iA Services aux concessionnaires s’associe à VinFast Auto Canada pour offrir des solutions de protection

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--iA Services aux concessionnaires, division d’iA Groupe financier, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec VinFast Canada. Cette alliance marque la première collaboration de l’entreprise avec un constructeur exclusivement voué aux véhicules électriques et constitue une étape décisive dans l’évolution de son portefeuille d’équipementiers. Bien qu’il s’agisse du premier partenariat d’iA Services aux concessionnaires avec un équipementier entièrement voué aux véhicules électriques, l’entreprise propose déjà des produits de protection pour ce type de véhicules grâce à son vaste réseau de concessionnaires et d’équipementiers à l’échelle du Canada.

Dans le cadre de ce partenariat, les clients de VinFast auront d’abord accès, à l’achat de leur véhicule, à une protection pour les pneus et les jantes ainsi qu’à une couverture en cas d’incident. D’autres produits de protection devraient s’ajouter par la suite. Ces solutions visent à les protéger contre les risques courants de la route et les imprévus liés à l’utilisation quotidienne de leur véhicule.

« Nous sommes heureux d’accueillir VinFast au sein de la famille iA Services aux concessionnaires, a déclaré Vincenzo Ciampi, vice-président principal, iA Services aux concessionnaires. Ce partenariat marque une étape importante et reflète notre engagement à soutenir les marques automobiles, les détaillants et les clients partout au Canada au moyen de programmes de protection des véhicules de grande qualité. »

« Notre priorité, c’est d’offrir une expérience client en toute confiance, a déclaré, Brian Lawrence Finnerty, directeur général adjoint et chef de la direction des ventes, du marketing et du service après-vente, VinFast Amérique du Nord. En cherchant un partenaire capable de soutenir notre vision à long terme au Canada, nous avons recherché une entreprise animée par la même exigence de satisfaction client. iA Services aux concessionnaires s’est distinguée par sa solide réputation, son savoir-faire éprouvé et son approche résolument centrée sur le client. »

Cet accord est le fruit d’années de développement relationnel et de collaboration stratégique entre les deux entreprises, et témoigne d’une vision commune en matière d’expérience client, d’accompagnement des concessionnaires et de croissance durable.

La mission de VinFast – rendre la mobilité électrique plus accessible – s’inscrit en parfaite résonance avec l’expertise d’iA Services aux concessionnaires en matière de solutions de protection client et d’accompagnement des concessionnaires. Ensemble, les deux entreprises s’attachent à inspirer confiance à chaque étape de la vie du véhicule, tout en aidant les détaillants à tisser des relations clients solides et durables.

À propos d’iA Services aux concessionnaires

iA Services aux concessionnaires figure parmi les grands acteurs canadiens dans le domaine des solutions de financement et d’assurance automobile, des programmes de protection des véhicules et des services de développement pour concessionnaires. Grâce à des produits novateurs, à des relations solides avec les équipementiers et à un engagement indéfectible envers l’excellence de l’expérience client, iA Services aux concessionnaires aide les constructeurs automobiles, les détaillants et les consommateurs à protéger et à rehausser leur expérience de propriété.

À propos d’iA Groupe financier

iA Groupe financier est l’un des plus importants groupes d’assurance et de gestion de patrimoine au Canada, avec des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l’entreprise – cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole boursier IAG (actions ordinaires) – est une société ouverte canadienne d’envergure.

À propos de VinFast

VinFast (NASDAQ : VFS), filiale de Vingroup JSC, l’un des plus grands conglomérats du Vietnam, est un constructeur exclusivement voué aux véhicules électriques dont la mission est de rendre ces derniers accessibles à tous. La gamme de VinFast comprend une large sélection de VUS électriques, de scouteurs électriques et d’autobus électriques. L’entreprise étend actuellement son réseau de distribution et de concessions à l’échelle mondiale et accroît ses capacités de production, en ciblant en priorité les marchés d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie. En savoir plus : vinfastauto.ca.

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iA Group financier est un nom commercial et une marque de commerce d’iA Société financière inc.