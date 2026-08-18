Xsolla Partner Network amplía sus alianzas con creadores verificados y unifica la gestión de campañas antes de gamescom 2026

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, empresa global de comercio de videojuegos, anunció hoy la ampliación de Xsolla Partner Network antes de gamescom 2026, que se celebrará en Colonia. La plataforma ofrece a los desarrolladores una forma más sencilla y confiable de promocionar sus juegos junto a creadores de contenido. Ahora, está integrada en Xsolla Publisher Account, el entorno que los desarrolladores ya utilizan para gestionar su negocio, e incluye un proceso de registro y verificación de creadores y un sistema unificado para administrar campañas. Próximamente, también estarán disponibles las campañas con tarifa fija, una nueva modalidad de pago garantizado que se suma al modelo de participación en los ingresos, y recomendaciones de creadores basadas en datos.

Xsolla Partner Network permite a los desarrolladores lanzar, gestionar, seguir y analizar sus campañas con creadores desde un solo lugar, mientras Xsolla se ocupa de los pagos, las liquidaciones, los impuestos y el cumplimiento de las normas aplicables.

Creadores verificados para mayor seguridad. La verificación antifraude automatizada y la comprobación de identidad al efectuar los pagos permiten a los desarrolladores trabajar con creadores reales y verificados y llegar a audiencias auténticas.

La verificación antifraude automatizada y la comprobación de identidad al efectuar los pagos permiten a los desarrolladores trabajar con creadores reales y verificados y llegar a audiencias auténticas. Un sistema unificado para las campañas, próximamente. La gestión se rediseñará para integrar en un mismo sistema las campañas de claves de videojuegos y las basadas en la participación en los ingresos. Los desarrolladores podrán gestionar toda su actividad con creadores desde un solo lugar y consultar información detallada para saber cuántos clics y ventas generó cada una y cuánto dinero produjo.

La gestión se rediseñará para integrar en un mismo sistema las campañas de claves de videojuegos y las basadas en la participación en los ingresos. Los desarrolladores podrán gestionar toda su actividad con creadores desde un solo lugar y consultar información detallada para saber cuántos clics y ventas generó cada una y cuánto dinero produjo. Campañas con tarifa fija, próximamente. Las basadas en la participación en los ingresos pronto se complementarán con una modalidad de tarifa fija. Esta nueva opción permitirá atraer a creadores que prefieren recibir un pago garantizado en lugar de un porcentaje de las ventas y contribuirá a mantener su participación durante toda la campaña.

Las basadas en la participación en los ingresos pronto se complementarán con una modalidad de tarifa fija. Esta nueva opción permitirá atraer a creadores que prefieren recibir un pago garantizado en lugar de un porcentaje de las ventas y contribuirá a mantener su participación durante toda la campaña. Un único espacio para los creadores. Los creadores ahora pueden gestionar toda su actividad comercial desde una Creator Business Account en Xsolla.com: campañas, ingresos, pagos, tiendas y herramientas de streaming, como alertas, superposiciones, chatbots, widgets y propinas. Las herramientas que utilizan habitualmente no cambian y sus tiendas seguirán disponibles en el mismo lugar donde sus seguidores ya realizan sus compras. La novedad es que ahora todo está integrado en una única plataforma, la misma que utilizan sus socios de publicación.

“El modo en que los jugadores descubren nuevos juegos cambió para siempre. Encuentran su próximo juego a través de personas a las que siguen y en las que confían, no mediante anuncios que pasan por alto. Por eso, los creadores ocupan un lugar central en el crecimiento de los juegos”, afirmó Chris Hewish, presidente de Xsolla.

“El problema es que la mayoría de los estudios nunca se prepararon para esto. No cuentan con un departamento de marketing dedicado a los creadores. Tienen una persona, un presupuesto y poco tiempo para verificar cientos de canales o gestionar pagos en una docena de países. Partner Network resuelve ese problema. Cada creador está verificado, cada campaña se gestiona desde un mismo sistema y Xsolla se ocupa de cada pago, todo desde la cuenta que los desarrolladores ya utilizan para administrar sus juegos. Ahora, una sola persona puede gestionar un programa con creadores que antes requería un equipo entero, lo que permite que más estudios puedan competir”.

Los desarrolladores pueden obtener más información sobre Xsolla Partner Network en xsolla.com/partner-network. Los creadores pueden comenzar a utilizar la plataforma en xsolla.com/for/creators.

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa global de comercio que ofrece todo lo necesario para lanzar, hacer crecer y monetizar videojuegos. Con sede central en Los Ángeles, California, brinda soluciones a estudios de todos los tamaños, desde equipos independientes hasta grandes estudios AAA, en áreas como comercio directo al consumidor, pagos inteligentes, propiedad intelectual vinculada al entretenimiento y productos para fomentar la participación de los jugadores. Xsolla ayuda a sus clientes a financiar, distribuir, promocionar y monetizar sus juegos a gran escala. Más del 70 % de los 100 videojuegos con mayores ingresos del mundo confían en Xsolla, que opera como comerciante registrado en más de 200 mercados y ofrece acceso a más de 1000 métodos de pago locales en todo el mundo. Con la firme convicción de que el futuro está en los videojuegos, Xsolla trabaja para conectar oportunidades y generar nuevas posibilidades de crecimiento para creadores de todo el mundo.

Para obtener más información, visite xsolla.com.

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