La rete di partner di Xsolla amplia le collaborazioni con creatori verificati e unifica la gestione delle campagne in vista di gamescom 2026

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, azienda globale di commercio di videogiochi, oggi ha annunciato un'espansione dell'Xsolla Partner Network in vista di gamescom 2026 di Colonia, offrendo agli sviluppatori di videogiochi un modo più semplice e affidabile di sviluppare i propri giochi attraverso i creatori. La piattaforma dei creatori ora si trova all'interno dell'Xsolla Publisher Account, dove gli sviluppatori gestiscono già la propria attività, con l'integrazione di creatori verificati e un flusso di lavoro di campagne unificato. Tra le prossime novità: le campagne a tariffa fissa, una nuova opzione di pagamento garantito parallela alla condivisone dei ricavi e le raccomandazioni di creatori basate sui dati.

Xsolla Partner Network offre agli sviluppatori una sede unica per lanciare, gestire, monitorare e generare report sulle campagne dei creatori, mentre Xsolla si occupa dei pagamenti, delle liquidazioni, della fiscalità e delle conformità normative.

Creatori verificati, meno incertezze. L'automazione dei controlli antifrode e della verifica dell'identità in fase di liquidazione significa che gli sviluppatori collaborano con creatori reali e verificati e le campagne raggiungono utenti reali.

L'automazione dei controlli antifrode e della verifica dell'identità in fase di liquidazione significa che gli sviluppatori collaborano con creatori reali e verificati e le campagne raggiungono utenti reali. Prossimamente: un unico sistema di campagne. La gestione delle campagne verrà riprogettata e unificata per permettere alle campagne più importanti di videogiochi e alle campagne di condivisione dei ricavi di essere gestite tramite un unico flusso di lavoro. Gli sviluppatori lanceranno e gestiranno tutta l'attività dei creatori da un'unica sede, con la profondità di attribuzione che consente di visualizzare ogni clic, vendita e dollaro generato da una campagna.

La gestione delle campagne verrà riprogettata e unificata per permettere alle campagne più importanti di videogiochi e alle campagne di condivisione dei ricavi di essere gestite tramite un unico flusso di lavoro. Gli sviluppatori lanceranno e gestiranno tutta l'attività dei creatori da un'unica sede, con la profondità di attribuzione che consente di visualizzare ogni clic, vendita e dollaro generato da una campagna. Tra poco arrivano le campagne a tariffa fissa. Alle campagne di condivisione dei ricavi presto si aggiungeranno le campagne flat-fee, che offriranno agli sviluppatori un nuovo modo di attrarre i creatori che desiderano un pagamento garantito, piuttosto che una percentuale, aiutando a mantenere i creatori coinvolti per tutta la durata di una campagna.

Alle campagne di condivisione dei ricavi presto si aggiungeranno le campagne flat-fee, che offriranno agli sviluppatori un nuovo modo di attrarre i creatori che desiderano un pagamento garantito, piuttosto che una percentuale, aiutando a mantenere i creatori coinvolti per tutta la durata di una campagna. Un'unica sede per i creatori. Attualmente i creatori gestiscono la propria attività da un Creator Business Account su Xsolla.com: campagne, guadagni, storefront e strumenti di streaming tra cui notifiche, overlay, chatbot, widget e mance. Gli strumenti ai quali si affidano i creatori non cambiano e gli storefront dei creatori rimangono esattamente dove i fan già fanno acquisti. Ciò che cambia è che tutto ora vive in un unico posto, sulla stessa piattaforma già utilizzata dai loro partner di publishing.

“Il modo in cui i giocatori scoprono i giochi è cambiato per sempre. I giocatori trovano il prossimo gioco attraverso le persone che conoscono e di cui si fidano, non attraverso le pubblicità che evitano. Questo fatto mette i creatori al centro di come ogni gioco si evolve da qui in poi”, ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla.

“Il problema è che la maggior parte degli studi non è mai stata realizzata con questa finalità. Non hanno una divisione marketing per i creatori. Hanno una persona, un budget e non hanno il tempo di verificare un centinaio di canali o di inseguire i pagamenti in decine di Paesi. È questo il divario colmato da Partner Network. Ogni creatore viene verificato, ogni campagna viene realizzata tramite un unico flusso di lavoro e ogni pagamento viene gestito, tutto all'interno dell'account che gli sviluppatori già utilizzano per gestire il loro gioco. Una persona ora può gestire un programma di creatore che prima richiedeva un intero team, e questo cambia chi riesce a competere”.

Gli sviluppatori possono saperne di più su Xsolla Partner Network visitando la pagina xsolla.com/partner-network. I creatori possono iniziare su xsolla.com/for/creators.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 70% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web xsolla.com

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