Organigram Global treibt die Integration der Sanity Group unter einer einheitlichen globalen Betriebsstruktur voran

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Organigram Global Inc. (NASDAQ: OGI) (TSX: OGI) („Organigram“ oder das „Unternehmen“) hat heute angekündigt, durch die beschleunigte Integration der Sanity Group GmbH („Sanity“) und die Abstimmung von Führung, operativen Abläufen und Marktentwicklungsaktivitäten innerhalb der gesamten fusionierten Organisation einen wichtigen Meilenstein in seiner globalen Wachstumsstrategie erreicht zu haben.

Zur Unterstützung der fusionierten Organisation hat Organigram Finn Age Hänsel zum President, Rest der Welt, und Chief Strategy Officer sowie Adrian Frenzel zum Global Chief Operating Officer ernannt. Um die Integration zu ermöglichen, hat das Unternehmen den Aktienkaufvertrag zur Übernahme von Sanity angepasst, der die eigenständige Führung von Sanity während einer 12-monatigen Earn-out-Phase vorsah. Die Änderung ersetzt den ursprünglichen leistungsabhängigen Earn-out durch einen festen Earn-out unter Beibehaltung der ursprünglichen Regelung, wonach der Earn-out nach Ablauf des Earn-out-Zeitraums zahlbar ist.

„Seit Abschluss der Übernahme haben unsere Teams hervorragend zusammengearbeitet, und wir konnten uns selbst von der Stärke des Geschäfts von Sanity und den Chancen unserer gemeinsamen Plattform überzeugen“, so James Yamanaka, Chief Executive Officer von Organigram. „Diese Fortschritte und unser Vertrauen in den anhaltenden Wachstumskurs von Sanity sprechen dafür, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, um den nächsten Schritt bei unserer Integration zu gehen. Die Festlegung der Earn-out-Zahlungen sorgt für mehr Klarheit und Sicherheit. Gleichzeitig stärken wir damit die strategische Ausrichtung und die Umsetzung innerhalb des gesamten Unternehmens. Dank einer umfassender integrierten globalen Plattform können wir auf der derzeitigen Dynamik aufbauen, unsere Kompetenzen bündeln und Ressourcen effektiver einsetzen, um Wachstumschancen zu nutzen und unsere Margen in Kanada, Europa und anderen internationalen Märkten weiter zu steigern.“

Aufbau einer integrierten internationalen Plattform

Sanity gehört zu den wichtigsten Marktteilnehmern in Deutschland und stellt Organigram eine etablierte kommerzielle Plattform sowie regulatorisches Fachwissen in einem der größten und am schnellsten wachsenden Märkte für medizinisches Cannabis in Europa zur Verfügung. Der deutsche Markt für medizinisches Cannabis wurde 2025 auf über 2 Milliarden Euro geschätzt, versorgte rund 800.000 Patienten und wird Prognosen zufolge bis 2028 die 4-Milliarden-Euro-Marke überschreiten.1 Sanity, das über fundierte Fachkenntnisse im Bereich der europäischen Regulierung verfügt, hat sich auch in der Schweiz etabliert und expandiert strategisch nach Polen, ins Vereinigte Königreich und nach Tschechien.

Organigram hat eine starke Grundlage in den Bereichen Anbau, Produktinnovation, Herstellung, Marken und internationale Beschaffung geschaffen. Das Unternehmen liefert derzeit Cannabis in großen Mengen nach Deutschland, Australien und das Vereinigte Königreich und hat kürzlich 10 Produkt-SKUs auf dem australischen Markt für medizinisches Cannabis eingeführt.

Diese Kompetenzen unter einem einheitlichen Betriebsmodell zusammenzuführen, wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine kanadischen Produktions- und Produktkapazitäten sowie die europäische Handels-, Regulierungs- und Vertriebsinfrastruktur von Sanity besser zu nutzen. So soll eine solidere Grundlage geschaffen werden, um die Versorgung zu koordinieren, die Markteinführung von Produkten und Marken zu beschleunigen und Wachstumschancen in Deutschland und anderen internationalen Märkten zu erschließen.

Ernennungen von Führungskräften

Finn Age Hänsel wurde zum President, Rest der Welt, und Chief Strategy Officer von Organigram ernannt. In dieser Funktion wird Finn die globale Unternehmensstrategie, die internationale Marktentwicklung und strategische Partnerschaften von Organigram leiten. Außerdem wird er die kontinuierliche Integration der kanadischen und europäischen Kompetenzen von Organigram unterstützen und Möglichkeiten zur Einführung der Marken, Produkte und des geistigen Eigentums des Unternehmens in weiteren Märkten prüfen.

Finn blickt auf über 15 Jahre Erfahrung als Unternehmer und Führungskraft zurück, in denen er Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter und Gesundheitswesen aufgebaut und skaliert hat. Er begann seine Karriere als Berater bei der Boston Consulting Group. 2018 gründete er gemeinsam mit Partnern das Unternehmen Sanity und trieb dessen Entwicklung zu einem der führenden medizinischen Cannabisunternehmen Deutschlands voran, dessen Portfolio medizinisches Cannabis, Wellness-Angebote sowie Pilotprojekte im Bereich Cannabis für Erwachsene umfasst. Zuvor hat er The Iconic, einen der führenden Online-Modehändler Australiens, mitbegründet und als CEO den Turnaround der Umzugsplattform Movinga geleitet.

Adrian Frenzel wurde zum Global Chief Operating Officer von Organigram ernannt. In dieser Funktion wird Adrian die operative Exzellenz im gesamten weltweiten Geschäftsbetrieb und in der Lieferkette des Unternehmens vorantreiben. Sein Schwerpunkt wird zunächst auf der Leistungsoptimierung, der Förderung einer besseren operativen Abstimmung, der Etablierung skalierbarer Betriebsabläufe und der Unterstützung der Steigerung der Bruttomarge im gesamten Konzern liegen.

Adrian kann auf über ein Jahrzehnt Erfahrung in Führungspositionen und im operativen Geschäft zurückblicken und ist derzeit als Managing Director und COO der Sanity Group tätig. Zuvor war er als Berater für operative Prozesse bei McKinsey & Company tätig und war COO von Gorillas Technologies sowie Co-CEO von HelloFresh USA.

„Organigram hat eine starke Grundlage geschaffen und durch Sanity eine bedeutende Plattform in Europa etabliert. Mit einem gemeinsamen Führungsteam und einer einheitlichen Betriebsstruktur können wir diese Kompetenzen nun bündeln, unser Wachstum gezielter vorantreiben und Chancen in unseren Märkten schneller nutzen“, fügte James Yamanaka hinzu. „Ich habe großes Vertrauen in das von uns zusammengestellte Team und in unsere Fähigkeit, diese nächste Phase unserer Strategie in nachhaltiges Wachstum und langfristigen Wert für die Aktionäre umzusetzen.“

Änderung der Earn-out-Vereinbarung

Im Rahmen der geänderten Earn-out-Vereinbarung haben sich die Parteien darauf geeinigt, den Wert des Earn-outs für die Sanity Group auf 85 % des im ursprünglichen Übernahmevertrag vorgesehenen maximalen Earn-out-Werts festzulegen. Auf diese Weise wird mehr Sicherheit hinsichtlich der im Zusammenhang mit der Übernahme noch zu zahlenden Gegenleistung geschaffen.

Die Earn-out-Zahlung wird 20 Millionen Euro in bar umfassen, während der verbleibende Betrag, abzüglich der Anteile von Organigram vor der Übernahme und bestimmter anderer Abzüge, in Höhe von rund 76 Millionen Euro in Form von Organigram-Aktien zu zahlen ist. Die Anzahl der auszugebenden Stammaktien wird auf Basis des volumengewichteten Durchschnittskurses (Volume-Weighted Average Price, „VWAP“) der Stammaktien von Organigram an der TSX in den letzten 20 Tagen, ermittelt drei Tage vor dem Zahlungstermin, festgelegt. Dabei wird ein Mindestkurs von 3,00 kanadische Dollar pro Aktie und ein Höchstkurs von 4,00 kanadische Dollar pro Aktie zugrunde gelegt.

Die Earn-out-Zahlung wird ab dem 1. April 2027 fällig. Die tatsächliche Zahlung des Barbetrags und die Ausgabe der entsprechenden Stammaktien erfolgen spätestens am 1. Mai 2027, vorbehaltlich der Bestimmungen und Bedingungen der geänderten Vereinbarung.

„Sanity hat seit der Übernahme eine starke Performance gezeigt, und die anhaltende Dynamik bestärkt uns in unserem Vertrauen in den Wachstumskurs des Unternehmens“, so Peter Amirault, Chairman des Boards von Organigram. „Angesichts der bisherigen Entwicklung, unserer Erwartungen in Bezug auf ein anhaltendes Umsatz- und bereinigtes EBITDA-Wachstum während der verbleibenden Earn-out-Periode sowie der Vorteile einer vollständigen Integration sind wir der Meinung, dass die Festlegung des Earn-outs auf 85 % ein faires und nachvollziehbares Ergebnis ist. Dies sorgt zudem für mehr Klarheit auf unserem weiteren Weg und bietet die Chance, die strategische Ausrichtung und Umsetzung in unserer gesamten globalen Organisation weiter zu stärken. Mit Finn, der sich auf die Beschleunigung des internationalen Wachstums konzentriert, Adrian, der operative Exzellenz und Margenausweitung auf unserer globalen Plattform vorantreibt, und Tim, der weiterhin unseren marktführenden Geschäftsbetrieb in Kanada leitet, sind wir unserer Ansicht nach bestens aufgestellt, um auf den Stärken beider Unternehmen aufzubauen und profitables Wachstum in Kanada sowie auf den internationalen Märkten voranzutreiben.“

Die geänderte Earn-out-Vereinbarung stellt eine „Transaktion zwischen verbundenen Parteien“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) dar. Gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 ist die geänderte Earn-out-Vereinbarung jedoch von den Anforderungen des MI 61-101 hinsichtlich einer formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre ausgenommen, da weder der beizulegende Zeitwert noch die Gegenleistung für die geänderte Earn-out-Vereinbarung und damit verbundene Transaktionen, soweit diese interessierte Parteien (im Sinne von MI 61-101) betreffen, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens gemäß MI 61-101 übersteigen.

ÜBER ORGANIGRAM

Organigram Global Inc. ist ein am NASDAQ Global Select Market und an der TSX notiertes Unternehmen, zu dessen hundertprozentigen Tochtergesellschaften Organigram Inc. gehört, ein lizenzierter Anbauer und Verarbeiter. Durch die Übernahme der Sanity Group engagiert sich Organigram auf dem deutschen Markt für medizinisches Cannabis sowie auf anderen aufstrebenden Märkten in Europa.

Organigram konzentriert sich auf die Produktion von qualitativ hochwertigem Cannabis für erwachsene Konsumenten sowie auf den Ausbau der globalen Unternehmenspräsenz. Außerdem hat Organigram ein Portfolio an Cannabis-Marken aufgebaut und erworben, darunter Edison, Big Bag O’ Buds, SHRED, Monjour, Tremblant, Collective Project, Trailblazer, BOXHOT und DEBUNK. Durch die Übernahme der Sanity Group gehören zu den europäischen Marken von Organigram unter anderem Vayamed, avaay, ZOIKS, Endosane Pharmaceuticals, VAAY und Grashaus Projects. Organigram unterhält Standorte in Moncton, New Brunswick, und Lac Supérieur, Québec, sowie eine spezielle Produktionsstätte für essbare Cannabisprodukte in Winnipeg, Manitoba. Das Unternehmen betreibt darüber hinaus zwei weitere Cannabis-Verarbeitungsanlagen im Südwesten Ontarios: eine in Aylmer und eine in London. Die Anlage in Aylmer ist mit erstklassigen Extraktionsanlagen ausgestattet und auf die Verfeinerung von Rezepturen, die Nachbehandlung von sekundären Cannabinoiden sowie die Herstellung von mit Cannabis versetzten Pre-Rolls optimiert. Die Anlage in London wird für die Etikettierung, Verpackung und den landesweiten Versand optimiert werden. Das Unternehmen wird von Health Canada gemäß dem Cannabisgesetz und den Cannabis-Verordnungen reguliert.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie „plant“, „erwartet“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen, eintreten oder erzielt werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Erwartungen bezüglich der Marktentwicklung, sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse, Leistungen oder Erfolge von Organigram Global wesentlich von den aktuellen Erwartungen oder den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Vor allem Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Integration, zu den Ernennungen und zu den künftigen Geschäftsaussichten von Organigram stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zu den Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen, gehören unter anderem das Risiko, dass einige oder alle der erwarteten Vorteile der Integration von Sanity sich nicht materialisieren oder nicht innerhalb der vom Unternehmen erwarteten Zeiträume eintreten, dass alle rechtlichen Anforderungen im Zusammenhang mit den Ernennungen erfüllt werden, sowie die Faktoren und Risiken, die im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens, im Lagebericht und in anderen Unternehmensdokumenten offengelegt sind, die von Zeit zu Zeit auf SEDAR+ (siehe www.sedarplus.ca) werden und bei der Securities and Exchange Commission auf EDGAR eingereicht oder hinterlegt werden (siehe www.sec.gov). Wir möchten die Leser ausdrücklich darauf hinweisen, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht in unangemessener Weise auf diese Informationen verlassen, und es kann nicht garantiert werden, dass die genannten Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

1 Quellen: Euromonitor, Precedence Research, https://www.precedenceresearch.com/databook/germany-legal-cannabis-market, interne Schätzungen. Expand

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