Xsolla stellt gemeinsam mit Gründungspartner AccelByte integrierte Backend-Lösungen und globale Zahlungslösungen für Videospiele vor

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, ein globales E-Commerce-Unternehmen für Videospiele, hat heute im Rahmen einer Gründungspartnerschaft mit AccelByte, einer vollständig verwalteten und erweiterbaren Backend-Plattform für Spiele, integrierte Backend-Lösungen für Spieleentwickler vorgestellt. Zugleich startete Xsolla ein geschlossenes Testprogramm für eine kombinierte Lösung, die AccelByte Gaming Services (AGS) mit den globalen Zahlungs- und Monetarisierungstools von Xsolla verbindet. Ausgewählte Entwickler können sich nun um einen frühen Zugang bewerben und die Integration noch vor der breiteren Markteinführung mitgestalten.

Die Skalierung von Live-Spielen für PC, Mobilgeräte, Konsolen und das Web erhöht durch die Verwaltung persistenter Spielerdaten, des Spiele-Backends und globaler Transaktionen die Kosten und verzögert die Markteinführung. Im Rahmen der Gründungspartnerschaft mit AccelByte bündelt Xsolla die Backend-Dienste von AccelByte mit seinen eigenen Zahlungs- und Monetarisierungslösungen in einem integrierten Stack. Damit entfällt für Studios die aufwendige Verknüpfung separater Lösungen. Die Integration basiert auf direktem Feedback von Studios, die bereits heute Live-Spiele veröffentlichen.

Während der geschlossenen Testphase helfen Partnerstudios bei der Validierung folgender Aspekte:

Entwicklerorientierte Basis: Die Lösung wird gemeinsam mit Studios und Entwicklern entwickelt, die Live-Spiele für unterschiedliche Regionen, Plattformen und Spielertypen veröffentlichen. Die Testpartner gestalten den Funktionsumfang und die modularen Implementierungsoptionen unmittelbar mit.

Die Lösung wird gemeinsam mit Studios und Entwicklern entwickelt, die Live-Spiele für unterschiedliche Regionen, Plattformen und Spielertypen veröffentlichen. Die Testpartner gestalten den Funktionsumfang und die modularen Implementierungsoptionen unmittelbar mit. Integriertes Backend und Zahlungsdienste: Die Backend-Dienste von AccelByte – darunter Spielermanagement, Matchmaking, Store sowie KI-gestützte Integrationstools und Analysen – werden mit den Zahlungs-, Abonnement-, Monetarisierungs- und Identitätsdiensten von Xsolla zu einer interoperablen Lösung zusammengeführt.

Die Backend-Dienste von AccelByte – darunter Spielermanagement, Matchmaking, Store sowie KI-gestützte Integrationstools und Analysen – werden mit den Zahlungs-, Abonnement-, Monetarisierungs- und Identitätsdiensten von Xsolla zu einer interoperablen Lösung zusammengeführt. Einfache Bereitstellung bei geringem Entwicklungsaufwand: Die Lösung ist darauf ausgelegt, dass Studios Dienste für Live-Spiele einrichten und betreiben können, ohne selbst eine Backend-Infrastruktur entwickeln oder eigene LiveOps-Teams vorhalten zu müssen. Dadurch gelangen neue Angebote schneller auf den Markt und lassen sich zügiger weiterentwickeln.

Die Lösung ist darauf ausgelegt, dass Studios Dienste für Live-Spiele einrichten und betreiben können, ohne selbst eine Backend-Infrastruktur entwickeln oder eigene LiveOps-Teams vorhalten zu müssen. Dadurch gelangen neue Angebote schneller auf den Markt und lassen sich zügiger weiterentwickeln. Globale Monetarisierung: Über die globale Zahlungsplattform für Spiele von Xsolla erhalten teilnehmende Studios Zugang zu mehr als 1.000 Zahlungsmethoden in über 200 Regionen und können so neue Umsatzpotenziale für ihre Spiele erschließen.

„Wir entwickeln diese Integration von Backend- und Spielediensten gemeinsam mit AccelByte und orientieren uns dabei eng am Feedback der Entwickler, die die Plattformen beider Unternehmen nutzen“, erklärt Chris Hewish, President von Xsolla. „Unsere ersten Testpartner werden uns dabei helfen zu zeigen, dass Studios Backend-Dienste und globale Zahlungsabwicklung gemeinsam implementieren können, ohne dafür separate Teams einsetzen zu müssen, und so schneller auf den Markt kommen.“

„Die umfassende und skalierbare Plattform sowie das Toolset von AccelByte sind für Entwickler nun leichter zugänglich und lassen sich einfacher integrieren und betreiben“, so Junaili Lie, CEO und Technical Director bei AccelByte. „Wir begrüßen die Partnerschaft mit Xsolla, das wie wir davon überzeugt ist, dass leistungsstarke Technologie Studios jeder Größe zugänglich sein sollte. Durch die Bündelung unserer Technologie und Expertise können wir Studios dabei unterstützen, schneller auf den Markt zu kommen, effizienter zu arbeiten und Spieler weltweit zu erreichen.“

Das geschlossene Testprogramm ist zunächst auf eine kleine Gruppe von Studios begrenzt. Danach soll die Lösung breiter eingeführt werden. Entwickler können die Teams von Xsolla und AccelByte auf der gamescom 2026 in Köln am Xsolla-Stand A030-B035 in Halle 2.2 treffen oder unter xsolla.pro/backend ihr Interesse an einer Teilnahme bekunden.

Wer mehr über das integrierte Backend und die globalen Zahlungslösungen von Xsolla erfahren möchte, kann einen Termin auf der gamescom vereinbaren oder sich per E-Mail an partnerships@xsolla.com wenden.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales E-Commerce-Unternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler benötigen, um Videospiele auf den Markt zu bringen, auszubauen und zu monetarisieren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe – von Indie- bis hin zu AAA-Studios – mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Commerce, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasiertes geistiges Eigentum und Produkte zur Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern dabei, ihre Spiele in großem Maßstab zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Xsolla genießt das Vertrauen von mehr als 70 % der 100 umsatzstärksten Spiele und agiert als „Merchant of Record“ in über 200 Regionen mit Zugang zu mehr als 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Gestützt auf eine tiefe Überzeugung von der Zukunft des Gaming ist Xsolla entschlossen, Chancen zu bündeln und Wachstumspotenziale für Entwickler überall zu erschließen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter xsolla.com

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Über AccelByte

AccelByte hat AccelByte Gaming Services (AGS) über viele Jahre hinweg entwickelt und betrieben. AGS ist eine vollständig verwaltete, hochgradig skalierbare und erweiterbare Backend-Plattform für Videospiele, damit sich Entwickler weltweit auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: großartige Spiele zu entwickeln. AccelByte wurde 2016 von erfahrenen Fachleuten aus der Spielebranche gegründet, die an den Onlinesystemen einiger der weltweit größten Live-Service-Spiele und -Plattformen mitgewirkt haben, darunter Fortnite, der Epic Online Store, Xbox Live und EA Origin. Zu den Investoren von AccelByte zählen der SoftBank Vision Fund 2, Sony Interactive Entertainment, Galaxy Interactive, NetEase, KRAFTON und Dreamhaven.

Weitere Informationen unter accelbyte.io.

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