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BeOne Medicines、BeOne Care Foundation和The Max Foundation續約合作關係，冀此在中低收入國家推廣BRUKINSA®以治療慢性淋巴球白血病

這份合作關係迄今已為300多名慢性淋巴球白血病患者提供治療機會，本次續約預期可在2028年之前惠及約1000名患者

加州聖卡羅 & 西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性腫瘤研究公司BeOne Medicines Ltd.（以下簡稱「BeOne」。Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235）、非營利性慈善基金會BeOne Care Foundation和首屈一指的全球性醫療保健基金會The Max Foundation今天宣布將它們的合作關係續約至2028年，以在中低收入國家推廣使用BRUKINSA® (zanubrutinib) 治療慢性淋巴球白血病 (CLL)。預計該計畫將支援累計多達約1000名的患者。

這次續約的合作關係建立在2023年展開的合作基礎上，證明三方一致承諾改善醫療資源不足地區的患者獲得創新癌症療法機會的決心。迄今為止，亞美尼亞、衣索比亞和尼泊爾的300多名慢性淋巴細胞白血病患者已因為這項合作而接受BRUKINSA治療，比計畫最初預期的受益人數多出約150人，並幫助那些在這之前治療選擇受限或根本無法得到治療的患者獲得創新癌症護理服務。

本次合作有賴The Max Foundation執行腫瘤藥物取得計畫的專業經驗、BeOne Medicines捐贈的BRUKINSA藥物，以及BeOne Care Foundation捐出的100萬美元補助，用以支應接下來兩年間的患者護理、醫生參與和營運基礎設施所需。

The Max Foundation共同創辦人暨執行長Pat Garcia-Gonzalez說：

「能夠延長與BeOne及BeOne Care Foundation的合作，進一步擴大中低收入國家慢性淋巴球白血病患者取得創新療法的機會。令我們雀躍不已。我們與亞美尼亞、衣索比亞和尼泊爾的合作醫師已共同協助數百名患者得到治療，使他們當中的許多人得以繼續負擔家計、陪伴親人並積極參與社區活動。BeOne Medicines和BeOne Care Foundation致力將慢性淋巴細胞白血病療法推廣到更多國家、患者及家庭，我們讚賞他們為有需要的群體帶來尊嚴與希望的共同承諾。」

BeOne Medicines共同創辦人、主席兼執行長John V. Oyler表示：

「我們的目標從一開始便是力求病患不會因為居住地而妨礙他們接受高品質癌症療法的治療。這次與The Max Foundation延續合作關係，既說明我們的合作成果，也彰顯我們致力嘉惠及更多原本治療選擇可能受限患者的承諾。」

BeOne Care Foundation主席Christine Riley Miller說：

「BeOne Care Foundation的成立宗旨是協助消除醫療資源不足社群取得癌症護理的障礙。投資像The Max Foundation這樣的合作夥伴，可以擴大取得創新藥物的機會，並健全患者所需的各類支援體系，幫助他們得到最好的治療成果。」

本次續約的目標是將療法應用擴大到更多國家，並計劃在2028年之前供應給1000名患者

根據這份延續至2028年的協議，這項合作關係將繼續支援亞美尼亞、衣索比亞和尼泊爾的患者；同時視運作準備度及不斷變化的藥物取得優先序位將該計畫擴大到象牙海岸、馬拉威、蒙古、莫三比克、多哥和尚比亞等更多國家，給予這些國家的患者第一次得到相關服務的機會。

該計畫預計將在2028年惠及累計約1000名的患者，說明這種合作模式的可擴展性，也證實它在全球擴大創新癌症療法可及性的潛力。為確保治療的連續性，加入該計畫的患者在合作期滿後只要醫學上有治療需求，就可以繼續接受治療。

慢性淋巴細胞白血病是成人最常見的白血病，約佔白血病新病例的三分之一1，估計全球每年有19.1萬例新確診病例2。雖然療法不斷進步，許多中低收入國家的患者仍然難以取得創新癌症療法。

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1 Yao Y、Lin X、Li F、Jin J、Wang H，《1990年至2019年204個國家及地區慢性淋巴球白血病的疾病全球負擔及歸因風險因子：根據2019年全球疾病負擔研究的分析》(The global burden and attributable risk factors of chronic lymphocytic leukemia in 204 countries and territories from 1990 to 2019: analysis based on the global burden of disease study 2019)。取自https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35016695/

2 KOBAYASHI, B. I.、DIAS, L. B.、ACHERMANN, V. C.，《慢性淋巴球白血病：流行病學、病因及遺傳學的系統性綜述》(Chronic Lymphoid Leukemia: a systematic review of its epidemiological, etiological and genetic aspects)。《巴西健康評論期刊》(Brazilian Journal of Health Review, [S. l.], v. 6, n. 5, p. 23045–23050, 2023. DOI:10.34119/bjhrv6n5-325。取自：https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/63427。造訪日期：2026年5月21日。

關於BeOne Medicines

BeOne Medicines是一家全球性腫瘤研究公司，致力為全球癌症病患發現和開發創新療法。BeOne的產品組合涵蓋血液腫瘤實質腫瘤領域，並積極透過內部能力與合作擴大開發多樣化的新型治療研發產品線。該公司的全球團隊遍布六大洲，而且規模還在不斷壯大中。這些團隊在卓越的科學實力和非凡的行動速度驅動之下，致力嘉惠更多病患。

如欲瞭解有關BeOne的更多資訊，請造訪 www.beonemedicines.com 並在 LinkedInXFacebookInstagram 上關注我們。

關於BeOne Care Foundation

獨立非營利性慈善組織BeOne Care FoundationBeOne Medicines創立，致力消除全球醫療資源不足地區取得癌症照護的障礙。該基金會透過提供資金補助和戰略性合作關係支援各類專案，立意擴大創新癌症療法的可及性、提升地方醫療衛生水準，並改善醫療資源受限地區的患者治療成效。

關於The Max Foundation

一流全球非營利性健康組織The Max Foundation致力加速實現健康公平的願景。28年來，Max率先推出實用、可擴展的高品質解決方案，為10多萬名中低收入國家的癌症病患和重症病人提供挽救生命的治療和病患至上的醫療服務。Max深信在這個世界上的每個人都應有權利取得高效藥物，地理位置不應決定命運，每個人都應有追求健康的尊嚴與希望。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.themaxfoundation.org

關於BRUKINSA® (zanubrutinib)

BRUKINSA是一款下一代布魯頓酪氨酸激酶(BTK)抑制劑，旨在透過最佳化的藥物動力學（包括生物利用度、半衰期和選擇性）實現完全且持續的BTK抑制，從而在疾病相關組織中實現一致的標靶涵蓋。

BRUKINSA是基礎性BTK抑制劑，也是第一個且唯一一個在第三期研究中證明無惡化存活期優於另一款BTK抑制劑的藥物，為該類藥物樹立了新的療效基準。憑藉全球最廣的適應症標籤，它也是唯一一款提供每日一次或兩次給藥便利性以支援個體化治療的BTK抑制劑。

全球BRUKINSA臨床開發計畫涵蓋超過45項臨床試驗，涉及8000多名病患，分佈在30多個國家和地區。BRUKINSA已在80多座市場獲得核准，並已用來治療全球30多萬名患者，表示它用作治療B細胞惡性腫瘤標準療法的作用正在迅速擴大中。

BRUKINSA® (zanubrutinib) 重要安全資訊摘要

BRUKINSA可能引發嚴重不良反應，包括致命事件，如出血、感染、血球減少、第二原發性惡性腫瘤、心律失常和肝毒性（包括藥物誘導的肝損傷）。

在集中整理安全性研究人群(N=1729)中，接受BRUKINSA治療的病患最常見的不良反應(≥30%)（包括實驗室異常）為中性粒細胞計數減少(51%)、血小板計數減少(41%)、上呼吸道感染(38%)、出血(32%)及肌肉骨骼疼痛(31%)。

請參閱完整的 美國處方資訊 ，包括 美國病患資訊

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》和其他聯邦證券法所定義的前瞻性陳述，包括有關BeOne Medicines、BeOne Care Foundation與The Max Foundation合作關係的預期影響、範圍及潛在擴張的陳述；有關預計受惠患者人數的陳述；以及BeOne擴大全球癌症治療可及性的計劃、承諾、願景與目標。

由於各類重大因素影響，實際結果可能與前瞻性陳述中所述的結果大相逕庭，包括BeOne證明其藥物療效與安全性的能力、監管機構的行動、產品供應情況、對第三方的依賴、以及BeOne向美國證券交易委員會遞交的文件中所述的其他風險和不確定性。

本新聞稿中的所有資訊反映的是新聞稿發表當日的情況，除非法律要求，否則BeOne無義務更新任何前瞻性陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯絡人：
Kyle Blankenship，BeOne Medicines
+1 667-351-5176
media@beonemed.com

Geoff Cook，The Max Foundation
+1 425-778-8660
geoff.cook@themaxfoundation.org

Industry:

BeOne Medicines Ltd.

NASDAQ:ONC
Details
Headquarters: San Carlos, CA & Basel, Switzerland, California
CEO: John V. Oyler
Employees: 11,000+
Organization: PUB
Revenues: $3.8B USD (2024)
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalJapaneseArabic

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