Xsolla kondigt een meerjarig strategisch partnerschap aan met de Good Game Club-podcast om positieve verhalen uit de wereldwijde game-industrie te belichten

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van videogame-commerce, kondigt vandaag een meerjarige strategische samenwerking aan met Good Game Club. Dit is een onafhankelijke, wereldwijde podcast die zich toelegt op het delen van positieve verhalen uit de game-wereld. De samenwerking sluit aan bij een bredere inspanning om de ontwikkelaars, uitgevers en makers te ondersteunen die de toekomst van de game-industrie op een positieve manier vormgeven. Het doel is om via goede verhalen de menselijke kant van de videogame-industrie onder de aandacht te brengen. De samenwerking strekt zich uit over de wereldwijde evenementenkalender, met elk jaar gezamenlijke podcastopnames gepland op de gamescom in Keulen en de Game Developers Conference (GDC) in San Francisco.

Xsolla en Good Game Club gaan samenwerken aan terugkerende redactionele rubrieken en diepgaande afleveringen waarin studio’s en verhalen uit alle hoeken van de sector worden belicht: van opkomende teams tot middelgrote en gevestigde ontwikkelaars. De samenwerking levert ook afleveringen op vanuit Dubai, Berlijn, Bakoe en alle plaatsen daartussenin. Studio’s, makers en stemmen van spelers uit de sector die opvallend positief werk verrichten in hun markten worden hier in de schijnwerpers gezet. Xsolla voegt zich bij de bestaande partners van Good Game Club: de Dubai Films & Games Commission en Tencent.

Onder leiding van Jude Ower MBE, Chief Strategy Officer bij PlanetPlay, en Mathias Gredal Nørvig, Chief Executive Officer bij SYBO, stellen Xsolla en Good Game Club de mensen, studio’s en ideeën centraal die aantonen wat gezond, positief gamen kan betekenen voor spelers, gemeenschappen en de sector in het algemeen. Dankzij deze samenwerking krijgt Good Game Club er een wereldwijde handelspartner bij die studio’s van elke omvang en in elke regio bereikt. Zo krijgt het programma een breder beeld van waar positieve verhalen over gaming vandaan komen.

"Good Game Club vertelt de verhalen waar onze sector als geheel meer behoefte aan heeft: verhalen over games die spelers en ontwikkelaars recht doen en die alle dingen creëren die ertoe doen," aldus Berkley Egenes, Chief Marketing en Growth Officer bij Xsolla. "Samen met Jude en Mathias kunnen we ons wereldwijde netwerk voor dit doel inzetten en ontwikkelaars, groot en klein, een extra podium leveren waar ze hun creaties kunnen delen en tonen waarom dat belangrijk is."

"We zijn enthousiast over onze samenwerking met Xsolla. We kunnen nu nog meer de focus leggen op positieve verhalen over opkomende ontwikkelaars en markten wereldwijd," aldus Jude Ower, medeoprichter en presentator van de Good Game Club. "Xsolla biedt een essentiële infrastructuur ter ondersteuning van ontwikkelaars van allerlei soorten en maten. Door samen te werken via het Xsolla-netwerk kunnen we de mensen in de schijnwerpers zetten die overal ter wereld geweldige dingen doen binnen de game-industrie."

"Good Game Club is echt internationaal. We zijn actief in alle regio’s ter wereld en zijn blij dat we ons netwerk kunnen uitbreiden met alle soorten games die een positief verschil maken en kunnen profiteren van de sterke punten en het bereik van Xsolla," aldus Mathias Gredal Nørvig, medeoprichter en presentator van de Good Game Club. "We kunnen niet wachten om alle verhalen die voor ons liggen te vertellen en meer ontwikkelaars te inspireren om net dat stapje extra te zetten. Games hebben het potentieel om van de wereld een betere plek te maken voor allen."

Vanaf dit jaar verschijnen er nieuwe afleveringen en content in samenwerking met partners. Good Game Club zal op alle grote podcastplatforms beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over de samenwerking tussen Xsolla en de Good Game Club ga naar: https://xsolla.pro/GoodGameClub

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd e-commercebedrijf dat ontwikkelaars alles biedt wat ze nodig hebben om videogames te lanceren, te laten groeien en te monetiseren. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Los Angeles, Californië, ondersteunt studio's van elke omvang, van indie tot AAA, met oplossingen voor directe verkoop aan consumenten, intelligente betalingen, op entertainment gebaseerde IP en producten voor spelersbetrokkenheid. Xsolla helpt ontwikkelaars bij het financieren, distribueren, op de markt brengen en monetiseren van hun games op grote schaal. Xsolla, dat door meer dan 70% van de 100 meest winstgevende games wordt vertrouwd, fungeert als de Merchant of Record in meer dan 200 geografische gebieden en biedt wereldwijd toegang tot meer dan 1000 lokale betaalmethoden. Xsolla gelooft sterk in de toekomst van gaming en zet zich vol overtuiging in om kansen aan te reiken en groei te stimuleren voor makers overal ter wereld.

Meer informatie: xsolla.com

Over Good Game Club

Good Game Club is een wereldwijde podcast met een focus op 'goed gamen'. De podcast wordt gepresenteerd door Jude Ower MBE, CSO bij PlanetPlay, en Mathias Gredal Nørvig, CEO van SYBO. Het programma belicht de verborgen en onverwachte voordelen van gamen en de positieve impact die digitaal spelen kan hebben op mensen en de planeet. Zij spreken met ontwikkelaars, makers en leiders die games inzetten om wereldwijd zinvolle veranderingen teweeg te brengen.

Ga voor meer informatie naar Home | Good Game Club

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