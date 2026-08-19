Az Xsolla az AccelByte alapító partnerrel közösen integrált háttérrendszert és globális fizetési megoldásokat vezet be a játékokhoz

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Az Xsolla, a világ egyik vezető videojáték-kereskedelmi vállalata, a mai napon integrált backend megoldásokat vezetett be játékfejlesztők számára az AccelByte-tal – egy teljes körűen menedzselt, bővíthető játék-háttérrendszer-platformmal – kötött stratégiai partnerség révén, továbbá egy zárt tesztprogramot is elindított ahhoz a kombinált megoldáshoz, amely az AccelByte Gaming Services (AGS) szolgáltatásait az Xsolla globális fizetési és monetizációs eszközeivel ötvözi. A kiválasztott fejlesztők mostantól kérelmezhetik a korai hozzáférést, és a szélesebb körű bevezetés előtt segíthetnek az integráció kialakításában.

Ahogy a stúdiók élő játékaikat PC-re, mobileszközökre, konzolokra és a webes felületekre is bevezetik, a játékosok megőrzése, a játék háttérrendszereinek (backend) kezelése, illetve a globális tranzakciók lebonyolítása emeli a költségeket, és lassítja a megjelenést. Az AccelByte-tal kötött alapító partnerség révén az Xsolla egyetlen integrált rendszerben egyesíti az AccelByte háttérszolgáltatásait saját fizetési és monetizációs megoldásaival, így a stúdióknak már nem kell saját maguknak különálló megoldásokat keresni. Az integrációt a mai élő játékokat üzemeltető stúdiók közvetlen visszajelzése alakítja.

A zárt tesztelési időszak alatt a partnerstúdiók segíteni fognak a következő pontok érvényesítésében:

Fejlesztőközpontú alap: Olyan stúdiók és fejlesztők visszajelzései alapján kerül kialakításra, akik különböző régiók, platformok és játékostípusok között aktívan üzemeltetnek élő játékokat. A tesztpartnerek közvetlenül alakítják majd a funkciókészletet és a moduláris megvalósítási lehetőségeket.

Olyan stúdiók és fejlesztők visszajelzései alapján kerül kialakításra, akik különböző régiók, platformok és játékostípusok között aktívan üzemeltetnek élő játékokat. A tesztpartnerek közvetlenül alakítják majd a funkciókészletet és a moduláris megvalósítási lehetőségeket. Integrált háttérrendszer (backend) és fizetési megoldások: Egy interoperábilis rétegben egyesíti az AccelByte háttérszolgáltatásait, köztük a játékoskezelést, a partnerkeresést (matchmaking), az áruházat, valamint a mesterséges intelligencián (AI) alapuló integrációs eszközöket és elemzéseket, az Xsolla fizetési, előfizetési, bevételszerzési és identitásszolgáltatásaival.

Egy interoperábilis rétegben egyesíti az AccelByte háttérszolgáltatásait, köztük a játékoskezelést, a partnerkeresést (matchmaking), az áruházat, valamint a mesterséges intelligencián (AI) alapuló integrációs eszközöket és elemzéseket, az Xsolla fizetési, előfizetési, bevételszerzési és identitásszolgáltatásaival. Egyszerűsített telepítés komoly mérnöki munka nélkül: Úgy lett megtervezve, hogy a stúdiók saját háttérinfrastruktúra kiépítése vagy dedikált LiveOps-csapatok létrehozása nélkül is megalkothassák és üzemeltethessék élő játékszolgáltatásaikat, csökkentve ezzel a piaci bevezetést, illetve felgyorsítva az iterációs ciklusokat.

Úgy lett megtervezve, hogy a stúdiók saját háttérinfrastruktúra kiépítése vagy dedikált LiveOps-csapatok létrehozása nélkül is megalkothassák és üzemeltethessék élő játékszolgáltatásaikat, csökkentve ezzel a piaci bevezetést, illetve felgyorsítva az iterációs ciklusokat. Globális monetizációs lefedettség: Az Xsolla globális játékfizetési platformján keresztül a részt vevő stúdiók több mint 200 régióban 1000-nél is több fizetési módhoz férhetnek hozzá, ami új bevételi csatornákat nyit meg a játékok számára.

„Az AccelByte-tal közösen fejlesztett háttérrendszer és a játékszolgáltatások integrációja során azokat a fejlesztőket hallgatjuk meg, akik mindkét platformunkat használják.” – árulta el Chris Hewish, az Xsolla elnöke. „Első tesztpartnereink segítségével képesek leszünk igazolni majd, hogy egy stúdió egyszerre tud létrehozni háttérszolgáltatásokat és globális fizetési megoldásokat anélkül, hogy külön csapatoknak kellene ezekkel foglalkoznia, ennek eredményeképpen pedig gyorsabban juthat a piacra.”

„Az AccelByte átfogó és méretezhető platformja, illetve eszközkészlete immáron jobban hozzáférhető, és könnyebben integrálható és üzemeltethető a fejlesztők számára.” – nyilatkozta Junaili Lie, az AccelByte vezérigazgatója és műszaki igazgatója. „Izgatottan tekintünk az Xsollával való együttműködés elé, amely osztja azon meggyőződésünket, hogy az erős technológiákat mindenféle méretű stúdió számára elérhetővé tegyük. Technológiánk és szakértelmünk ötvözésével képesek vagyunk támogatni a stúdiókat a gyorsabb bevezetésben, hatékonyabb működésben, valamint a játékosok elérésében világszerte.”

A szélesebb körű bevezetés előtt a zárt tesztprogram a stúdiók szűk csoportjára korlátozódik. A fejlesztők mindkét csapattal találkozhatnak a kölni Gamescom 2026 rendezvényen – a 2.2-es csarnokban található Xsolla-standnál (#A030–B035) –, vagy az alábbi címen regisztrálhatják részvételi szándékukat: xsolla.pro/backend.

Ha többet szeretne megtudni az Xsolla integrált háttérrendszeréről és globális fizetési megoldásairól, egyeztessen egy találkozót a gamescom-on vagy küldjön emailt a következő címre: partnerships@xsolla.com.

Amit az Xsolláról tudni érdemes:

Az Xsolla egy globális kereskedelmi vállalat, amely a fejlesztőket minden olyan eszközzel ellátja, amire szükségük van a videojátékok piacra dobásához, növekedéséhez és bevételszerzéséhez. A Los Angeles-i (Kaliforniai állam) székhelyű vállalat a függetlenektől (indie) a „AAA” kategóriáig terjedő különféle méretű stúdiók számára olyan megoldásokat kínál a közvetlen fogyasztói értékesítés, az intelligens fizetési rendszerek, a szórakoztatóipari szellemi tulajdon (IP), illetve a játékosok elköteleződését szolgáló termékek terén. Az Xsolla segíti a fejlesztőket játékaik finanszírozásában, terjesztésében, népszerűsítésében és bevételszerzési folyamataik méretezhető megvalósításában. A legnagyobb bevételt elérő 100 játék közül több mint 70% bízik az Xsollában; a vállalat több mint 200 régióban működik hivatalos értékesítőként (Merchant of Record), és világszerte több mint 1000 helyi fizetési módhoz fér hozzá. Az Xsolla a videojátékok jövőjébe vetett mély meggyőződésére alapozva elkötelezett amellett, hogy lehetőségeket teremtsen és elősegítse az alkotók növekedését világszerte.

További információkért látogasson el az alábbi weboldalra: xsolla.com

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Amit az AccelByte-ról tudni érdemes:

Az AccelByte számos évet töltött az AccelByte Gaming Services (AGS) rendszer megalkotásával és üzemeltetésével. Az AGS egy teljeskörűen menedzselt, rendkívül méretezhető és bővíthető játék-háttérrendszer (backend platform), amelynek köszönhetően a fejlesztők világszerte arra összpontosíthatnak, ami a legfontosabb: fantasztikus játékok készítésére. A 2016-ban alapított AccelByte céget olyan, a játékiparban nagy tapasztalattal rendelkező veterán szakemberek hozták létre, akik a világ legnagyobb, folyamatosan frissülő (live service) játékai és platformjai – köztük a Fortnite, az Epic Online Store, az Xbox Live, valamint az EA Origin – mögött álló online rendszerek fejlesztésében vettek részt, és amely olyan befektetők támogatását élvezi, mint a SoftBank Vision Fund 2, a Sony Interactive Entertainment, a Galaxy Interactive, a NetEase, a KRAFTON és a Dreamhaven.

További információért látogasson el a következő weboldalra: accelbyte.io

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