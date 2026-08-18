BeOne Medicines ومؤسسة BeOne Care Foundation ومؤسسة The Max Foundation تجدد شراكتها لتوسيع نطاق الوصول إلى BRUKINSA® لعلاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

--(BUSINESS WIRE)--سان كارلوس، كاليفورنيا وسياتلاليوم، قامت BeOne Medicines Ltd.‎ (“BeOne”) (رمزها في Nasdaq هو ‏ONC‏؛ وفي HKEX هو ‏06160؛ وفي SSE هو ‏688235) ، وهي شركة عالمية متخصصة في علم الأورام، بالإضافة إلى BeOne Care Foundation، وهي مؤسسة خيرية غير ربحية؛ إلى جانب The Max Foundation، وهي منظمة غير ربحية رائدة في مجال الصحة العالمية، بالإعلان عن تجديد شراكتها حتى عام 2028 لتوسيع نطاق الوصول إلى BRUKINSA®‎ (زانوبوتينيب) لعلاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL) في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ومن المتوقع أن يدعم البرنامج ما يقرب من ألف مريض بشكل تراكمي.

استمرارًا لتعاون بدأ منذ عام 2023، تعكس الشراكة المتجددة التزام المنظمات المشترك بتحسين الوصول إلى علاجات السرطان المبتكرة في المجتمعات الأكثر عوزًا. وحتى الآن، أتاحت هذه الشراكة إمكانية الوصول إلى BRUKINSA لأكثر من 300 مريض مصاب بسرطان الدم الليمفاوي المزمن في جميع أنحاء أرمينيا وإثيوبيا ونيبال، متجاوزة النطاق الأصلي للبرنامج بنحو 150 مريضًا، وساعدت في توفير إمكانية الوصول إلى رعاية مبتكرة لمرضى السرطان الذين كانت خيارات العلاج بين أيديهم من قبل محدودة أو حتى معدومة.

ويجمع هذا التعاون بين خبرة The Max Foundation في تنفيذ برامج الوصول إلى علاج الأورام مع دواء BRUKINSA المتبرع به من BeOne Medicines ومنحة قدرها مليون دولار من BeOne Care Foundation لدعم رعاية المرضى ومشاركة الأطباء والبنية التحتية التشغيلية على مدى العامين المقبلين.

قال Pat Garcia-Gonzalez، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في The Max Foundation:

"يسعدنا توسيع تعاوننا مع BeOne ومؤسسة BeOne Care Foundation وزيادة إمكانية الوصول إلى العلاج المبتكر للأشخاص المصابين بسرطان الدم الليمفاوي المزمن في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. فمن خلال التعاون الدؤوب مع الأطباء الشركاء في أرمينيا وإثيوبيا ونيبال، استطعنا مساعدة مئات المرضى في الحصول على العلاج، مما يسر للكثيرين منهم مواصلة إعالة أسرهم وقضاء الوقت مع أحبائهم والمشاركة في مجتمعاتهم. ونحن نرحب بالتزام BeOne Medicines ومؤسسة BeOne Care Foundation المشترك بتوسيع نطاق الوصول إلى علاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن ليشمل المزيد من البلدان والمرضى والعائلات، لضمان الكرامة والأمل للمحتاجين."

قال John V. Oyler، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في BeOne Medicines:

"من اللحظة الأولى، كان هدفنا هو ضمان ألا يحدد مكان إقامة الإنسان ما إذا كان بإمكانه الحصول على رعاية عالية الجودة لمرضى السرطان أم لا. وتجديد هذه الشراكة مع The Max Foundation يعكس كلاً من التأثير الذي حققناه بالفعل معًا والتزامنا بالوصول إلى المزيد من المرضى الذين قد تكون خيارات العلاج المتاحة لهم محدودة من دون هذه الشراكة."

وقالت Christine Riley Miller، رئيسة BeOne Care Foundation:

"تم تأسيس BeOne Care Foundation بهدف المساعدة في إزالة العوائق التي تحول دون توفير رعاية مرضى السرطان في المجتمعات الأكثر احتياجًا. ومن خلال الاستثمار في شركاء مثل The Max Foundation، يمكننا المساعدة في توسيع نطاق الوصول إلى الأدوية التحويلية وتعزيز أنظمة الدعم التي يحتاج إليها المرضى لتحقيق أفضل النتائج الممكنة."

إن الغرض من تجديد الشراكة هو توسيع نطاق الوصول ليشمل دولاً جديدة ودعم ألف مريض حتى عام 2028

بموجب الاتفاقية المجددة حتى عام 2028، ستواصل الشراكة دعم المرضى في أرمينيا وإثيوبيا ونيبال، مع إمكانية التوسع إلى بلدان إضافية، بما في ذلك ساحل العاج وملاوي ومنغوليا وموزمبيق وتوغو وزامبيا، بناءً على الجاهزية التشغيلية وأولويات الوصول المتطورة، على نحو يتيح الوصول للمرضى في هذه البلدان لأول مرة من خلال البرنامج.

وبحلول عام 2028، من المتوقع أن يدعم البرنامج نحو ألف مريض بشكل تراكمي، مما يبرهن على قابلية نموذج الشراكة للتوسع وإمكاناته في توسيع نطاق الوصول إلى علاج السرطان المبتكر على مستوى العالم. ولدعم استمرارية الرعاية، سيستمر المرضى المسجلون في البرنامج في تلقي العلاج بعد انتهاء فترة الشراكة ما دام العلاج ضروريًا لهم من منظور طبي.

يُعد سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL) أكثر أنواع سرطان الدم شيوعًا لدى البالغين، حيث يمثل نحو ثلث الحالات الجديدة من سرطان الدم.1 وتشير التقديرات إلى ثمة 191 ألف حالة تشخيص جديدة2 في أنحاء العالم كافة كل عام. وبرغم التقدم المحرز في العلاج، لا يزال المرضى في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط يواجهون عوائق كبيرة تحول دون الوصول إلى علاجات السرطان المبتكرة.

1 Yao Y، وLin X، وLi F، وJin J، وWang H. ‏العبء العالمي وعوامل الخطر المنسوبة لسرطان الدم الليمفاوي المزمن في 204 دولة وإقليم من عام 1990 إلى عام 2019: تحليل يستند إلى دراسة العبء العالمي للأمراض لعام 2019. تم الاطلاع عليه من خلال https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35016695/

2 KOBAYASHI, B. I.‎؛ و‎DIAS, L. B.‎؛ وACHERMANN, V. C.‎. سرطان الدم الليمفاوي المزمن: مراجعة منهجية لجوانبه الوبائية والسببية والوراثية. Brazilian Journal of Health Review، [بدون مكان نشر]، المجلد 6، العدد 5، ص 23045-23050، 2023. ‎DOI:10.34119/bjhrv6n5-325.

Disponível em: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/63427 Acesso em : 21 مايو. 2026.

نبذة عن BeOne Medicines

تعدُّ BeOne Medicines شركة عالمية متخصصة في علم الأورام، تعمل على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة لمرضى السرطان في جميع أنحاء العالم. وبمجموعة من المنتجات والأعمال تتضمن علم الدم والأورام الصلبة، تعمل BeOne على تسريع تطوير مشروعاتها المتنوعة من العلاجات الجديدة من خلال قدراتها الداخلية وتعاوناتها مع الكيانات الأخرى. وتزخر الشركة بفريق عالمي متنامٍ يمتد عبر ست قارات، مدفوع بالتميز العلمي والسرعة الاستثنائية للوصول إلى عدد أكبر من المرضى أكثر من أي وقت مضى.

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نبذة عنBeOne Care Foundation

تعدُّ BeOne Care Foundation منظمة خيرية مستقلة وغير ربحية، وقد تأسست بواسطة BeOne Medicines للمساعدة في إزالة العوائق التي تحول دون حصول مرضى السرطان في المجتمعات الأكثر عوزًا حول العالم على الرعاية الصحية اللائقة. ومن خلال تمويل المنح والشراكات الاستراتيجية، تدعم المؤسسة البرامج التي توسع نطاق الوصول إلى علاجات السرطان المبتكرة، وتعزز قدرات الرعاية الصحية المحلية، وتحسن النتائج التي يحرزها المرضى في المناطق التي لا يزال فيها الوصول إلى الرعاية محدودًا.

نبذة عن The Max Foundation

تعدُّ The Max Foundation منظمة عالمية غير ربحية، رائدة في مجال الصحة، تكرس جهودها الحثيثة لتسريع تحقيق المساواة في مجال الصحة. على مدى 28 عامًا، كانت لـ Max الريادة في تقديم حلول عملية وقابلة للتطوير وعالية الجودة لتوفير علاجات منقذة للحياة ورعاية صحية تركز على المريض لأكثر من 100 ألف شخص مصاب بالسرطان والأمراض الخطيرة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتؤمن Max برؤية لعالم يستطيع فيه الجميع الحصول على أدوية عالية التأثير والفعالية، حيث لا تشكل الحدود والجغرافيا عوائق أو حواجز تحول دون العلاج، وحيث يمكن للجميع السعي من أجل الصحة بكرامة وأمل. اعرف المزيد على www.themaxfoundation.org.

نبذة عنBRUKINSA®‎ (زانوبوتينيب)

BRUKINSA عبارة عن مثبط من الجيل التالي لكيناز بروتون تيروسين (BTK)، مصمم لتقديم تثبيط كامل ومستدام لـ BTK، وذلك بفضل تحسين الحركية الدوائية، بما في ذلك التوافر البيولوجي، ونصف العمر، والانتقائية، مما يؤدي إلى تغطية متسقة للهدف في الأنسجة ذات الصلة بالمرض.

ويعتبر BRUKINSA مثبط BTK الأساسي وهو الأول والوحيد الذي أظهر تفوقًا في البقاء على قيد الحياة من دون تفاقم المرض، متفوقًا على مثبط BTK آخر في دراسة من المرحلة 3، مما يضع معيارًا جديدًا للفعالية في هذه الفئة. بفضل نطاقه الأوسع عالميًا، فهو أيضًا مثبط BTK الوحيد الذي يوفر تيسير العلاج عبر تناول جرعة واحدة أو جرعتين يوميًا، على نحو يدعم العلاج الفردي.

ويشمل برنامج التطوير السريري العالمي لدواء BRUKINSA أكثر من 8 آلاف مريض عبر أكثر من 45 تجربة في أكثر من 30 دولة ومنطقة. ولقد تمت الموافقة على BRUKINSA في أكثر من 80 سوقًا، وتم استخدامه لعلاج أكثر من 300 ألف مريض في جميع أنحاء العالم، مما يعكس دوره المتنامي سريعًا كمعيار للرعاية في كل أنواع الأورام الخبيثة للخلايا البائية.

معلومات السلامة المهمة والمختارة، الخاصة بـ BRUKINSA®‎ (زانوبوتينيب)

حدثت ردود فعل سلبية خطيرة، بما في ذلك أحداث مميتة، عند تناول BRUKINSA، بما في ذلك النزيف والعدوى ونقص الخلايا والأورام الخبيثة الأولية الثانوية واضطرابات نظم القلب وسمية الكبد (بما في ذلك إصابة الكبد الناجمة عن الدواء).

في مجموعة السلامة المجمعة (N=1729)، كانت أكثر ردود الفعل السلبية شيوعًا (≥30%)، بما في ذلك التشوهات المختبرية، لدى المرضى الذين تلقوا BRUKINSA هي انخفاض العدلات (51%)، وانخفاض عدد الصفائح الدموية (41%)، وعدوى الجهاز التنفسي العلوي (38%)، والنزيف (32%)، وآلام العضلات والعظام (31%).

يرجى الاطلاع على التفاصيل الكاملة بشأن معلومات وصف الأدوية في الولايات المتحدة بما في ذلك المعلومات الموجَّهة للمرضى في الولايات المتحدة.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 وقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتأثير المتوقع ونطاق وتوسع الشراكة المحتملة بين BeOne Medicines وBeOne Care Foundation ومؤسسة The Max Foundation؛ والعدد المتوقع للمرضى الذين سيتم دعمهم؛ وخطط BeOne والتزاماتها وتطلعاتها وأهدافها المتعلقة بتوسيع نطاق الوصول إلى علاج السرطان على مستوى العالم.

قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في البيانات التطلعية نتيجة لعوامل مهمة مختلفة، بما في ذلك قدرة BeOne على إثبات فعالية وسلامة أدويتها؛ وإجراءات الهيئات التنظيمية؛ وتوافر إمدادات المنتج؛ والاعتماد على أطراف خارجية؛ والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في ملفات BeOne لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تعد كل المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة حتى تاريخ هذا البيان، ولا تتحمل BeOne Medicines أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.