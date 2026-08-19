エクソーラ、創業パートナーのアクセルバイトとの提携により、ゲーム向け統合型バックエンドおよびグローバル決済ソリューションを発表

ロザンゼルス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルなビデオゲームコマース企業であるエクソーラは、拡張性に優れたフルマネージド型ゲームバックエンドプラットフォームを提供するアクセルバイトとの提携を通じ、ゲーム開発者向けの統合型バックエンドソリューションを発表しました。これに伴い、AccelByte Gaming Services（AGS）とエクソーラのグローバル決済および収益化ツールを組み合わせた総合ソリューションのクローズドテストプログラムを開始しました。一部の開発者は早期アクセスに申し込み、本格的なリリースに向けて統合ソリューションの構築に協力することができます。

ゲームスタジオがPC、モバイル、コンソール、ウェブなど、複数のプラットフォームでライブゲームを展開・拡大する際、プレイヤーデータの管理、ゲームバックエンドの運用、そしてグローバルな決済処理といった要素は、コストを増大させ、リリースを遅らせる要因となります。エクソーラは、アクセルバイトとの創業パートナーシップを通じて、アクセルバイトのバックエンドサービスと自社の決済・収益化機能を一つの統合されたスタックとして提供します。これにより、スタジオは個別のソリューションを自力で組み合わせる必要がなくなります。この統合ソリューションは、現在ライブゲームを運営・展開しているスタジオからの直接的なフィードバックを反映して構築されています。

クローズドテスト期間中、パートナースタジオは以下の検証を支援します。

開発者主導の基盤： 地域、プラットフォーム、プレイヤータイプを問わず、ライブゲームを積極的に展開しているスタジオや開発者の意見を取り入れて構築されます。テストパートナーは、機能セットやモジュール式の実装オプションの策定に直接関与することになります。

地域、プラットフォーム、プレイヤータイプを問わず、ライブゲームを積極的に展開しているスタジオや開発者の意見を取り入れて構築されます。テストパートナーは、機能セットやモジュール式の実装オプションの策定に直接関与することになります。 統合されたバックエンドと決済機能： プレイヤー管理、マッチメイキング、ストア、AI活用型統合ツールや分析機能を含むアクセルバイトのバックエンドサービスと、エクソーラの決済、サブスクリプション、収益化、ID管理サービスを、相互運用可能なレイヤー上で統合します。

プレイヤー管理、マッチメイキング、ストア、AI活用型統合ツールや分析機能を含むアクセルバイトのバックエンドサービスと、エクソーラの決済、サブスクリプション、収益化、ID管理サービスを、相互運用可能なレイヤー上で統合します。 大規模なエンジニアリングを不要にする簡素化された導入： スタジオが自社でバックエンドインフラを構築したり、専任のLiveOpsチームを編成したりすることなく、ライブゲームサービスを立ち上げて運用できるように設計されており、市場投入までの時間を短縮し、反復サイクルを加速させます。

スタジオが自社でバックエンドインフラを構築したり、専任のLiveOpsチームを編成したりすることなく、ライブゲームサービスを立ち上げて運用できるように設計されており、市場投入までの時間を短縮し、反復サイクルを加速させます。 グローバルな収益化への対応：エクソーラのグローバルなゲーム決済プラットフォームを通じて、参加スタジオは200以上の地域で1000種類以上の決済手段を利用できるようになり、ゲームの新たな収益チャネルを開拓できます。

エクソーラの社長であるクリス・ヒューイッシュは、「当社は、両社のプラットフォームを利用する開発者の声に耳を傾けながら、アクセルバイトとの連携によるバックエンドおよびゲームサービス統合ソリューションを構築しています。最初のテストパートナーの皆様にご協力いただくことで、スタジオがバックエンドサービスとグローバル決済を、各分野に個別のチームを配置することなく同時に立ち上げることで、結果として迅速に市場へ参入できることを実証していきたいと考えています」と述べています。

アクセルバイトのCEO兼テクニカルディレクターであるジュナイリ・リーは、「アクセルバイトが提供する包括的かつ拡張性の高いプラットフォームとツールセットは、開発者の皆様にとって、より利用しやすく、統合や運用も容易なものとなりました。あらゆる規模のスタジオが優れた技術を活用できるようにするという私たちの理念を共有するエクソーラと提携できることを大変嬉しく思います。両社のテクノロジーと専門知識を組み合わせることで、スタジオがより迅速なリリース、スマートな運用、そして世界中のプレイヤーへのリーチを支援することができます」と述べています。

このクローズドテストプログラムは、本格的な展開に先立ち、少数のスタジオを対象に実施されます。開発者の皆様は、ドイツのケルンで開催されるgamescom 2026のエクソーラブース（ホール2.2、ブース番号A030-B035）にて両社のチームと面談できるほか、xsolla.pro/backendから本プログラムへの参加希望を登録することも可能です。

エクソーラの統合型バックエンドおよびグローバル決済ソリューションの詳細については、gamescomでのミーティングをご予約いただくか、partnerships@xsolla.comまでメールにてお問い合わせください。

エクソーラについて

エクソーラは、ビデオゲームの発売、成長、収益化に必要なあらゆるソリューションを提供するグローバルコマース企業です。カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置き、インディーからAAAまで、あらゆる規模のスタジオを対象に、ダイレクト・トゥ・コンシューマーコマース、インテリジェント決済、エンターテインメントベースのIP、プレイヤーエンゲージメント製品など、幅広いソリューションを提供しています。同社は、開発者がゲームの資金調達、配信、マーケティング、そして収益化を実現できるよう支援します。現在、ゲーム収益上位100タイトルの70%以上から信頼を寄せられるエクソーラは、200以上の地域で販売事業者として活動し、全世界で1000種類以上の決済方法に対応しています。ゲームの未来を強く信じるエクソーラは、あらゆる場所のクリエイターに機会を提供し、成長を促進することに尽力しています。

詳細は、 xsolla.com をご覧ください。

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アクセルバイトについて

アクセルバイトは長年にわたり、「AccelByte Gaming Services（AGS）」の構築と運用に取り組んできました。AGSは、フルマネージドかつ大規模な拡張性と柔軟性を備えたゲームバックエンドプラットフォームであり、世界中の開発者が最も重要なこと、つまり素晴らしいゲーム制作に専念できるよう支援します。2016年に設立された同社は、「フォートナイ」、「Epicオンラインストア」、「Xbox Live」、「EA Origin」といった世界最大級のライブサービス型ゲームやプラットフォームのオンラインシステム開発に携わった業界のベテランたちによって創設されました。また、ソフトバンク・ビジョン・ファンド2、ソニー・インタラクティブエンタテインメント、ギャラクシー・インタラクティブ、ネットイース、クラフトン、ドリームヘブンといった企業から出資を受けています。

詳細は、accelbyte.ioをご覧ください。

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