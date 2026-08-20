Xsolla wprowadza zintegrowane rozwiązania w zakresie zaplecza i globalnej obsługi płatności dla gier we współpracy z partnerem-inicjatorem, firmą AccelByte

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, globalna firma prowadząca działalność w obszarze handlu grami wideo, wprowadziła dzisiaj zintegrowane rozwiązania w zakresie zaplecza dla twórców gier w drodze współpracy z partnerem-inicjatorem, firmą AccelByte, w pełni zarządzaną i rozbudowywaną platformą zaplecza dla gier, oraz zainicjowała zamknięty program testowy dotyczącego połączonego rozwiązania, w ramach którego AccelByte Gaming Services (AGS) współpracuje z narzędziami Xsolla do globalnej obsługi płatności i czerpania dochodów. Wybrani twórcy gier mogą teraz zgłosić się, aby uzyskać wczesny dostęp i pomóc w opracowaniu integracji przed jej szerszym udostępnieniem na rynku.

Studia gier zwiększają dziś skalę swoich gier na komputerach, urządzeniach mobilnych, konsolach oraz w wersji na przeglądarkę, a zarządzanie utrzymaniem graczy, zapleczem gier i obsługą globalnych transakcji powoduje dla nich wyższe koszty i spowalnia wprowadzanie na rynek nowych produktów. Dzięki nawiązaniu współpracy z partnerem-inicjatorem, AccelByte, Xsolla łączy usługi zaplecza AccelByte ze swoimi rozwiązaniami do obsługi płatności i czerpania zysków w ramach jednego zintegrowanego pakietu, aby studia gier nie musiały już same dostosowywać do siebie odrębnych rozwiązań różnych dostawców. Integracja jest wynikiem informacji otrzymanych bezpośrednio od studiów gier, które dostarczają obecnie regularnie aktualizowane gry.

W okresie zamkniętych testów współpracujące studia pomogą zweryfikować:

podstawy ukierunkowane na twórców gier: rozwiązanie powstanie na podstawie informacji od studiów i twórców gier, którzy dostarczają regularnie aktualizowane gry w różnych regionach, na różnych platformach i dla różnych rodzajów graczy. Współpracujący testerzy bezpośrednio przyczynią się do ukształtowania zbioru funkcji oraz modułowych opcji wdrożeniowych;

rozwiązanie powstanie na podstawie informacji od studiów i twórców gier, którzy dostarczają regularnie aktualizowane gry w różnych regionach, na różnych platformach i dla różnych rodzajów graczy. Współpracujący testerzy bezpośrednio przyczynią się do ukształtowania zbioru funkcji oraz modułowych opcji wdrożeniowych; zintegrowane zaplecze i płatności: rozwiązanie połączy usługi zaplecza AccelByte, w tym w zakresie zarządzania graczami, dopasowywania oferty, obsługi sklepu oraz wspieranych przez AI narzędzi integracyjnych i analiz, z usługami Xsolla do obsługi płatności, subskrypcji, czerpania dochodów i potwierdzania tożsamości w ramach interoperacyjnej warstwy;

rozwiązanie połączy usługi zaplecza AccelByte, w tym w zakresie zarządzania graczami, dopasowywania oferty, obsługi sklepu oraz wspieranych przez AI narzędzi integracyjnych i analiz, z usługami Xsolla do obsługi płatności, subskrypcji, czerpania dochodów i potwierdzania tożsamości w ramach interoperacyjnej warstwy; uproszczone wdrażanie bez szeroko zakrojonego programowania: rozwiązanie jest zaprojektowane tak, aby studia gier mogły wdrożyć usługi dla regularnie aktualizowanych gier i korzystać z nich bez konieczności samodzielnego tworzenia infrastruktury zaplecza ani angażowania specjalnych zespołów LiveOps, co pozwala skrócić czas wprowadzania produktów na rynek oraz przyspieszyć cykle iteracji;

rozwiązanie jest zaprojektowane tak, aby studia gier mogły wdrożyć usługi dla regularnie aktualizowanych gier i korzystać z nich bez konieczności samodzielnego tworzenia infrastruktury zaplecza ani angażowania specjalnych zespołów LiveOps, co pozwala skrócić czas wprowadzania produktów na rynek oraz przyspieszyć cykle iteracji; zasięg globalnych usług służących czerpaniu zysków: za pośrednictwem globalnej platformy Xsolla do obsługi płatności w grach uczestniczące studia gier zyskają dostęp do ponad 1000 metod płatniczych w ponad 200 regionach geograficznych, co pozwoli im otworzyć nowe kanały dochodów czerpanych z gier.

– Opracowujemy tę integrację zaplecza i obsługi gier z AccelByte, wsłuchując się w głos twórców gier korzystających z platform obu naszych firm – powiedział Chris Hewish, prezes Xsolla. – Nasi pierwsi współpracujący testerzy pomogą nam udowodnić, że studio gier może jednocześnie wdrożyć obsługę zaplecza i globalnych płatności bez konieczności przeznaczenia do tego specjalnych zespołów, a tym samym jego produkt może szybciej trafić na rynek.

– Kompleksowa i skalowalna platforma oraz zestaw narzędzi AccelByte teraz są bardziej dostępne i łatwiejsze w integracji i obsłudze dla twórców gier – powiedział Junaili Lie, dyrektor generalny i dyrektor ds. technicznych w AccelByte. – Ogromnie cieszymy się ze współpracy z firmą Xsolla, która podziela nasze przekonanie co do tego, że potężne technologie powinny być dostępne dla studiów wszelkich rozmiarów. Dzięki połączeniu naszych technologii i wiedzy fachowej możemy im pomóc w szybszym wprowadzaniu produktów na rynek, inteligentniejszym prowadzeniu działalności i docieraniu do graczy z całego świata.

Zamknięty program testów jest ograniczony do niewielkiej grupy studiów gier, zanim rozwiązanie zostanie szerzej udostępnione na rynku. Twórcy gier mogą poznać oba zespoły podczas targów gamescom 2026 w Kolonii (Niemcy), na stanowisku Xsolla, pawilon 2.2, nr A030-B035, albo zgłosić zainteresowanie udziałem w programie na stronie xsolla.pro/backend.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zintegrowanych rozwiązań Xsolla w zakresie zaplecza i globalnych płatności, umów spotkanie podczas targów gamescom lub napisz na adres e-mail partnerships@xsolla.com.

Xsolla

Xsolla to globalna firma zajmująca się handlem grami wideo, która tworzy i zapewnia wszystko, czego potrzebują twórcy gier, by wprowadzać swoje gry na rynek, rozwijać je i czerpać z nich dochody. Firma, której siedziba mieści się w Los Angeles (Kalifornia), wspiera studia gier wszelkich rozmiarów, od niezależnych studiów po AAA, oferując rozwiązania z zakresu handlu w modelu D2C, inteligentnych płatności, własności intelektualnej w rozrywce oraz produktów zwiększających zaangażowanie graczy. Xsolla pomaga twórcom w finansowaniu, dystrybucji i wprowadzaniu gier na rynek na dużą skalę oraz czerpaniu z nich dochodów. Xsolla, której zaufało już ponad 70% spośród czołówki 100 najbardziej dochodowych gier, prowadzi działalność jako ostateczny sprzedawca w ponad 200 regionach geograficznych, oferując dostęp do ponad 1000 lokalnych metod płatniczych na całym świecie. Opierając się na głębokim przekonaniu co do przyszłości gier, Xsolla pragnie zapewniać możliwości twórcom z każdego zakątka świata i umożliwiać ich rozwój.

Więcej informacji na stronie xsolla.com

© 2026 Xsolla. Wszystkie prawa zastrzeżone.

AccelByte

Firma AccelByte od wielu lat opracowuje i obsługuje AccelByte Gaming Services (AGS). AGS to w pełni zarządzana, umożliwiająca znaczną rozbudowę platforma zaplecza dla gier, która pomaga twórcom z całego świata skupić się nad tym, co naprawdę się liczy: tworzeniu wspaniałych gier. Założona w 2016 r. firma AccelByte powstała z inicjatywy weteranów branży gier, którzy zaprojektowali internetowe systemy wspierające jedne z największych gier i platform z usługą aktualizacji na świecie, takie jak między innymi Fortnite, Epic Online Store, Xbox Live i EA Origin oraz jest wspierana przez SoftBank Vision Fund 2, Sony Interactive Entertainment, Galaxy Interactive, NetEase, KRAFTON i Dreamhaven.

Więcej informacji na stronie accelbyte.io

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.