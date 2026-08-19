تعيين Corpay Cross-Border كشريك رسمي لعمليات الصرف الأجنبي للدوري الأوروبي الممتاز للكريكت T20

--(BUSINESS WIRE)--تورنتوأعلنت اليوم شركة .Corpay, Inc* (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CPAY)، وهي شركة رائدة عالميًا في مدفوعات الشركات، أن تعلن أن شركة Corpay Cross-Border قد أبرمت اتفاقية مع الدوري الأوروبي الممتاز للكريكت بنظام T20‏ ("ETPL")، وهي بطولة جديدة قائمة على الامتياز أقرها المجلس الدولي للكريكيت، والتي تم إنشاؤها لتأسيس أوروبا كقوة ديناميكية في المشهد العالمي للبطولة بنظام T20. بموجب الاتفاقية، تصبح Corpay الشريك الحصري والرسمي لعمليات الصرف الأجنبي للدوري الأوروبي الممتاز للكريكت (ETPL)، فضلاً عن كونها شريكاً رسميًا.

بصفتها الشريك الحصري لـ EPTL في مجال صرف العملات الأجنبية، ستوفر شركة Corpay Cross-Border للدوري حلولاً شاملة لإدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية للمساعدة في تخفيف مخاطر صرف العملات الأجنبية الناجمة عن أنشطتها التجارية اليومية. ستتيح منصة Corpay Cross-Border الحائزة على جوائز للدوري الأوروبي الممتاز للكريكت (ETPL) أيضًا تبسيط المدفوعات العالمية من خلال نقطة وصول واحدة

قال Brad Loder، رئيس مسؤولي التسويق في شركة Corpay Cross-Border Solutions: "يسر شركة Corpay Cross-Border للغاية اختيارها كشريك الصرف الأجنبي الحصري والرسمي الدوري الأوروبي الممتاز للكريكت T20". "بناءً على شراكة فريدة من نوعها بين مجالس الكريكيت في أيرلندا واسكتلندا وهولندا، يجمع الدوري بين النجوم الدوليين المعروفين والمواهب الأوروبية الناشئة لخلق منافسة عالية الجودة وذات صلة عالمية مع تعزيز النظام البيئي للكريكيت في جميع أنحاء المنطقة. إننا نتطلع إلى دعم مدفوعات الدوري الدولية واحتياجاته من الصرف الأجنبي في سعيه لنمو هذه الرياضة على كل المستويات وجعل أوروبا واحدة من أكثر حدود الكريكت الجديدة إثارة".

وقال Saurav Banerjee، الشريك المؤسس للدوري الأوروبي الممتاز للكريكت (ETPL): "إن الدوري الأوروبي الممتاز للكريكت (ETPL) ذو طابع دولي بطبيعته، حيث يجمع بين الفرق، واللاعبين، والشركاء، وأصحاب المصلحة عبر العديد من البلدان والعملات. وبينما نبني الدوري من أجل النمو على المدى الطويل، من المهم العمل مع شركاء يفهمون تعقيدات العمل عبر الأسواق". "تتمتع Corpay بخبرة عميقة في مدفوعات المدفوعات عبر الحدود والصرف الأجنبي، ويسعدنا الترحيب بهم كشريك الصرف الأجنبي الرسمي لـ ETPL".

وقال Andrew May، المدير المالي لـ Cricket Ireland ومدير الدوري الأوروبي الممتاز للكريكت (ETPL): "تتمتع Cricket Ireland بعلاقة قوية مع Corpay، ومن الرائع أن تمتد تلك الشراكة الآن لتشمل الدوري الأوروبي الممتاز للكريكت (ETPL). وبما أن الدوري يجمع رياضة الكريكيت في جميع أنحاء أوروبا، فإن وجود شركاء دوليين ذوي خبرة يفهمون تعقيدات العمل عبر الأسواق المختلفة يُعد أمراً بالغ الأهمية. يسعدنا أن نرى Corpay تصبح جزءًا من رحلة ETPL بينما نبني منصة قوية ومستدامة لنمو الكريكيت في جميع أنحاء القارة".

حول Corpay

Corpay (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CPAY)، وهي شركة إدارة المدفوعات والمصروفات للشركات، مدرجة في مؤشر S&P 500 ولديها ثلاث مجموعات حلول أساسية بين الشركات. Spend Management، حيث توفر برامج بطاقات الشركات والبطاقات الافتراضية وأتمتة الشراء مقابل الدفع. وCross-Border، حيث تقوم بتحويل العملات الأجنبية، وإنشاء حسابات مصرفية أجنبية. وVehicle Solutions، حيث التحكم في الوقود، ورسوم المرور، ومواقف السيارات، وإنفاق المركبات ذات الصلة. مع Corpay، كلما زادت ضوابط الأعمال، قل إنفاقها. لمعرفة المزيد قم بزيارة www.corpay.com.

حول الدوري الأوروبي الممتاز T20‏ (ETPL)

الدوري الأوروبي الممتاز T20‏ (ETPL) هو أول دوري امتياز رئيسي في أوروبا بنظام T20. تأسس الدوري بالشراكة بين Abhishek Bachchan وSaurav Banerjee وPriyanka Kaul وDhiraj Malhotra، بالتعاون مع كل من اتحاد الكريكت الأيرلندي، واتحاد الكريكت الاسكتلندي، والاتحاد الهولندي للكريكت (KNCB) تهدف بطولة ETPL، التي تجمع بين نجوم عالميين من الطراز الرفيع وأبرز لاعبي الكريكت في أوروبا، إلى تسريع نمو رياضة الكريكت في جميع أنحاء القارة مع إنشاء كيان رياضي وترفيهي عالمي لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة etplofficial.com.

*تشير "Corpay" في هذه الوثيقة في المقام الأول إلى قسم Cross-Border في .Corpay, Inc https://www.corpay.com/cross-border‏ وتتوفر قائمة كاملة بالشركات التي تشكل جزءًا من Corpay Cross-Border هنا: https://www.corpay.com/compliance.

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