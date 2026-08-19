コーペイ、クロスボーダー事業部が「ヨーロピアンT20プレミア・リーグ」の公式FXパートナーに

トロント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 法人向け決済ソリューションのグローバルリーダーであるコーペイ*（Corpay, Inc.、NYSE：CPAY）は、コーペイのクロスボーダー事業部がヨーロピアンT20プレミア・リーグ（ETPL）と契約を締結したことを発表しました。ETPLは、国際クリケット評議会（ICC）の公認を受け、世界のT20クリケット界で欧州を力強い存在として確立することを目的に創設された新たなフランチャイズ制の大会です。本契約に基づき、コーペイはETPLの独占的かつ公式な外国為替（FX）パートナーとなるほか、公式パートナーも務めます。

ETPLの独占的な外国為替パートナーとして、コーペイ・クロスボーダーは、ETPLの日々の事業活動から生じる外国為替エクスポージャーの軽減に役立つ包括的なFXリスク管理ソリューションをETPLに提供します。また、コーペイ・クロスボーダーが提供し、受賞歴もあるプラットフォームにより、ETPLは単一のアクセスポイントを通じてグローバル決済を効率化できるようになります。

コーペイ・クロスボーダー・ソリューションズの最高マーケティング責任者であるブラッド・ローダーは、次のように述べています。「コーペイ・クロスボーダーがヨーロピアンT20プレミア・リーグの独占的かつ公式なFXパートナーに選ばれたことを大変うれしく思います。アイルランド、スコットランド、オランダのクリケット統括団体によるこの種では初となるパートナーシップを基盤に、同リーグは実績ある国際的スター選手と欧州の新進選手を集結させ、欧州全域のクリケット・エコシステムを強化しながら、世界的にも存在感のある質の高い大会を実現します。リーグがあらゆるレベルでクリケットの発展を図り、欧州をクリケット界で最も期待を集める新天地の1つとして位置付けていく中で、リーグの国際決済と外国為替のニーズに対応できることを楽しみにしています。」

ヨーロピアンT20プレミア・リーグ共同創設者のサウラブ・バナジー氏は、次のように述べています。「ETPLはその性質上、国際的なリーグであり、複数の国からチーム、選手、パートナー、ステークホルダーが集まり、関係する通貨も複数に及びます。長期的な成長を見据えてリーグを築いていく上で、複数の市場での事業運営に伴う複雑さを理解しているパートナーと協力することが重要です。コーペイはクロスボーダー決済と外国為替に関する深い専門知識を備えており、コーペイをETPLの公式FXパートナーとして迎えることを、大変うれしく思います。」

クリケット・アイルランドの最高財務責任者（CFO）兼ETPL取締役のアンドリュー・メイ氏は、次のように述べています。「クリケット・アイルランドはコーペイと強固な関係を築いてきており、その関係がETPLにも広がったことをうれしく思います。ETPLが欧州各地のクリケット界を結び付ける中で、複数の市場で事業を行う上での複雑さを理解している経験豊富な国際的パートナーと協力できることは、極めて有益です。欧州全域におけるクリケットの発展を支える強固で持続可能な基盤を築く中で、コーペイがETPLの歩みに加わることを大変うれしく思います。」

コーペイについて

企業向け決済および経費管理会社であるコーペイ（NYSE：CPAY）は、S&P500指数構成企業で、3つの主要なB2Bソリューション群を提供しています。支出管理では、法人向けカードおよびバーチャルカードのプログラムを提供し、調達から支払いまでのプロセスを自動化します。クロスボーダーサービスでは、外貨を両替し、海外の銀行口座を開設します。車両ソリューションでは、燃料代、通行料、駐車料金などの車両関連経費を管理します。コーペイを利用すれば、企業は事業経費をより適切に管理することで、支出を抑えられます。詳しくは、corpay.comをご覧ください。

ヨーロピアンT20プレミア・リーグ（ETPL）について

ヨーロピアンT20プレミア・リーグ（ETPL）は、欧州初の本格的なフランチャイズ制T20リーグです。アビシェーク・バッチャン氏、サウラブ・バナジー氏、プリヤンカー・カウル氏、ディーラジ・マルホトラ氏が共同創設した同リーグは、クリケット・アイルランド、クリケット・スコットランド、オランダ王立クリケット協会（KNCB）とのパートナーシップの下で形づくられてきました。世界トップクラスの国際スター選手と欧州を代表するクリケット選手を集めるETPLは、世界的なスポーツ・エンターテインメント・プロパティーを創出しながら、欧州全域でクリケットの発展を加速させることを目指しています。詳しくは、etplofficial.comをご覧ください。

*本文中の「コーペイ」とは、主にコーペイのクロスボーダー事業部を指します（https://www.corpay.com/cross-border）。コーペイ・クロスボーダー事業部傘下の企業一覧はhttps://www.corpay.com/complianceをご覧ください。

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