-

Corpay Cross-Border benoemd tot officiële FX-partner van European T20 Premier League

Toegang bieden tot oplossingen voor valutarisicobeheer en grensoverschrijdende betalingen

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), een wereldwijde marktleider op het gebied van zakelijke betalingen, kondigt met genoegen aan dat de divisie Cross-Border van Corpay een overeenkomst heeft gesloten met de European T20 Premier League ('ETPL'). Dit is een nieuw, op franchises gebaseerd toernooi dat is goedgekeurd door de International Cricket Council en in het leven is geroepen om Europa te positioneren als een dynamische kracht binnen het wereldwijde T20-landschap. Op grond van deze overeenkomst wordt Corpay de exclusieve en officiële partner voor valutatransacties (FX) van de ETPL, naast de status van officiële partner.

Als exclusieve FX-valutatransactiepartner van de ETPL zal Corpay Cross-Border de competitie voorzien van uitgebreide oplossingen voor valutarisicobeheer. Hiermee wordt de organisatie geholpen bij het beperken van valutarisico's die voortvloeien uit de dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon bij Corpay:
Brad Loder
Chief Marketing Officer
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Contactpersoon bij European T20 Premier League:
Akhil Oswal
Vice President
European T20 Premier League
+91 98104 31616
akhil.oswal@rulesglobal.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapaneseArabic

Contacts

Contactpersoon bij Corpay:
Brad Loder
Chief Marketing Officer
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Contactpersoon bij European T20 Premier League:
Akhil Oswal
Vice President
European T20 Premier League
+91 98104 31616
akhil.oswal@rulesglobal.com

More News From Corpay, Inc.

Samenvatting: Corpay Cross-Border uitgeroepen tot Official FX Partner van Ultimate Sevens

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) een wereldleider op gebied van zakelijke betalingen, kondigt met genoegen aan dat de Cross-Border activiteit van Corpay een overeenkomst heeft gesloten met Ultimate Sevens, een nieuw internationaal Rugby Sevens-kampioenschap gesteund door BIA Sports Group dat in augustus 2026 wordt gelanceerd. In het kader van de overeenkomst wordt Corpay exclusieve en Official FX (Foreign Exchange) Partner van Ultimate Sevens, en ook een Ultimate Sevens Pla...

Samenvatting: Corpay Cross-Border uitgeroepen tot Official Global FX Partner van Fever

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) een wereldleider in bedrijfsbetalingen, maakte vandaag bekend dat zijn Cross-Border-activiteit een akkoord heeft gesloten met Fever, een toonaangevend internationaal platform voor het ontdekken en boeken van tickets voor live entertainment dat gespecialiseerd is in onderdompelende ervaringen, concerten bij kaarlicht en interactieve pop-up evenementen. In het kader van dit akkoord wordt Corpay exclusieve en Official Global Foreign Exchange (F...

Samenvatting: Corpay Cross-Border benoemd tot officiële leverancier van valutawisseldiensten voor Vålerenga Fotball AS

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) een wereldwijde leider in zakelijke betalingen, kondigt met trots aan dat Corpay Cross-Border een overeenkomst heeft gesloten met Vålerenga Fotball AS om hun officiële leverancier van valutawisseldiensten (FX) te worden. Via deze samenwerking zal Corpay Cross-Border uitgebreide oplossingen voor valutarisicobeheer leveren ter ondersteuning van de activiteiten van Vålerenga Fotball AS. Daarnaast stelt het bekroonde platform de club in staat om...
Back to Newsroom