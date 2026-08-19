Společnost Xsolla představuje integrované backendové řešení a globální platební služby pro hry s úvodním partnerem společností AccelByte
Společnost Xsolla představuje integrované backendové řešení a globální platební služby pro hry s úvodním partnerem společností AccelByte
Vývojáři her se nyní mohou přihlásit k předběžnému přístupu k integrovanému řešení ještě před jeho uvedením
LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, globální společnost zabývající se obchodováním s videohrami, dnes představila integrovaná backendová řešení pro vývojáře her v rámci partnerství se společností AccelByte, plně spravovanou a rozšiřitelnou platformou backendových služeb pro hry, a zahájila program uzavřeného testování kombinovaného řešení, které propojuje AccelByte Gaming Services (AGS) s globálními platebními a monetizačními nástroji společnosti Xsolla. Vybraní vývojáři se nyní mohou přihlásit k předběžnému přístupu a pomoci utvářet integraci před jejím širším uvedením.
S tím, jak studia rozšiřují provoz živých her na PC, mobilních zařízeních, konzolích a webu, zvyšují se náklady a prodlužuje se uvedení her na trh v důsledku správy trvalého stavu hráčů, backendu her a globálních transakcí. Prostřednictvím partnerství se společností AccelByte propojuje Xsolla backendové služby společnosti AccelByte se svými vlastními platebními a monetizačními službami do jednoho integrovaného řešení, takže studia již nemusí samostatně propojovat různá řešení. Integrace vzniká na základě přímé zpětné vazby od studií, která v současnosti provozují živé hry.
Během období uzavřeného testování budou partnerská studia pomáhat ověřovat:
- Základ vytvořený s ohledem na vývojáře: Řešení vzniká za přispění studií a vývojářů, kteří aktivně uvádějí a provozují živé hry v různých regionech, na různých platformách a pro různé typy hráčů. Testovací partneři budou přímo ovlivňovat rozsah funkcí a možnosti modulární implementace.
- Integrovaný backend a platby: Řešení propojí backendové služby společnosti AccelByte včetně správy hráčů, vytváření zápasů, obchodu a integračních nástrojů a analytiky využívajících umělou inteligenci s platebními, předplatitelskými, monetizačními a identifikačními službami společnosti Xsolla v rámci vzájemně kompatibilní vrstvy.
- Zjednodušené nasazení bez rozsáhlé vývojové práce: Řešení je navrženo tak, aby studia mohla zavádět a provozovat živé herní služby bez nutnosti budovat vlastní backendovou infrastrukturu nebo zaměstnávat specializované týmy LiveOps, čímž se zkrátí doba uvedení na trh a urychlí vývojové cykly.
- Globální pokrytí monetizace: Prostřednictvím globální platební platformy Xsolla pro hry získají zúčastněná studia přístup k více než 1 000 platebním metodám ve více než 200 zeměpisných oblastech, což otevře nové zdroje příjmů z her.
„Tuto integraci backendu a herních služeb se společností AccelByte vytváříme na základě naslouchání vývojářům, kteří používají obě naše platformy,“ uvedl Chris Hewish, prezident společnosti Xsolla. „Naši první testovací partneři nám pomohou ověřit, že studio může společně zavést backendové služby a globální platby, aniž by pro každou oblast potřebovalo samostatný tým, a díky tomu se rychleji dostat na trh.“
„Komplexní a škálovatelná platforma a sada nástrojů společnosti AccelByte Gaming Services jsou nyní dostupnější a pro vývojáře je snazší je integrovat a provozovat,“ uvedl Junaili Lie, generální ředitel a technický ředitel společnosti AccelByte. „Těší nás partnerství se společností Xsolla, která sdílí naše přesvědčení, že výkonné technologie mají být dostupné studiím všech velikostí. Spojením našich technologií a odborných znalostí můžeme studiím pomoci rychleji uvádět hry na trh, efektivněji je provozovat a oslovovat hráče po celém světě.“
Program uzavřeného testování je před širším uvedením omezen na malou skupinu studií. Vývojáři se mohou s oběma týmy setkat na veletrhu gamescom 2026 v německém Kolíně nad Rýnem na stánku společnosti Xsolla v hale 2.2, stánek č. A030-B035, nebo projevit o účast v programu zájem na adrese xsolla.pro/backend.
Chcete-li se dozvědět více o integrovaném backendu a globálních platebních službách společnosti Xsolla, můžete si naplánovat schůzku na veletrhu gamescom nebo napsat email na adresu partnerships@xsolla.com.
O společnosti Xsolla
Xsolla je globální společnost zabývající se obchodováním s videohrami, která vytváří a poskytuje vše, co vývojáři potřebují k uvedení, rozvoji a monetizaci videoher. Společnost se sídlem v Los Angeles v Kalifornii podporuje studia všech velikostí, od nezávislých až po AAA, prostřednictvím řešení pro přímý prodej spotřebitelům, inteligentní platby, duševní vlastnictví založené na zábavním obsahu a produkty pro zapojení hráčů. Xsolla pomáhá vývojářům získávat financování, distribuovat, propagovat a monetizovat jejich hry ve velkém měřítku. Společnosti Xsolla, které důvěřuje více než 70 % ze 100 nejvýdělečnějších her, působí jako obchodní zástupce ve více než 200 zeměpisných oblastech a poskytuje přístup k více než 1 000 místních platebních metod po celém světě. Společnost Xsolla, která pevně věří v budoucnost videoher, se zavázala propojovat příležitosti a podporovat růst tvůrců po celém světě.
Další informace jsou k dispozici na adrese xsolla.com
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O společnosti AccelByte
Společnost AccelByte mnoho let vyvíjela a provozovala službu AccelByte Gaming Services (AGS). AGS je plně spravovaná, vysoce škálovatelná a rozšiřitelná platforma backendových služeb pro hry, která vývojářům po celém světě umožňuje soustředit se na to nejdůležitější: tvorbu skvělých her. Společnost AccelByte byla založena v roce 2016 veterány herního průmyslu, kteří se podíleli na vývoji online systémů pro některé z největších živých her a platforem na světě, včetně Fortnite, Epic Online Store, Xbox Live a EA Origin. Společnost podporují SoftBank Vision Fund 2, Sony Interactive Entertainment, Galaxy Interactive, NetEase, KRAFTON a Dreamhaven.
Další informace naleznete na adrese accelbyte.io
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Contacts
Kontakt pro média
Xsolla
Derrick Stembridge
viceprezident pro globální vztahy s veřejností
d.stembridge@xsolla.com