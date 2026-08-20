Organigram Global acelera la integración de Sanity Group bajo una estructura operativa global unificada

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Organigram Global Inc. (NASDAQ: OGI) (TSX: OGI) ("Organigram" o la "compañía") anunció hoy un hito importante en su estrategia de crecimiento global mediante la aceleración de la integración de Sanity Group GmbH ("Sanity") y la alineación del liderazgo, las operaciones y las actividades de desarrollo de mercados, en toda la organización y de manera integrada.

Para respaldar la organización integrada, Organigram nombró a Finn Age Hänsel como presidente para el resto del mundo y director de Estrategia. Por otro lado, Adrian Frenzel fue nombrado como director global de Operaciones. Para facilitar la integración, la compañía modificó el acuerdo de compraventa de acciones que rige la adquisición de Sanity, que exigía que Sanity operara de manera independiente durante un período de 12 meses correspondiente al earn-out. La modificación sustituye el pago adicional original, que estaba sujeto al desempeño, por un importe fijo, pero mantiene la condición de que dicho importe se pague una vez finalizado el período establecido para el earn-out.

"Desde que completamos la adquisición, nuestros equipos han trabajado excepcionalmente bien juntos y hemos podido comprobar de primera mano la solidez del negocio de Sanity y las oportunidades que ofrece nuestra plataforma integrada", afirmó James Yamanaka, director ejecutivo de Organigram. "Estos avances, junto con nuestra confianza en la continuidad de la trayectoria de crecimiento de Sanity, hacen que este sea el momento adecuado para dar el siguiente paso en nuestra integración. Convertir el earn-out en un importe fijo aporta mayor claridad y certeza, al tiempo que refuerza aún más la alineación estratégica y la ejecución en toda la organización. Con una plataforma global más integrada, podemos aprovechar el impulso, coordinar nuestras capacidades y asignar los recursos de manera más eficiente para aprovechar las oportunidades de crecimiento y de ampliar los márgenes en Canadá, Europa y en otros mercados internacionales".

La construcción de una plataforma internacional integrada

Sanity es uno de los principales actores del mercado alemán y proporciona a Organigram una plataforma comercial consolidada y experiencia en materia regulatoria en uno de los mercados de cannabis medicinal más grandes y de mayor crecimiento de Europa. En 2025, el mercado alemán de cannabis medicinal estaba valorado en más de 2000 millones de euros, atendía aproximadamente a 800 000 pacientes y se prevé que supere los 4000 millones de euros para 2028.1Gracias a su amplia experiencia en materia regulatoria en Europa, Sanity también ha establecido presencia en Suiza y está expandiéndose estratégicamente a Polonia, el Reino Unido y Chequia.

Organigram ha construido una sólida base en las áreas de cultivo, innovación de productos, fabricación, marcas y suministro internacional. Actualmente, la compañía suministra envíos de cannabis a granel a Alemania, Australia y el Reino Unido. Recientemente introdujo 10 productos en el mercado australiano de cannabis medicinal.

La integración de estas capacidades bajo un único modelo operativo permitirá a la compañía aprovechar mejor sus capacidades de producción y desarrollo de productos en Canadá, junto con la infraestructura comercial, regulatoria y de distribución de Sanity en Europa. Se espera que esto proporcione una base más sólida para coordinar el suministro, acelerar la comercialización de productos y marcas, y aprovechar las oportunidades de crecimiento en Alemania y otros mercados internacionales.

Nombramientos de la dirección

Finn Age Hänsel ha sido nombrado presidente para el resto del mundo, y director de Estrategia de Organigram. En este puesto, estará a cargo de la estrategia corporativa global de Organigram, el desarrollo de mercados internacionales y las alianzas estratégicas. También apoyará la integración continua de las capacidades de Organigram en Canadá y Europa, y evaluará oportunidades para introducir las marcas, productos y propiedad intelectual de la compañía en mercados adicionales.

Finn cuenta con más de 15 años de experiencia empresarial y ejecutiva en la creación y expansión de empresas de los sectores de consumo y de salud. Comenzó su carrera como consultor en Boston Consulting Group y posteriormente cofundó Sanity en 2018; impulsó su desarrollo hasta convertirla en una de las principales empresas de cannabis medicinal de Alemania, con una cartera que abarca cannabis medicinal, productos de bienestar y proyectos piloto de cannabis para uso adulto. Anteriormente, cofundó The Iconic, uno de los principales minoristas de moda en línea de Australia, y lideró como CEO la transformación de Movinga, una plataforma de servicios de mudanzas.

Adrian Frenzel fue nombrado director global de Operaciones de Organigram. En este cargo, Adrian estará a cargo de la excelencia operativa en la cadena de suministro y en las operaciones globales de la compañía. El enfoque inicial es optimizar el desempeño, lograr una mayor alineación operativa, establecer prácticas operativas escalables y contribuir a la expansión del margen bruto en todo el negocio consolidado.

Adrian cuenta con más de una década de experiencia en liderazgo ejecutivo y gestión operativa. Se desempeñó como director general y como director de Operaciones (COO) de Sanity Group. Anteriormente, ocupó un puesto de consultoría de operaciones en McKinsey & Company y se desempeñó como director de Operaciones (COO) de Gorillas Technologies y codirector ejecutivo (Co-CEO) de HelloFresh USA.

"Organigram ha construido una sólida base y, a través de Sanity, ha establecido una plataforma importante en Europa. Con una estructura operativa y un equipo directivo unificados, ahora estamos en condiciones de integrar estas capacidades, impulsar el crecimiento con mayor precisióny acelerar nuestro avance hacia las oportunidades que se presentan en nuestros mercados", añadió James Yamanaka. "Confío plenamente en el equipo que hemos formado y en nuestra capacidad para que esta nueva etapa de nuestra estrategia se traduzca en un crecimiento sostenible y en valor a largo plazo para los accionistas".

Acuerdo de earn-out modificado

En virtud del acuerdo de earn-out modificado, las partes acordaron fijar el valor del earn-out de Sanity Group en el 85 % del valor máximo del earn-out contemplado en el acuerdo de adquisición original, lo que proporciona mayor certeza respecto de la contraprestación restante por pagar en relación con la adquisición.

La contraprestación del earn-out consistirá en 20 millones de euros en efectivo. El importe restante, de aproximadamente 76 millones de euros, se pagará mediante acciones de Organigram, una vez descontadas las participaciones que Organigram tenía antes de la adquisición y otras deducciones determinadas. El número de acciones ordinarias que se emitirán se determinará en función del precio medio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de Organigram en la TSX durante los 20 días anteriores, tomando como fecha de referencia el tercer día previo a la fecha de pago. Este cálculo estará sujeto a un precio mínimo de 3,00 dólares canadienses por acción y un precio máximo de 4,00 dólares canadienses por acción.

La contraprestación del earn-out se deberá pagar a partir del 1 de abril de 2027, y el pago de la parte en efectivo y la emisión de las acciones ordinarias correspondientes se realizarán a más tardar el 1 de mayo de 2027, sujeto a los términos y condiciones del acuerdo modificado.

"Sanity ha tenido un sólido desempeño desde la adquisición, y el impulso que ha mantenido refuerza nuestra confianza en la trayectoria de crecimiento del negocio", afirmó Peter Amirault, presidente del Directorio de Organigram. "Teniendo en cuenta el desempeño hasta la fecha, nuestras expectativas de que los ingresos y el EBITDA ajustado sigan creciendo durante el período restante del earn-out, y los beneficios de una integración plena, consideramos que fijar el earn-out en el 85 % representa un resultado justo y bien fundamentado. Esto también aporta mayor claridad de cara al futuro y brinda la oportunidad de reforzar aún más la alineación estratégica y la ejecución en toda nuestra organización global. Con Finn enfocado en acelerar el crecimiento internacional, Adrian impulsando la excelencia operativa y la expansión de los márgenes en toda nuestra plataforma global, y Tim continuando al frente de nuestra operación comercial que lidera el mercado canadiense, sabemos que estamos bien posicionados para aprovechar las fortalezas de ambas organizaciones e impulsar un crecimiento rentable en Canadá y los mercados internacionales".

El acuerdo de earn-out modificado constituye una "operación con partes relacionadas" en el sentido del Instrumento Multilateral 61-101: Protección de los tenedores minoritarios de valores en operaciones especiales ("MI 61-101"). Sin embargo, el acuerdo de earn-out modificado está exento de los requisitos de valoración formal y aprobación por parte de los accionistas minoritarios establecidos en el MI 61-101, de conformidad con las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a), respectivamente, ya que ni el valor razonable de mercado del objeto del acuerdo de earn-out modificado y de cualquier operación relacionada, en la medida en que involucre a partes interesadas (según la definición del MI 61-101), ni la contraprestación correspondiente superan el 25 % de la capitalización bursátil de la compañía a efectos del MI 61-101.

ACERCA DE ORGANIGRAM

Organigram Global Inc. es una empresa que cotiza en el NASDAQ Global Select Market y en la TSX. Entre sus subsidiarias de propiedad absoluta se encuentra Organigram Inc., un productor y procesador de cannabis con licencia. A través de la adquisición de Sanity Group, Organigram participa en el mercado alemán de cannabis medicinal y en otros mercados emergentes de Europa.

Organigram se enfoca en producir cannabis de alta calidad para consumidores adultos, así como en ampliar su presencia a nivel mundial. La compañía también ha desarrollado y adquirido una cartera de marcas de cannabis, entre ellas Edison, Big Bag O' Buds, SHRED, Monjour, Tremblant, Collective Project, Trailblazer, BOXHOT y DEBUNK. A través de la adquisición de Sanity Group, las marcas europeas de Organigram incluyen Vayamed, avaay, ZOIKS, Endosane Pharmaceuticals, VAAY y Grashaus Projects. Organigram opera instalaciones en Moncton, Nuevo Brunswick, y Lac Supérieur, Quebec, además de una planta especializada en la fabricación de comestibles en Winnipeg, Manitoba. La Compañía también opera otras dos instalaciones de procesamiento de cannabis en el suroeste de Ontario: una en Aylmer y otra en London. La instalación de Aylmer cuenta con capacidades de extracción de primer nivel y está optimizada para el perfeccionamiento de formulaciones, el procesamiento posterior de cannabinoides minoritarios y la producción de productos enrollados con cannabis. La instalación de London estará optimizada para el etiquetado, el envasado y la distribución nacional. La compañía está regulada por Health Canada de conformidad con la Ley de Cannabis y otras regulaciones sobre el cannabis.

INFORMACIÓN PROSPECTIVA

Este comunicado de prensa contiene información prospectiva. A menudo, aunque no siempre, la información prospectiva puede identificarse por el uso de palabras como "planear", "esperar", "estimar", "tener la intención de", "prever", "considerar" o por variantes de estas palabras y expresiones, así como afirmaciones de que determinadas acciones, acontecimientos o resultados puedan o podrían lograrse, llevarse a cabo u ocurrir. La información prospectiva, incluidas las expectativas con respecto al desempeño del mercado, implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, acontecimientos, desempeño o logros reales de Organigram Global difieran sustancialmente de las expectativas actuales o de los resultados, desempeño o logros futuros expresados o implícitos en la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa. En particular, las declaraciones relativas a los beneficios previstos de la integración, los nombramientos y las perspectivas comerciales futuras de Organigram constituyen declaraciones prospectivas. Los riesgos, las incertidumbres y otros factores asociados con la información prospectiva podrían hacer que los acontecimientos, resultados, desempeño, perspectivas y oportunidades reales difieran sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en dicha información prospectiva. Entre estos factores se encuentra el riesgo de que algunos o todos los beneficios previstos de la integración de Sanity no se materialicen o no se produzcan dentro de los plazos previstos por la compañía, que no se cumplan todos los requisitos legales relacionados con los nombramientos, así como los factores y riesgos divulgados en el informe anual de información más reciente de la compañía, en el análisis y discusión de la dirección y en otros documentos de la compañía presentados periódicamente ante SEDAR+ (véase www.sedarplus.ca) y presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. a través de EDGAR (véase www.sec.gov). Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas, las cuales se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Si bien la compañía considera razonables los supuestos y factores utilizados para elaborar la información prospectiva contenida en este comunicado, no se debe depositar una confianza indebida en dicha información y no puede garantizarse que los acontecimientos previstos se produzcan dentro de los plazos indicados o que se produzcan en absoluto. La información prospectiva incluida en este comunicado se proporciona a la fecha de este, y la compañía no asume ninguna intención ni obligación, salvo en la medida en que la ley lo exija, de actualizar o revisar dicha información prospectiva, ya sea como consecuencia de nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otro motivo.

1 Fuentes: Euromonitor, Precedence Research, https://www.precedenceresearch.com/databook/germany-legal-cannabis-market, estimaciones internas. Expand

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