Xsolla presenta soluciones integradas de infraestructura y pagos globales para videojuegos junto a AccelByte, socio fundador

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, empresa global de comercio de videojuegos, presentó hoy soluciones integradas de infraestructura para estudios de videojuegos a través de una alianza con AccelByte en calidad de socio fundador. AccelByte es una plataforma de infraestructura para videojuegos totalmente gestionada y extensible. Además, Xsolla abrió un programa de pruebas cerrado para una solución conjunta que integra AccelByte Gaming Services (AGS) con sus herramientas de pagos globales y monetización. Los estudios seleccionados ya pueden solicitar acceso anticipado y contribuir al desarrollo de la integración antes de su lanzamiento general.

A medida que los estudios amplían sus videojuegos para PC, dispositivos móviles, consolas y la web, la gestión de los datos persistentes de los jugadores, la infraestructura de los juegos y las transacciones internacionales incrementa los costos y demora los lanzamientos. A través de su alianza con AccelByte, Xsolla integra los servicios de infraestructura de AccelByte con sus propias soluciones de pagos y monetización en una única plataforma, para que los estudios no tengan que combinar distintas soluciones por su cuenta. La integración se desarrolla a partir de los aportes directos de equipos que actualmente gestionan videojuegos con servicios activos.

Durante el período de pruebas cerrado, los estudios participantes ayudarán a validar:

Una solución diseñada junto a la industria: Su desarrollo incorpora los aportes de estudios y equipos que actualmente gestionan videojuegos con servicios activos en distintas regiones, plataformas y perfiles de jugadores. Los socios de prueba contribuirán directamente a definir las funcionalidades y las opciones de implementación modular.

Su desarrollo incorpora los aportes de estudios y equipos que actualmente gestionan videojuegos con servicios activos en distintas regiones, plataformas y perfiles de jugadores. Los socios de prueba contribuirán directamente a definir las funcionalidades y las opciones de implementación modular. Infraestructura y pagos integrados: La solución combinará los servicios de infraestructura de AccelByte, que incluyen gestión de jugadores, emparejamiento, tienda y herramientas de integración y análisis basadas en inteligencia artificial, con los servicios de pagos, suscripciones, monetización e identidad de Xsolla, a través de una capa interoperable.

La solución combinará los servicios de infraestructura de AccelByte, que incluyen gestión de jugadores, emparejamiento, tienda y herramientas de integración y análisis basadas en inteligencia artificial, con los servicios de pagos, suscripciones, monetización e identidad de Xsolla, a través de una capa interoperable. Implementación simplificada, sin grandes equipos técnicos: La solución está diseñada para que los estudios puedan poner en marcha y gestionar videojuegos con servicios en vivo sin desarrollar su propia infraestructura ni contar con equipos especializados en operaciones de estos servicios. Esto reduce los plazos de lanzamiento y permite introducir mejoras con mayor rapidez.

La solución está diseñada para que los estudios puedan poner en marcha y gestionar videojuegos con servicios en vivo sin desarrollar su propia infraestructura ni contar con equipos especializados en operaciones de estos servicios. Esto reduce los plazos de lanzamiento y permite introducir mejoras con mayor rapidez. Alcance global para la monetización: A través de la plataforma global de pagos para videojuegos de Xsolla, los estudios participantes tendrán acceso a más de 1000 métodos de pago en más de 200 mercados, lo que abrirá nuevas fuentes de ingresos para sus videojuegos.

“Estamos desarrollando esta integración de infraestructura y servicios para videojuegos con AccelByte a partir de las necesidades de los desarrolladores que utilizan ambas plataformas”, afirmó Chris Hewish, presidente de Xsolla. “Nuestros primeros socios de prueba nos ayudarán a demostrar que un estudio puede implementar servicios de infraestructura y pagos globales de manera conjunta, sin necesidad de contar con equipos independientes para cada área, y llegar así al mercado más rápido”.

“La plataforma y el conjunto de herramientas integrales y escalables de AccelByte ahora son más accesibles y fáciles de integrar y gestionar para los desarrolladores”, afirmó Junaili Lie, director ejecutivo y director técnico de AccelByte. “Nos entusiasma asociarnos con Xsolla, que comparte nuestra convicción de que la tecnología de vanguardia debe estar al alcance de estudios de todos los tamaños. Al combinar nuestra tecnología y experiencia, podemos ayudar a los estudios a lanzar sus videojuegos con mayor rapidez, gestionarlos de manera más eficiente y llegar a jugadores de todo el mundo”.

El programa de pruebas cerrado está limitado a un pequeño grupo de estudios antes de su lanzamiento general. Los desarrolladores podrán reunirse con los equipos de ambas empresas durante gamescom 2026, en Colonia, Alemania, en el estand de Xsolla del pabellón 2.2, n.º A030-B035, o manifestar su interés en el programa en xsolla.pro/backend.

Para obtener más información sobre las soluciones integradas de infraestructura y pagos globales de Xsolla, programe una reunión durante gamescom o escriba a partnerships@xsolla.com.

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa global de comercio que ofrece todo lo necesario para lanzar, hacer crecer y monetizar videojuegos. Con sede central en Los Ángeles, California, brinda soluciones a estudios de todos los tamaños, desde equipos independientes hasta grandes estudios AAA, en áreas como comercio directo al consumidor, pagos inteligentes, propiedad intelectual vinculada al entretenimiento y productos para fomentar la participación de los jugadores. Xsolla ayuda a sus clientes a financiar, distribuir, promocionar y monetizar sus juegos a gran escala. Más del 70 % de los 100 videojuegos con mayores ingresos del mundo confían en Xsolla, que opera como comerciante registrado en más de 200 mercados y ofrece acceso a más de 1000 métodos de pago locales en todo el mundo. Con la firme convicción de que el futuro está en los videojuegos, Xsolla trabaja para conectar oportunidades y generar nuevas posibilidades de crecimiento para creadores de todo el mundo.

Para obtener más información, visite xsolla.com.

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Acerca de AccelByte

AccelByte dedicó varios años al desarrollo y la gestión de AccelByte Gaming Services (AGS). AGS es una plataforma de infraestructura para videojuegos totalmente gestionada, altamente escalable y extensible que permite a desarrolladores de todo el mundo concentrarse en lo más importante: crear videojuegos increíbles. AccelByte fue fundada en 2016 por veteranos de la industria de los videojuegos que desarrollaron los sistemas en línea de algunos de los servicios y plataformas de videojuegos con mayor actividad del mundo, como Fortnite, Epic Online Store, Xbox Live y EA Origin. La empresa cuenta con el respaldo de SoftBank Vision Fund 2, Sony Interactive Entertainment, Galaxy Interactive, NetEase, KRAFTON y Dreamhaven.

Para obtener más información, visite accelbyte.io.

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