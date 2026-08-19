BioTalent Canada et Montréal InVivo annoncent une nouvelle collaboration pour renforcer la main-d’œuvre québécoise en sciences de la vie

OTTAWA, Ontario & MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--BioTalent Canada et Montréal InVivo ont annoncé l’approfondissement de leur partenariat. Montréal InVivo est désormais membre de BioTalent Canada et devient également revendeur officiel des formations de BioTalent Canada auprès de son réseau d’organisations en sciences de la vie et technologies de la santé (SVTS) du Grand Montréal.

Cette annonce renforce une relation productive entre les deux organisations. Elle confère à Montréal InVivo une voix officielle dans la gouvernance de BioTalent Canada tout en offrant à ses membres un accès privilégié aux formations de BioTalent Canada. Ensemble, les deux organisations renforcent le lien entre les ressources nationales de développement de la main-d’œuvre et l’un des plus grands écosystèmes de sciences de la vie du Canada.

« Notre relation avec Montréal InVivo n’a cessé de se renforcer au cours des dernières années, et cette nouvelle étape témoigne de la solidité de cette collaboration », affirme Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. « En accueillant Montréal InVivo à titre de membre et de partenaire revendeur, nous renforçons notre capacité commune à soutenir le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé au Québec, tout en consolidant le rôle de BioTalent Canada comme voix nationale du développement de la main-d’œuvre. Lorsque des organisations nationales et régionales unissent leurs forces de cette façon, c’est l’ensemble du secteur qui en bénéficie. »

Montréal InVivo représente le regroupement des sciences de la vie et des technologies de la santé du Grand Montréal, qui compte plus de 1 500 organisations. En tant que membre de BioTalent Canada et revendeur de ses formations, Montréal InVivo contribuera à accroître la portée des ressources nationales de développement de la main-d’œuvre au sein de l’un des écosystèmes de sciences de la vie les plus importants du pays.

« Devenir membre de BioTalent Canada et maintenant revendeur de ses formations représente une évolution naturelle d’un partenariat que nous valorisons énormément », déclare Stéphanie Doyle, présidente-directrice générale de Montréal InVivo. « Cette collaboration nous permet d’offrir encore davantage de valeur à nos membres en leur donnant accès aux formations et aux ressources de développement de la main-d’œuvre dont ils ont besoin pour croître et contribuer au renforcement de l’écosystème canadien des sciences de la vie. »

Cette collaboration survient à un moment charnière pour les secteurs pharmaceutique et des sciences de la vie au Canada, alors que les discussions nationales se poursuivent sur les moyens de renforcer leur compétitivité, leur résilience et leur viabilité à long terme. Des partenariats comme celui-ci contribuent à garantir que les employeurs partout au pays ont accès à la main-d’œuvre qualifiée nécessaire pour innover, prendre de l’expansion et demeurer concurrentiels à l’échelle mondiale, tout en renforçant le rôle de BioTalent Canada comme chef de file national du développement de la main-d’œuvre dans la bioéconomie canadienne.

Vous souhaitez en savoir plus sur les formations ou les possibilités de partenariat offertes par BioTalent Canada? Communiquez avec nous dès aujourd’hui à info@biotalent.ca.

Robert Henderson et Stéphanie Doyle demeurent à votre disposition pour fournir de plus amples renseignements

À propos de Montréal InVivo

Montréal InVivo représente le regroupement des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) du Grand Montréal. À titre d’organisme sans but lucratif de développement économique, Montréal InVivo a pour mission de créer un environnement d’affaires propice à l’innovation, à la croissance et à la compétitivité des organisations publiques et privées du secteur des SVTS. Le regroupement représente plus de 1 500 organisations, dont 753 œuvrant spécifiquement dans les SVTS, et près de 59 000 emplois directs et indirects à l’échelle du Québec. Le Grand Montréal regroupe à lui seul 74 % des entreprises québécoises du secteur des SVTS. Pour en savoir plus, consultez le site Montréal InVivo.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, d’informations et de recommandations, BioTalent Canada guide les contributeurs de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l’industrie. En tant que partenaire-conseil en développement de la main-d’œuvre, nous nous efforçons de catalyser l’intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l’emploi et les employeurs et d’assurer l’agilité, la résilience et la durabilité de l’un des secteurs les plus vitaux du Canada.

BioTalent Canada applique les normes élevées de l’industrie que nous recommandons à nos partenaires. Nous avons reçu des distinctions à la suite d’analyses rigoureuses et indépendantes, notamment les suivantes : Great Place to Work® depuis 2019 et l’un des Meilleurs lieux de travailMC dans les soins de santé en 2023 par Great Place to Work CanadaMD; Employeur de choix par Canadian HR Reporter pour 2025; 5-Star Diversity, Equity and Inclusion Employer par Canadian HR Reporter depuis 2023; Best Leader in Diversity, Equity, and Inclusion aux Best Ottawa Business Awards en 2024; 2024 Collaboration Catalyst par Magnet Network; et l’un des Best Places to Work au Canada par HRD Canada en 2024.

Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à biotalent.ca.