Corpay Cross-Border benoemd tot officiële FX-partner van European T20 Premier League

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), een wereldwijde marktleider op het gebied van zakelijke betalingen, kondigt met genoegen aan dat de divisie Cross-Border van Corpay een overeenkomst heeft gesloten met de European T20 Premier League ('ETPL'). Dit is een nieuw, op franchises gebaseerd toernooi dat is goedgekeurd door de International Cricket Council en in het leven is geroepen om Europa te positioneren als een dynamische kracht binnen het wereldwijde T20-landschap. Op grond van deze overeenkomst wordt Corpay de exclusieve en officiële partner voor valutatransacties (FX) van de ETPL, naast de status van officiële partner.

Als exclusieve FX-valutatransactiepartner van de ETPL zal Corpay Cross-Border de competitie voorzien van uitgebreide oplossingen voor valutarisicobeheer. Hiermee wordt de organisatie geholpen bij het beperken van valutarisico's die voortvloeien uit de dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

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