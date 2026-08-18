BeOne Medicines, die BeOne Care Foundation und der The Max Foundation erneuern ihre Partnerschaft, um den Zugang zu BRUKINSA® für die Behandlung chronischer lymphatischer Leukämie in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu erweitern

SAN CARLOS, Kalifornien & SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. („BeOne“) (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, hat gemeinsam mit der BeOne Care Foundation, einer gemeinnützigen Stiftung, sowie mit der The Max Foundation, einer führenden globalen gemeinnützigen Gesundheitsorganisation, heute die Verlängerung ihrer Partnerschaft bis zum Jahr 2028 bekannt gegeben. Ziel dabei ist es, den Zugang zu BRUKINSA® (Zanubrutinib) zur Behandlung von chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu erweitern und im Rahmen des Programms insgesamt voraussichtlich rund 1.000 Patienten zu unterstützen.

Die erneuerte Partnerschaft baut auf einer im Jahr 2023 aufgenommenen Zusammenarbeit auf und spiegelt das gemeinsame Engagement der Organisationen wider, den Zugang zu innovativen Krebsbehandlungen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen zu verbessern. Dank dieser Partnerschaft haben bislang mehr als 300 CLL-Patienten in Armenien, Äthiopien und Nepal Zugang zu BRUKINSA erhalten. Damit wurde der ursprünglich geplante Umfang des Programms um etwa 150 Patienten überschritten und der Zugang zu innovativer Krebsversorgung für Patienten ermöglicht, denen zuvor nur begrenzte oder gar keine Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung standen.

Bei dieser Zusammenarbeit wird das Fachwissen der The Max Foundation bei der Umsetzung von Programmen zur Verbesserung des Zugangs zu onkologischen Behandlungen mit gespendeten BRUKINSA-Präparaten von BeOne Medicines sowie einem Zuschuss in Höhe von 1 Million US-Dollar von der BeOne Care Foundation kombiniert, um im Laufe der nächsten zwei Jahre die Patientenversorgung, die Zusammenarbeit mit Ärzten und die operative Infrastruktur zu unterstützen.

Pat Garcia-Gonzalez, Mitbegründerin und CEO der The Max Foundation, erklärte:

„Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit BeOne und der BeOne Care Foundation fortzusetzen und den Zugang zu innovativen Therapien für CLL-Patienten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen weiter auszubauen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnerärzten in Armenien, Äthiopien und Nepal konnten wir Hunderten von Patienten den Zugang zu einer Behandlung ermöglichen. Viele von ihnen konnten dank dieser Hilfe weiterhin ihre Familien versorgen, Zeit mit ihren Angehörigen verbringen und am Leben ihrer Gemeinschaften teilhaben. Wir begrüßen das gemeinsame Engagement von BeOne Medicines und der BeOne Care Foundation, den Zugang zu einer CLL-Behandlung auf weitere Länder, Patienten und Familien auszuweiten und damit den Betroffenen Würde und Hoffnung zu schenken.“

John V. Oyler, Mitbegründer, Chairman und CEO von BeOne Medicines, erklärte:

„Unser Ziel war es von Anfang an, sicherzustellen, dass der Wohnort einer Person nicht darüber entscheidet, ob sie Zugang zu einer hochwertigen Krebsversorgung erhält. Die Verlängerung dieser Partnerschaft mit der The Max Foundation spiegelt sowohl unsere gemeinsam erzielten Erfolge wider als auch unser Engagement, noch viel mehr Patienten zu erreichen, die andernfalls möglicherweise nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten hätten.“

Christine Riley Miller, President der BeOne Care Foundation, erklärte:

„Die BeOne Care Foundation wurde mit dem Ziel gegründet, einen Betrag zur Beseitigung von Hindernissen beim Zugang zur Krebsversorgung in unterversorgten Gemeinden zu leisten. Durch Investitionen in Partner wie die The Max Foundation können wir helfen, den Zugang zu bahnbrechenden Medikamenten zu erweitern und die Unterstützungssysteme zu stärken, die Patienten benötigen, um die bestmöglichen Behandlungsergebnisse zu erzielen.“

Im Zuge der Vertragsverlängerung soll der Zugang auf weitere Länder ausgeweitet und bis zum Jahr 2028 die Versorgung von 1.000 Patienten sichergestellt werden

Im Rahmen der bis 2028 verlängerten Vereinbarung wird die Partnerschaft weiterhin Patienten in Armenien, Äthiopien und Nepal unterstützen. Eine Ausweitung auf weitere Länder, darunter die Elfenbeinküste, Malawi, die Mongolei, Mosambik, Togo und Sambia, ist je nach operativer Bereitschaft und sich wandelnden Prioritäten hinsichtlich des Zugangs möglich, wodurch Patienten in diesen Ländern erstmals Zugang zu dem Programm erhalten würden.

Bis 2028 sollen im Rahmen des Programms insgesamt rund 1.000 Patienten unterstützt werden, was die Skalierbarkeit des Partnerschaftsmodells und dessen Potenzial zur weltweiten Ausweitung des Zugangs zu innovativen Krebsbehandlungen verdeutlicht. Um die Kontinuität der Versorgung zu gewährleisten, werden die am Programm teilnehmenden Patienten auch über die Laufzeit der Partnerschaft hinaus weiterbehandelt, solange dies medizinisch erforderlich ist.

CLL ist die häufigste Leukämieform bei Erwachsenen und macht etwa ein Drittel aller neuen Leukämiefälle aus. Weltweit werden jährlich 1schätzungsweise 191.000 neue Fälle diagnostiziert2. Trotz der Fortschritte in der Behandlung stehen Patienten in vielen Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen weiterhin vor erheblichen Hindernissen beim Zugang zu innovativen Krebstherapien.

____________________ 1 Yao Y, Lin X, Li F, Jin J, Wang H. The global burden and attributable risk factors of chronic lymphocytic leukemia in 204 countries and territories from 1990 to 2019: analysis based on the global burden of disease study 2019. Abgerufen unter https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35016695/ 2 KOBAYASHI, B. I.; DIAS, L. B.; ACHERMANN, V. C. Chronic Lymphoid Leukemia: a systematic review of its epidemiological, etiological and genetic aspects. Brazilian Journal of Health Review, [S. l.], v. 6, n. 5, p. 23045–23050, 2023. DOI:10.34119/bjhrv6n5-325. Abgerufen unter: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/63427. Abgerufen am: 21. Mai 2026. Expand

Über BeOne Medicines

BeOne Medicines ist ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, das innovative Therapien für Krebspatienten rund um die Welt erforscht und entwickelt. Mit einem Portfolio, das Hämatologie und solide Tumore abdeckt, beschleunigt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Fähigkeiten und Kooperationen. Das Unternehmen beschäftigt ein wachsendes globales Team auf sechs Kontinenten, das sich durch wissenschaftliche Exzellenz und außergewöhnliche Effizienz auszeichnet, um mehr Patienten als je zuvor zu erreichen.

Mehr über BeOne erfahren Sie unter www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Über die BeOne Care Foundation

Die BeOne Care Foundation ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die von BeOne Medicines gegründet wurde, um Hindernisse beim Zugang zu Krebsbehandlungen in unterversorgten Gemeinden weltweit abzubauen. Durch Fördermittel und strategische Partnerschaften unterstützt die Stiftung Programme, die den Zugang zu innovativen Krebsbehandlungen erweitern, die lokalen Kapazitäten im Gesundheitswesen stärken und die Behandlungsergebnisse der Patienten in Regionen verbessern, in denen der Zugang zur medizinischen Versorgung nach wie vor eingeschränkt ist.

Über die The Max Foundation

Die The Max Foundation ist eine führende globale gemeinnützige Gesundheitsorganisation, die sich für die Förderung der gesundheitlichen Chancengleichheit einsetzt. Max leistet seit 28 Jahren Pionierarbeit bei der Entwicklung praktischer, skalierbarer und hochwertiger Lösungen, um mehr als 100.000 Patienten mit Krebs und lebensbedrohlichen Erkrankungen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen lebensrettende Behandlungen und eine patientenorientierte Gesundheitsversorgung zugänglich zu machen. Max glaubt an eine Welt, in der alle Menschen Zugang zu hochwirksamen Medikamenten haben, in der nicht die geografische Lage über das Schicksal entscheidet und in der jeder mit Würde und Hoffnung auf Gesundheit hoffen kann. Erfahren Sie mehr unter www.themaxfoundation.org.

Über BRUKINSA® (Zanubrutinib)

BRUKINSA ist ein Inhibitor der Bruton-Tyrosinkinase (BTK), der durch Optimierung von Pharmakokinetik, darunter Bioverfügbarkeit, Halbwertszeit und Selektivität, eine konsistente Target-Abdeckung in krankheitsrelevanten Geweben und eine vollständige und anhaltende Hemmung des BTK-Proteins bewirkt.

BRUKINSA ist der grundlegende BTK-Inhibitor und der einzige BTK-Inhibitor, der in einer Phase-3-Studie seine Überlegenheit im Hinblick auf das progressionsfreie Überleben gegenüber einem anderen BTK-Inhibitor unter Beweis gestellt hat. Damit setzt er neue Wirksamkeitsmaßstäbe in seiner Klasse. Mit der weltweit umfassendsten Zulassung ist er zudem der einzige BTK-Inhibitor, der die Flexibilität einer einmal- oder zweimal täglichen Dosierung für eine individuelle Behandlung bietet.

Das globale klinische Entwicklungsprogramm für BRUKINSA umfasst mehr als 8.000 Patienten in über 45 Studien, die in mehr als 30 Ländern und Regionen durchgeführt wurden. BRUKINSA ist in über 80 Märkten zugelassen und wurde weltweit bereits zur Behandlung von mehr als 300.000 Patienten eingesetzt, was seine schnell zunehmende Bedeutung als Standardtherapie bei B-Zell-Malignomen widerspiegelt.

Auswahl wichtiger Sicherheitshinweise zu BRUKINSA® (Zanubrutinib)

Bei der Anwendung von BRUKINSA sind schwerwiegende unerwünschte Wirkungen, einschließlich tödlicher Ereignisse, aufgetreten, darunter Blutungen, Infektionen, Zytopenien, sekundäre primäre Malignome, Herzrhythmusstörungen und Hepatotoxizität (einschließlich arzneimittelinduzierter Leberschäden).

In der gepoolten Sicherheitspopulation (N = 1729) waren die häufigsten Nebenwirkungen (≥ 30 %), einschließlich Laborwertabweichungen, bei Patienten, die BRUKINSA erhielten, eine verminderte Neutrophilenzahl (51 %), eine verminderte Thrombozytenzahl (41 %), Infektionen der oberen Atemwege (38 %), Blutungen (32 %) und muskuloskelettale Schmerzen (31 %).

Bitte beachten Sie die vollständigen US-Verschreibungsinformationen einschließlich der US-Patienteninformationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den erwarteten Auswirkungen, dem Umfang und der möglichen Ausweitung der Partnerschaft zwischen BeOne Medicines, der BeOne Care Foundation und der The Max Foundation; zur voraussichtlichen Anzahl der unterstützten Patienten; sowie zu den Plänen, Verpflichtungen, Bestrebungen und Zielen von BeOne bezüglich der weltweiten Verbesserung des Zugangs zu Krebsbehandlungen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Arzneimittel nachzuweisen, Maßnahmen der Aufsichtsbehörden, die Verfügbarkeit der Produktlieferungen, die Abhängigkeit von Drittparteien sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in den von BeOne bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben sind.

Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. BeOne Medicines übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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