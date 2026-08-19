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Xsolla gibt eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit dem Good Game Club-Podcast bekannt, um positive Geschichten aus der globalen Spieleindustrie in den Vordergrund zu rücken

Die Zusammenarbeit umfasst gemeinsam entwickelte Episoden, Live-Aufzeichnungen auf der gamescom und der GDC sowie Berichte aus den Studios – mit Episoden, die weltweit aufgenommen wurden

original Graphic: Xsolla

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LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Videospiel-E-Commerce, gab heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit dem Good Game Club bekannt, einem unabhängigen, globalen Podcast, der sich der Verbreitung positiver Geschichten aus dem Gaming-Ökosystem widmet. Die Partnerschaft ist Teil einer umfassenderen Initiative zur Unterstützung von Entwicklern, Publishern und Kreativen, die die Zukunft der Spieleindustrie positiv gestalten, indem gute Geschichten über die menschliche Seite des Videospielgeschäfts gefördert werden. Die Partnerschaft erstreckt sich über den globalen Veranstaltungskalender, wobei jedes Jahr gemeinsame Podcast-Aufnahmen auf der gamescom in Köln und der Game Developers Conference (GDC) in San Francisco geplant sind.

Xsolla und Good Game Club werden bei wiederkehrenden redaktionellen Rubriken sowie bei Episoden mit vertiefenden Einblicken zusammenarbeiten, in denen Studios und Geschichten aus allen Bereichen der Branche beleuchtet werden – von aufstrebenden Teams bis hin zu mittelgroßen und etablierten Entwicklern. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden zudem Reportagen von Reisen nach Dubai, Berlin, Baku und an alle Orte dazwischen veröffentlicht, um Studios, Kreative und Branchenvertreter vorzustellen, die in ihren jeweiligen Märkten herausragende und positive Arbeit leisten. Xsolla wird sich den bestehenden Partnern des Good Game Club, der Dubai Films & Games Commission und Tencent, anschließen.

Unter der Moderation von Jude Ower MBE, Chief Strategy Officer bei PlanetPlay, und Mathias Gredal Nørvig, Chief Executive Officer bei SYBO, werden Xsolla und der Good Game Club die Menschen, Studios und Ideen in den Mittelpunkt stellen, die zeigen, was gesundes, positives Gaming für Spieler, Communities und die Branche insgesamt bewirken kann. Durch diese Partnerschaft gewinnt der Good Game Club einen globalen Handelspartner hinzu, der Studios jeder Größe und in jeder Region erreicht, und trägt so dazu bei, den Blickwinkel der Sendung zu erweitern, um zu zeigen, woher positive Gaming-Geschichten stammen.

„Der Good Game Club erzählt genau die Geschichten, von denen unsere gesamte Branche mehr braucht – Geschichten über Spiele, die den Spielern gerecht werden, und über Entwickler, die all das schaffen, worauf es wirklich ankommt“, sagte Berkley Egenes, Chief Marketing and Growth Officer bei Xsolla. „Durch die Zusammenarbeit mit Jude und Mathias können wir unser globales Netzwerk in den Dienst dieser Mission stellen und bieten Entwicklern jeder Größenordnung eine weitere Plattform, auf der sie präsentieren können, woran sie arbeiten und warum dies von Bedeutung ist.“

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Xsolla, die es uns ermöglichen wird, noch mehr positive Geschichten von aufstrebenden Entwicklern und Märkten weltweit zu berichten“, sagte Jude Ower, Mitbegründer und Moderator des Good Game Club. „Xsolla stellt eine unverzichtbare Infrastruktur bereit, um Entwickler aller Art und jeder Größe zu unterstützen – durch Zusammenarbeit und die Nutzung des Xsolla-Netzwerks können wir die Menschen ins Rampenlicht rücken, die weltweit Großartiges in der Spieleindustrie leisten.“

„Der Good Game Club ist wahrhaft global. Da wir alle Regionen der Welt und alle Arten von Spielen abdecken, die einen positiven Beitrag leisten, freuen wir uns, unser Netzwerk zu erweitern und von den Stärken und der Reichweite von Xsolla zu profitieren“, sagte Mathias Gredal Nørvig, Mitbegründer und Moderator des Good Game Club. „Wir können es kaum erwarten, all die Geschichten zu erzählen, die noch vor uns liegen, und mehr Entwickler dazu zu inspirieren, noch einen Schritt weiter zu gehen. Spiele haben das Potenzial, die Welt zu einem besseren Ort für alle zu machen.“

Neue Folgen und Inhalte aus Partnerschaften werden im Laufe dieses Jahres nach und nach veröffentlicht, wobei Good Game Club auf allen wichtigen Podcast-Plattformen verfügbar sein wird.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe – von Indie- bis hin zu AAA-Studios – mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 70 % der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter xsolla.com

Über Good Game Club

Good Game Club ist ein globaler Podcast, in dem Gespräche über gutes Gaming im Mittelpunkt stehen. Moderiert wird die Sendung von Jude Ower MBE, CSO bei PlanetPlay, und Mathias Gredal Nørvig, CEO von SYBO. Die Sendung beleuchtet die verborgenen und unerwarteten Vorteile des Gamings sowie die positiven Auswirkungen, die digitales Spielen auf die Menschen und unseren Planeten haben kann. Dabei kommen Entwickler, Kreative und Führungskräfte zu Wort, die Spiele nutzen, um weltweit sinnvolle Veränderungen voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter Home | Good Game Club

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Derrick Stembridge
Vice President of Global Public Relations, Xsolla
d.stembridge@xsolla.com

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