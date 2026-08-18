BeOne Medicines, BeOne Care Foundation e The Max Foundation renovam parceria para expandir o acesso ao BRUKINSA® para o tratamento da leucemia linfocítica crônica em países de baixa e média renda

SAN CARLOS, Califórnia e SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (“BeOne”) (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa global de oncologia, juntamente com a BeOne Care Foundation, uma fundação beneficente sem fins lucrativos, e a The Max Foundation, uma organização líder global sem fins lucrativos na área da saúde, anunciaram hoje a renovação de sua parceria até 2028 para expandir o acesso ao BRUKINSA® (zanubrutinibe) para o tratamento da leucemia linfocítica crônica (LLC) em países de baixa e média renda. O programa tem previsão de atender aproximadamente 1.000 pacientes cumulativamente.

Com base em uma colaboração iniciada em 2023, a parceria renovada reflete o compromisso compartilhado das organizações em melhorar o acesso a tratamentos inovadores contra o câncer em comunidades carentes. Até o momento, a parceria possibilitou o acesso ao BRUKINSA para mais de 300 pacientes com LLC na Armênia, Etiópia e Nepal, superando o escopo original do programa em aproximadamente 150 pacientes e ajudando a estabelecer o acesso a tratamentos inovadores contra o câncer para pacientes que anteriormente tinham opções de tratamento limitadas ou inexistentes.

A colaboração combina a experiência da Fundação Max na implementação de programas de acesso à oncologia com a doação de BRUKINSA pela BeOne Medicines e uma subvenção de US$ 1 milhão da Fundação BeOne Care para apoiar o atendimento ao paciente, o engajamento de médicos e a infraestrutura operacional nos próximos dois anos.

Pat Garcia-Gonzalez, cofundadora e CEO da Fundação Max, disse:

“Estamos muito felizes em expandir nossa colaboração com a BeOne e a Fundação BeOne Care e ampliar ainda mais o acesso a tratamentos inovadores para pessoas que vivem com LLC em países de baixa e média renda. Trabalhando lado a lado com nossos médicos parceiros na Armênia, Etiópia e Nepal, conseguimos ajudar centenas de pacientes a acessar o tratamento, permitindo que muitos deles continuem a sustentar suas famílias, passar tempo com seus entes queridos e participar de suas comunidades. Agradecemos o compromisso compartilhado da BeOne Medicines e da Fundação BeOne Care em expandir o acesso ao tratamento da LLC para mais países, pacientes e famílias, levando dignidade e esperança àqueles que precisam.”

John V. Oyler, presidente e CEO da BeOne Medicines, afirmou:

“Desde o início, nosso objetivo tem sido garantir que o local de residência de uma pessoa não determine se ela pode acessar um tratamento oncológico de alta qualidade. A renovação desta parceria com a Fundação Max reflete tanto o impacto que já alcançamos juntos quanto nosso compromisso de atingir muito mais pacientes que, de outra forma, teriam opções de tratamento limitadas.”

Christine Riley Miller, presidente da Fundação BeOne Care, disse:

“A Fundação BeOne Care foi criada para ajudar a eliminar as barreiras ao acesso ao tratamento oncológico em comunidades carentes. Ao investir em parceiros como a Fundação Max, podemos ajudar a expandir o acesso a medicamentos transformadores e fortalecer os sistemas de apoio que os pacientes precisam para alcançar os melhores resultados possíveis.”

A renovação visa expandir o acesso a novos países e apoiar 1.000 pacientes até 2028

No âmbito do acordo renovado até 2028, a parceria continuará a apoiar pacientes na Armênia, Etiópia e Nepal, com potencial expansão para outros países, incluindo Costa do Marfim, Malawi, Mongólia, Moçambique, Togo e Zâmbia, com base na prontidão operacional e na evolução das prioridades de acesso, levando o programa a pacientes nesses países pela primeira vez.

Até 2028, prevê-se que o programa apoie cerca de 1.000 pacientes cumulativamente, demonstrando a escalabilidade do modelo de parceria e seu potencial para expandir o acesso a tratamentos inovadores contra o câncer em todo o mundo. Para garantir a continuidade do tratamento, os pacientes inscritos no programa continuarão recebendo tratamento após o término da parceria, enquanto o tratamento for clinicamente necessário.

A leucemia linfocítica crônica (LLC) é a leucemia mais comum em adultos, representando cerca de um terço dos novos casos de leucemia1 e uma estimativa de 191.000 novos diagnósticos2 em todo o mundo a cada ano. Apesar dos avanços no tratamento, pacientes em muitos países de baixa e média renda continuam a enfrentar barreiras significativas no acesso a terapias inovadoras contra o câncer.

____________________ 1Yao Y, Lin X, Li F, Jin J, Wang H. A carga global e os fatores de risco atribuíveis à leucemia linfocítica crônica em 204 países e territórios de 1990 a 2019: análise baseada no estudo da carga global de doenças de 2019. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35016695/ 2 KOBAYASHI, B. I.; DIAS, L. B.; ACHERMANN, V. C. Leucemia linfoide crônica: uma revisão sistemática de seus aspectos epidemiológicos, etiológicos e genéticos. Brazilian Journal of Health Review, [S. l.], v. 6, n. 5, p. 23045–23050, 2023. DOI:10.34119/bjhrv6n5-325. Disponível em: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/63427. Acesso em: 21 may. 2026. Expand

Sobre a BeOne Medicines

A BeOne Medicines é uma empresa global de oncologia que descobre e desenvolve tratamentos inovadores para pacientes com câncer em todo o mundo. Com um portfólio que abrange hematologia e tumores sólidos, a BeOne acelera o desenvolvimento de sua diversificada linha de novas terapias por meio de suas capacidades internas e colaborações. A empresa conta com uma equipe global em expansão, presente em seis continentes, impulsionada pela excelência científica e pela agilidade excepcional para alcançar mais pacientes do que nunca.

Para saber mais sobre a BeOne, acesse www.beonemedicines.com e nos siga no LinkedIn, X, Facebook, e Instagram.

Sobre a The BeOne Care Foundation

The BeOne Care Foundation é uma organização beneficente independente sem fins lucrativos, criada pela BeOne Medicines para ajudar a eliminar as barreiras ao acesso ao tratamento do câncer em comunidades carentes ao redor do mundo. Por meio de financiamento de doações e parcerias estratégicas, a Fundação apoia programas que ampliam o acesso a tratamentos inovadores contra o câncer, fortalecem a capacidade dos serviços de saúde locais e melhoram os resultados para os pacientes em regiões onde o acesso ao tratamento ainda é limitado.

Sobre a The Max Foundation

The Max Foundation é uma organização global sem fins lucrativos líder em saúde, dedicada a acelerar a equidade em saúde. Há 28 anos, a Max é pioneira em soluções práticas, escaláveis ​​e de alta qualidade para levar tratamentos que salvam vidas e cuidados de saúde centrados no paciente a mais de 100.000 pessoas que vivem com câncer e doenças graves em países de baixa e média renda. A Max acredita em um mundo onde todas as pessoas possam ter acesso a medicamentos de alto impacto, onde a geografia não seja um destino e onde todos possam buscar a saúde com dignidade e esperança. Saiba mais em www.themaxfoundation.org.

Sobre o BRUKINSA® (zanubrutinibe)

O BRUKINSA é um inibidor de nova geração da tirosina quinase de Bruton (BTK), projetado para proporcionar inibição completa e sustentada da BTK, viabilizada por uma farmacocinética otimizada — incluindo biodisponibilidade, meia-vida e seletividade —, o que resulta em uma cobertura consistente do alvo em tecidos relevantes para a doença.

O BRUKINSA é o inibidor de BTK de referência, sendo o primeiro e único a demonstrar superioridade em sobrevida livre de progressão da doença em relação a outro inibidor de BTK em um estudo de Fase 3, estabelecendo um novo padrão de eficácia na classe. Com a indicação mais abrangente na bula em nível global, é também o único inibidor de BTK que oferece a conveniência da administração uma ou duas vezes ao dia, possibilitando um tratamento personalizado.

O programa global de desenvolvimento clínico do BRUKINSA abrange mais de 8.000 pacientes em mais de 45 estudos clínicos em mais de 30 países e regiões. Aprovado em mais de 80 mercados, o BRUKINSA já foi utilizado para tratar mais de 300.000 pacientes em todo o mundo, refletindo seu papel em rápida expansão como tratamento padrão para neoplasias de células B.

Selecione Informações Importantes de Segurança para BRUKINSA® (zanubrutinibe)

Reações adversas graves, incluindo eventos fatais, ocorreram com o BRUKINSA, entre elas hemorragia, infecções, citopenias, neoplasias malignas primárias secundárias, arritmias cardíacas e hepatotoxicidade (incluindo lesão hepática induzida por medicamento).

Na população de segurança agrupada (N = 1.729), as reações adversas mais comuns (≥30%), incluindo alterações laboratoriais, em pacientes que receberam BRUKINSA foram diminuição da contagem de neutrófilos (51%), diminuição da contagem de plaquetas (41%), infecção do trato respiratório superior (38%), hemorragia (32%) e dor musculoesquelética (31%).

Consulte as Informações Completas de Prescrição nos EUA, incluindo as Informações para o Paciente nos EUA.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 e outras leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre o impacto esperado, o alcance e a potencial expansão da parceria entre a BeOne Medicines, a BeOne Care Foundation e a The Max Foundation; o número projetado de pacientes apoiados; e os planos, compromissos, aspirações e metas da BeOne relacionados à expansão do acesso ao tratamento do câncer em todo o mundo.

Actual results may differ materially from those indicated in the forward-looking statements as a result of various important factors, including BeOne’s ability to demonstrate the efficacy and safety of its medicines; actions of regulatory agencies; the availability of product supply; reliance on third parties; and other risks and uncertainties described in BeOne’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission.

Todas as informações contidas neste comunicado de imprensa são válidas na data de sua publicação, e a BeOne Medicines não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.