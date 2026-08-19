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Corpay Cross-Border成為歐洲T20超級聯賽官方外匯合作夥伴

提供貨幣風險管理和跨境支付解決方案

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY) 欣然宣布，其Cross-Border業務部門已與歐洲T20超級聯賽（ETPL）達成合作協議。ETPL是由國際板球理事會（ICC）認可的全新授權賽事，旨在將歐洲打造成為全球T20賽場上的一支重要力量。根據協議，Corpay將成為EPTL的獨家官方外匯合作夥伴，以及官方賽事合作夥伴。

作為EPTL的獨家外匯合作夥伴，Corpay Cross-Border將為聯賽提供全面的外匯風險管理解決方案，協助其管理日常業務活動中的外匯曝險。利用Corpay Cross-Border屢獲殊榮的平台，EPTL將能夠一站式管理全球支付業務。

Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「Corpay Cross-Border非常高興能夠成為歐洲T20超級聯賽的獨家官方外匯合作夥伴。聯賽建立在愛爾蘭、蘇格蘭和荷蘭皇家板球協會之間史無前例的合作之上，匯聚了國際知名球星和歐洲新秀，旨在打造一項高品質、具有全球影響力的賽事，同時加強整個地區的板球生態系統。我們期待為聯賽的國際支付和外匯需求提供支援，助力其在各個層面發展板球運動，並將歐洲打造成為板球界最令人振奮的新興陣地之一。」

「ETPL本身就是一項國際化賽事，匯聚了來自多個國家、使用不同貨幣的球隊、球員、合作夥伴和利害關係人。為了實現聯賽的長期發展，與瞭解跨市場營運複雜性的夥伴攜手合作至關重要。Corpay在跨境支付和外匯領域擁有深厚的專長，我們熱烈歡迎他們成為ETPL的官方外匯合作夥伴。」歐洲T20超級聯賽共同創辦人Saurav Banerjee表示。

「愛爾蘭板球協會與Corpay一直保持著緊密的合作關係，我們很高興看到這份合作關係如今延伸至ETPL。隨著該聯賽將全歐洲的板球運動凝聚在一起，擁有深諳跨市場營運複雜性的經驗豐富的國際合作夥伴具有極其重要的價值。我們欣喜地看到Corpay加入ETPL的行列，共同構建一個強大而永續的平台，以促進板球運動在整個歐洲大陸的發展。」愛爾蘭板球協會財務長暨ETPL董事Andrew May表示。

關於Corpay
Corpay (NYSE: CPAY) 是一家全球性標準普爾500指數企業支付和費用管理公司，提供三大核心B2B解決方案。「支出管理（Spend Management）」服務提供企業卡與虛擬卡方案，並實現從採購到付款的流程自動化。客戶透過「跨境業務（Cross-Border）」可進行外幣兌換及開立海外銀行帳戶。「車輛解決方案（Vehicle Solutions）」協助管控燃油費、過路費、停車費及相關車輛支出。Corpay致力於協助企業更好地掌控支出，進而降低成本。如欲瞭解更多資訊，請造訪：corpay.com

關於歐洲T20超級聯賽（ETPL）
歐洲T20超級聯賽（ETPL）是歐洲首個大型授權T20聯賽。該聯賽由Abhishek Bachchan、Saurav Banerjee、Priyanka Kaul及Dhiraj Malhotra共同創辦，並與愛爾蘭板球協會、蘇格蘭板球協會及荷蘭皇家板球協會（KNCB）合作組織。ETPL匯聚了世界級的國際球星與歐洲頂尖板球選手，旨在加速板球運動在整個歐洲大陸的發展，同時打造一個全球性的體育與娛樂品牌。如欲瞭解更多資訊，請造訪：etplofficial.com

*本文中的「Corpay」主要指Corpay, Inc.的Cross-Border業務部門（https://www.corpay.com/cross-border），Corpay Cross-Border旗下公司的完整名單請參見此處：https://www.corpay.com/compliance

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Corpay連絡人：
Brad Loder
行銷長
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

歐洲T20超級聯賽連絡人：
Akhil Oswal
副總裁
歐洲T20超級聯賽
+91 98104 31616
akhil.oswal@rulesglobal.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
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Brad Loder
行銷長
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

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副總裁
歐洲T20超級聯賽
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