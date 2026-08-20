「エクソーラ・パートナー・ネットワーク」、「gamescom 2026」に先立ち、認証済みクリエイターとの提携を拡大、キャンペーン管理を一元化

ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルなビデオゲームコマース企業であるエクソーラは、ケルンで開催されるgamescom 2026に先立ち、ゲーム開発者がクリエイターを通じてゲームを成長させるための、よりシンプルで信頼性の高い方法を提供するエクソーラ・パートナー・ネットワークの拡充を発表しました。このクリエイター・プラットフォームは現在、開発者がすでに事業運営に利用しているエクソーラ・パブリッシャー・アカウント内で提供されており、クリエイター認証を含むオンボーディングと、再設計・一元化されたキャンペーン・ワークフローを備えています。収益分配に加えて、支払いが保証される新たな固定報酬型キャンペーンと、データに基づくクリエイター推薦機能も近日中に提供される予定です。

エクソーラ・パートナー・ネットワークでは、開発者がクリエイター・キャンペーンの開始、管理、追跡、レポート作成を1か所で行える一方、エクソーラが決済、報酬の支払い、税務、コンプライアンス対応を担います。

認証済みクリエイターで、推測に頼る必要を軽減。 自動化された不正防止審査と報酬支払い時の本人確認により、開発者は実在し、認証を受けたクリエイターと提携でき、キャンペーンは実際のオーディエンスに届きます。

自動化された不正防止審査と報酬支払い時の本人確認により、開発者は実在し、認証を受けたクリエイターと提携でき、キャンペーンは実際のオーディエンスに届きます。 単一のキャンペーン・システムを近日提供。 キャンペーン管理は再設計・一元化され、ゲームキー・キャンペーンと収益分配型キャンペーンが単一のワークフローで運用されるようになります。開発者は、クリエイター施策全体を1か所から開始・管理でき、詳細なアトリビューション機能により、キャンペーンがもたらすクリック数、販売件数、売り上げ額のすべてを把握できます。

キャンペーン管理は再設計・一元化され、ゲームキー・キャンペーンと収益分配型キャンペーンが単一のワークフローで運用されるようになります。開発者は、クリエイター施策全体を1か所から開始・管理でき、詳細なアトリビューション機能により、キャンペーンがもたらすクリック数、販売件数、売り上げ額のすべてを把握できます。 固定報酬型キャンペーンを近日提供。 収益分配型キャンペーンに固定報酬型キャンペーンが近日中に加わることで、開発者は、収益の一定割合に基づく報酬ではなく、保証された固定報酬を希望するクリエイターを呼び込む新たな手段を得られ、キャンペーン期間を通じたクリエイターの継続的な関与を促すことができます。

収益分配型キャンペーンに固定報酬型キャンペーンが近日中に加わることで、開発者は、収益の一定割合に基づく報酬ではなく、保証された固定報酬を希望するクリエイターを呼び込む新たな手段を得られ、キャンペーン期間を通じたクリエイターの継続的な関与を促すことができます。 クリエイターの拠点を1か所に。クリエイターは現在、Xsolla.com上の「Creator Business Account」から、キャンペーン、収益、報酬の受け取り、ストアフロントのほか、アラート、オーバーレイ、チャットボット、ウィジェット、投げ銭機能などのストリーミング・ツールを含む事業全体を運営しています。クリエイターがこれまで利用してきたツールに変更はなく、クリエイターのストアフロントも、ファンがすでに利用している場所で引き続き提供されます。変わるのは、すべてが1か所、すなわち提携先のパブリッシャーがすでに利用している同一のプラットフォーム上に集約される点です。

「プレイヤーがゲームを見つける方法は、完全に変わり、もう元に戻ることはありません。プレイヤーは、スキップする広告ではなく、普段から見ていて信頼している人を通じて、次に遊ぶゲームを見つけています。これにより、今後はあらゆるゲームの成長において、クリエイターが中心的な役割を担うことになります」と、エクソーラの社長であるクリス・ヒューイッシュは述べました。

「問題は、ほとんどのスタジオが、そもそもこうした取り組みに対応する体制を備えていないことです。クリエイター・マーケティングを担当する部門もありません。担当者は1人、予算はあっても、100ものチャンネルを審査したり、12か国にわたる報酬の支払いに対応したりする時間はありません。パートナー・ネットワークが埋めるのは、このギャップです。すべてのクリエイターが認証され、すべてのキャンペーンが単一のワークフローで運用され、すべての支払いが処理され、そのすべてが開発者がすでにゲーム運営に利用しているアカウント内で完結します。これまでチームで取り組む必要があったクリエイター・プログラムを、今では1人で運営できるようになり、競争に参加できる企業も変わります。」

開発者は、xsolla.com/partner-networkでエクソーラ・パートナー・ネットワークの詳細を確認できます。クリエイターは、xsolla.com/for/creatorsから利用を開始できます。

エクソーラについて

エクソーラは、ビデオゲームの発売、成長、収益化に必要なあらゆるソリューションを開発・提供するグローバルコマース企業です。カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置く同社は、ダイレクト・トゥ・コンシューマーコマース、インテリジェント決済、エンターテインメントベースのIP、プレイヤーエンゲージメント製品にわたるソリューションを通じて、インディーからAAAまで、あらゆる規模のスタジオを支援しています。エクソーラは、開発者がゲームの資金調達、配信、マーケティング、収益化を大規模に展開できるよう支援します。ゲーム売上高上位100タイトルのうち70%以上がエクソーラのサービスを利用しており、同社は200以上の地域で販売事業者として活動し、世界各地で1,000種類以上の現地決済方法に対応しています。ゲームの未来を深く信じるエクソーラは、世界中のクリエイターに機会を提供し、成長を後押しすることに尽力しています。

詳細は、 xsolla.com をご覧ください。

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