Corpay Cross-Border devient le partenaire officiel des opérations de change de l’European T20 Premier League

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE : CPAY), leader mondial des services de paiement d’entreprise, annonce que sa division Cross-Border a conclu un accord avec l’European T20 Premier League (« ETPL »), un nouveau tournoi organisé sous forme de franchise et reconnu par le Conseil international de cricket. Ce tournoi a été créé pour faire de l’Europe une puissance dynamique sur la scène mondiale des tournois T20. Aux termes de cet accord, Corpay devient le partenaire exclusif et officiel de l’EPTL pour les opérations de change, en plus d’être un partenaire officiel.

En tant que partenaire exclusif de l’EPTL pour les opérations de change, Corpay Cross-Border fournira à la ligue des solutions complètes de gestion des risques de change, qui permettront d’atténuer l’exposition au risque de change liée à ses activités quotidiennes. La plateforme de Corpay Cross-Border, primée à plusieurs reprises, permettra également à l’EPTL de rationaliser ses paiements internationaux via un point d'accès unique.

« Corpay Cross-Border se félicite d'avoir été désigné partenaire exclusif et officiel en matière d'opérations de change de l'European T20 Premier League », a déclaré Brad Loder, Directeur Marketing de Corpay Cross-Border Solutions. « Fondée sur un partenariat unique en son genre entre les fédérations de cricket d’Irlande, d’Écosse et des Pays-Bas, la ligue réunit des stars internationales reconnues et des talents européens prometteurs, afin de créer une compétition de haut niveau et d’envergure mondiale, et de renforcer ainsi l’écosystème du cricket sur l’ensemble de cette zone géographique. Nous sommes impatients de répondre aux besoins de la ligue en matière de paiements internationaux et de change, à l’heure où elle s’efforce de développer ce sport à tous les niveaux et de positionner l’Europe comme l’une des nouvelles destinations les plus attrayantes pour le cricket ».

« L’ETPL est une ligue fondamentalement internationale : elle rassemble des équipes, des joueurs, des partenaires et des acteurs issus de nombreux pays et opérant dans différentes devises. Notre ligue a pour objectif une croissance à long terme ; il est donc essentiel de collaborer avec des partenaires qui comprennent les complexités propres à une activité multi-marchés. Corpay apporte une expertise considérable en matière de paiements transfrontaliers et d’opérations de change. Nous sommes ravis de l’accueillir en tant que partenaire officiel de l’ETPL pour les opérations de change », a ajouté Saurav Banerjee, cofondateur de l’European T20 Premier League.

« Cricket Ireland entretient depuis longtemps des relations étroites avec Corpay, et nous sommes ravis de voir cette collaboration s’étendre à l’ETPL. La ligue rassemble le cricket à l’échelle européenne, c'est pourquoi il est extrêmement important de pouvoir compter sur des partenaires internationaux expérimentés qui connaissent les complexités liées à une activité multi-marchés. Nous sommes enchantés de compter Corpay parmi les acteurs de l’aventure de l’ETPL, tandis que nous construisons une plateforme solide et durable visant à favoriser la croissance du cricket sur le continent », a souligné Andrew May, Directeur financier de Cricket Ireland et administrateur de l’ETPL.

À propos de Corpay

Corpay (NYSE: CPAY), société spécialisée dans les paiements d’entreprise et la gestion des dépenses, est une entreprise du S&P 500 qui propose trois grandes gammes de solutions B2B. La solution Spend Management (gestion des dépenses) fournit des programmes pour cartes d’entreprise et cartes virtuelles et automatise le processus « de l’achat au paiement ». La solution Cross-Border (paiements transfrontaliers) convertit les devises étrangères et permet d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger. La solution Vehicle Solutions (gestion des véhicules) contrôle les dépenses liées au carburant, aux péages, au stationnement et autres frais automobiles. Avec Corpay, plus une entreprise contrôle ses dépenses, moins elle dépense. Pour en savoir plus, visitez le site corpay.com.

À propos de l’European T20 Premier League (ETPL)

L’European T20 Premier League (ETPL) est la première grande ligue européenne de T20 qui fonctionne selon un système de franchises. Co-fondée par Abhishek Bachchan, Saurav Banerjee, Priyanka Kaul et Dhiraj Malhotra, cette ligue a été développée en partenariat avec Cricket Ireland, Cricket Scotland et l’Association royale néerlandaise de cricket (KNCB). Elle réunit des stars internationales et les meilleurs joueurs de cricket européens ; l’ETPL vise à promouvoir le développement du cricket sur l'ensemble du continent, tout en créant une marque sportive et d’entertainment mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site etplofficial.com.

*Dans le présent document, le terme « Corpay » désigne principalement la division Cross-Border de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border ; la liste complète des sociétés composant Corpay Cross-Border est disponible ici : https://www.corpay.com/compliance.

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