Xsolla携手创始合作伙伴AccelByte推出面向游戏的集成后端与全球支付解决方案

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球视频游戏商务公司Xsolla今日宣布，通过与全托管可扩展游戏后端平台AccelByte建立创始合作伙伴关系，为游戏开发者推出集成后端解决方案，并开放了一项针对该组合解决方案的封闭测试项目，该解决方案将AccelByte游戏服务(AGS)与Xsolla的全球支付及变现工具相结合。部分开发者现可申请抢先体验，并在更大范围正式发布前参与塑造该集成方案。

随着游戏工作室在PC、移动端、主机及网页平台扩展在线运营游戏，管理玩家数据持久化、游戏后端及全球交易会增加成本并拖慢上线速度。通过与AccelByte的创始合作，Xsolla将AccelByte的后端服务与其自有的支付及变现能力整合为一体化技术栈，使工作室无需再自行拼凑各类独立解决方案。该集成方案的制定参考了当前正在发布在线运营游戏的工作室的直接反馈意见。

在封闭测试期间，合作工作室将协助验证以下内容：

以开发者为中心的基础架构： 该方案基于正在积极跨地区、跨平台、面向不同玩家群体发布在线运营游戏的工作室和开发者的反馈意见进行构建。测试合作伙伴将直接参与功能集和模块化实施方案的设计。

该方案基于正在积极跨地区、跨平台、面向不同玩家群体发布在线运营游戏的工作室和开发者的反馈意见进行构建。测试合作伙伴将直接参与功能集和模块化实施方案的设计。 后端与支付一体化： 将AccelByte的后端服务（包括玩家管理、匹配系统、商店以及AI驱动的集成工具与分析功能）与Xsolla的支付、订阅、变现及身份服务结合在一个可互操作的层中。

将AccelByte的后端服务（包括玩家管理、匹配系统、商店以及AI驱动的集成工具与分析功能）与Xsolla的支付、订阅、变现及身份服务结合在一个可互操作的层中。 无需重度工程投入即可简化部署： 该方案的设计目标是让工作室无需自建后端基础设施或组建专职在线运营团队，即可搭建并运营在线游戏服务，从而缩短上市时间、加快迭代周期。

该方案的设计目标是让工作室无需自建后端基础设施或组建专职在线运营团队，即可搭建并运营在线游戏服务，从而缩短上市时间、加快迭代周期。 全球变现覆盖：通过Xsolla的全球游戏支付平台，参与的工作室可接入覆盖200多个地区的1000多种支付方式，为游戏开辟新的收入渠道。

Xsolla总裁Chris Hewish表示：“我们正在通过认真倾听同时使用我们两家平台的开发者的声音，与AccelByte共同构建这一后端与游戏服务集成方案。我们的首批测试合作伙伴将帮助我们证明，工作室可以同时搭建后端服务与全球支付能力，无需为两者分别组建独立团队，从而更快地推向市场。”

AccelByte首席执行官兼技术总监Junaili Lie表示：“AccelByte全面且可扩展的平台与工具集现在更容易被开发者使用，集成和操作也更加便捷。我们很高兴能与Xsolla达成合作，双方都坚信应让各类规模的工作室都能用上强大的技术。通过结合我们的技术与专业能力，我们可以帮助工作室更快上线游戏、更智能地运营，并触达全球玩家。”

该封闭测试项目仅面向少数工作室开放，后续将进行更大范围的推广。开发者可在于德国科隆举行的2026年科隆游戏展(gamescom 2026)上，前往2.2号馆 #A030-B035的Xsolla展位与双方团队交流，或通过xsolla.pro/backend登记参与意向。

如需进一步了解Xsolla的集成后端与全球支付解决方案，可在科隆游戏展期间预约会议或发送电子邮件至partnerships@xsolla.com。

关于Xsolla

Xsolla是一家全球商业公司，致力于为开发者提供视频游戏上线、增长和变现所需的一切工具和服务。公司总部位于加州洛杉矶，为从独立游戏到3A大作的各类工作室提供支持，解决方案覆盖直接面向消费者的商业服务、智能支付、基于娱乐的IP以及玩家互动产品。Xsolla帮助开发者大规模地为游戏提供资金并进行发行、营销和变现。全球收入排名前100的游戏中有超过70%信赖Xsolla，公司在全球200多个地区作为商户收单机构运营，支持1000多种本地支付方式。基于对游戏行业未来的坚定信念，Xsolla致力于汇聚各类机遇，为世界各地的创作者释放增长潜力。

如需了解更多信息，请访问 xsolla.com

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关于AccelByte

AccelByte多年来一直致力于构建和运营AccelByte游戏服务(AGS)。AGS是一个全托管、大规模可扩展且可延伸的游戏后端平台，旨在帮助全球开发者专注于最重要的事情：打造出色的游戏。AccelByte成立于2016年，由游戏行业资深人士创立，他们曾为全球一些规模最大的在线运营游戏和平台设计底层在线系统，包括Fortnite、Epic Online Store、Xbox Live以及EA Origin，并获得SoftBank Vision Fund 2、Sony Interactive Entertainment、Galaxy Interactive、NetEase、KRAFTON和Dreamhaven的投资支持。

如需了解更多信息，请访问accelbyte.io

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