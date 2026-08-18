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Xsolla合作夥伴網路在2026年科隆遊戲展前夕擴充認證創作者合作關係並統一行銷活動管理流程

開發者獲得經過審核的創作者合作夥伴關係和單一行銷活動工作流程，可透過其已在使用的發行商帳戶進行管理

original 圖片：Xsolla

圖片：Xsolla

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性電子遊戲商務公司Xsolla今日宣布，在2026年科隆遊戲展(gamescom 2026)舉辦前夕，Xsolla合作夥伴網路(Xsolla Partner Network)將迎來擴充，為遊戲開發者提供一種更簡單、更可靠的方式，透過創作者來發展他們的遊戲。該創作者平台現已整合至開發者日常營運業務的Xsolla發行商帳戶(Xsolla Publisher Account)中，並具備認證創作者入駐流程以及重新設計且統一的行銷活動工作流程。固定費用行銷活動、一種新的保證付款選項（與收入分成並行）以及資料驅動的創作者推薦功能也即將推出。

Xsolla合作夥伴網路為開發者提供一個統一的平台，用於啟動、管理、追蹤和報告創作者行銷活動，同時Xsolla負責處理付款、結算、稅務與法規遵循事宜。

  • 認證創作者，減少猜測。在付款時進行自動反詐騙審核和身分驗證，表示開發者可以與真實的認證創作者合作，確保行銷活動觸達真實的受眾。
  • 單一行銷活動系統，即將推出。行銷活動管理功能將被重新設計並統一，使電子遊戲關鍵行銷活動和收入分成行銷活動都能透過同一工作流程運行。開發者將從一個地方啟動和管理所有創作者活動，並透過深入的歸因分析查看行銷活動帶來的每一次點選、每一筆銷售和每一美元收入。
  • 固定費用行銷活動，即將推出。收入分成行銷活動將很快與固定費用行銷活動並行推出，為開發者提供一種新的方式，來吸引那些希望獲得付款保證而非以百分比為基礎進行付款的創作者，並有助於讓創作者在整個行銷活動期間保持投入。
  • 創作者的統一平台。創作者現在可以透過Xsolla.com上的創作者商業帳戶(Creator Business Account)管理其全部業務：行銷活動、收入、付款、店面以及包括提醒、重疊層、聊天機器人、小組件和贊助功能在內的直播工具。創作者所仰賴的工具不會改變，創作者店面仍然位於其粉絲熟悉的購物入口。變化在於，所有功能現在都集中在一個平台上，與他們的發行合作夥伴所使用的平台相同。

Xsolla總裁Chris Hewish表示：「玩家發現遊戲的方式已經永久改變。他們透過關注和信任的人來尋找下一款遊戲，而不是透過他們跳過的廣告，這使得創作者成為每款遊戲未來發展的核心。」

「問題在於，大多數工作室從未為此而建構。他們沒有創作者行銷部門。他們只有一個人、一筆預算，沒有時間去審核上百個通路，或追蹤十幾個國家的付款。而這正是合作夥伴網路填補的空白。每個創作者都經過驗證，每個行銷活動都透過一個工作流程運行，每筆付款都得到處理，所有這些都在開發者已經用來營運其遊戲的帳戶內完成。一個人現在可以運行一個曾經需要一整個團隊才能完成的創作者計畫，這改變了市場的競爭參與者。」

開發者可以造訪xsolla.com/partner-network以瞭解更多關於Xsolla合作夥伴網路的資訊。創作者可以造訪xsolla.com/for/creators以開始使用。

關於Xsolla

Xsolla是一家全球性商業公司，致力於為開發者提供電子遊戲上線、成長和變現所需的一切工具和服務。公司總部位於加州洛杉磯，為從獨立遊戲到3A大作的各類工作室提供支援，解決方案涵蓋直接針對消費者的商業服務、智慧付款、以娛樂為基礎的IP以及玩家互動產品。Xsolla協助開發者大規模地為遊戲提供資金並進行發行、行銷和變現。全球收入排名前100的遊戲中有超過70%信賴Xsolla，公司在全球200多個地區以商家收單機構身分營運，支援1000多種在地付款方式。植基於對遊戲產業未來的堅定信念，Xsolla致力於匯聚各類機會，為世界各地的創作者釋放成長潛力。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 xsolla.com

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免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Derrick Stembridge
Xsolla全球公關副總裁
d.stembridge@xsolla.com

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