secteur du jeu vidéo partout dans le monde. »

« Good Game Club est un podcast devenu planétaire. Présent dans toutes les régions du monde et couvrant tous les types de jeux à vocation sociale, nous sommes très heureux d'élargir notre réseau et bénéficier ainsi des atouts et du rayon d'action de Xsolla », a déclaré Mathias Gredal Nørvig, cofondateur et animateur de Good Game Club. « Nous sommes impatients de partager toutes les stories à venir et d'inspirer davantage de développeurs à donner encore le meilleur d'eux-mêmes. Les jeux ont le pouvoir de transformer le monde et d'en faire un endroit meilleur à vivre pour tous. »

De nouveaux épisodes et plus de contenu en partenariat seront diffusés au cours de l'année. Good Game Club sera disponible sur les principales plateformes de podcasts.

Pour en savoir plus sur le partenariat entre Xsolla et le Good Game Club, rendez-vous sur : https://xsolla.pro/GoodGameClub

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise internationale spécialisée dans le commerce qui conçoit et fournit aux développeurs tous les outils nécessaires au lancement, au développement et à la monétisation de leurs jeux vidéo. Basée à Los Angeles, en Californie, elle accompagne les studios de toutes tailles, des studios indépendants aux studios AAA, grâce à des solutions de commerce direct au consommateur, de paiements intelligents, de propriété intellectuelle dans le secteur du divertissement et de produits d'engagement utilisateur. Xsolla aide les développeurs à financer, distribuer, commercialiser et monétiser leurs jeux à grande échelle. Utilisée par plus de 70 % des 100 jeux les plus rentables, Xsolla est le partenaire vendeur officiel dans plus de 200 territoires, et propose plus de 1 000 moyens de paiement locaux à travers le monde. Convaincue du potentiel de l'avenir du jeu vidéo, Xsolla s'engage à réunir des opportunités et à favoriser la croissance des créateurs du monde entier.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur xsolla.com

À propos de Good Game Club

Good Game Club est un podcast international animé par Jude Ower MBE, CSO chez PlanetPlay, et Mathias Gredal Nørvig, CEO de SYBO, proposant des échanges sur les aspects positifs des jeux vidéo. L'émission met en lumière les atouts insoupçonnés des jeux numériques et leur impact positif sur les individus et la planète. Pour ce faire, la parole est donnée à des développeurs, créateurs et personnalités qui utilisent les jeux pour favoriser des changements porteurs de sens à travers le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Home | Good Game Club

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