VinSpace annonce un contrat de lancement avec SpaceX, marquant une nouvelle étape pour l'industrie spatiale vietnamienne

HANOÏ, Viêt Nam--(BUSINESS WIRE)--VinSpace Joint Stock Company (« VinSpace ») annonce la signature d'un contrat de lancement avec SpaceX, basé aux États-Unis. L'accord marque une étape importante dans la feuille de route de VinSpace pour construire des capacités aérospatiales complètes, faisant progresser sa mission visant à favoriser le développement de l'industrie spatiale vietnamienne.

En vertu de l’accord, les satellites VinSpace seront lancés à bord d’une mission de covoiturage Transporter en 2027 dans le cadre du programme de covoiturage de SpaceX, qui permet à plusieurs clients de partager un seul lancement. VinSpace est responsable de la recherche, du développement, de la fabrication et de l'exploitation en orbite de ses satellites. Les satellites soutiendront la démonstration en orbite de technologies développées en interne, renforceront les capacités d'ingénierie satellitaire de VinSpace et ouvriront la voie à de futures applications spatiales commerciales.

L'accord fournit une base importante pour les premières missions satellites de VinSpace. En avril 2026, la société a annoncé son intention de développer et de lancer ses premiers satellites en orbite en 2027.

L'accord représente une autre étape importante dans la vision à long terme de VinSpace de devenir une entreprise aérospatiale complète, développant des capacités sur l'ensemble de la chaîne de valeur spatiale - de la conception et de la fabrication de satellites à l'assemblage, l'intégration et les tests (AIT), en passant par la gestion des missions de lancement, les opérations par satellite et les produits et services de données spatiales en aval.

Le choix de SpaceX comme fournisseur de services de lancement reflète la stratégie de VinSpace de travailler avec les plus grandes entreprises technologiques du monde pour réaliser ses premières missions spatiales.

M. Thu Vu, CEO de VinSpace, déclare : « Un accès éprouvé à l’espace est fondamental pour transformer l’innovation satellitaire en missions opérationnelles. Ce contrat avec SpaceX constitue une étape importante dans la stratégie à long terme de VinSpace visant à contribuer à la construction de l’écosystème spatial vietnamien et à renforcer la position du pays au sein de l’économie spatiale mondiale ».

Les prochaines missions satellites de VinSpace devraient fournir une plateforme importante pour la validation de la technologie en orbite, accélérer le développement des talents aérospatiaux du Viêt Nam, approfondir la collaboration internationale et soutenir la commercialisation des technologies spatiales. Alors que les satellites, les constellations en orbite terrestre basse (LEO) et d'autres technologies spatiales deviennent de plus en plus importants pour la croissance économique, la résilience des infrastructures et la compétitivité technologique nationale, VinSpace s'engage à renforcer les capacités spatiales souveraines du Viêt Nam tout en fournissant des solutions commercialement durables aux clients du Viêt Nam, de l'Asie du Sud-Est et des marchés internationaux.

À propos de VinSpace

VinSpace, membre de l'écosystème Vingroup, s'apprête à devenir la première entreprise aérospatiale du Viêt Nam. Notre ambition est de développer des capacités sur l'ensemble de la chaîne de valeur spatiale, depuis les systèmes satellitaires et l'infrastructure au sol jusqu'à l'intelligence géospatiale, la connectivité par satellite et les applications en aval.

Grâce à des partenariats stratégiques avec des fournisseurs technologiques mondiaux de premier plan, ainsi qu'à des investissements à long terme dans la recherche, le développement et la commercialisation, VinSpace fournit des solutions spatiales pour les infrastructures, l'énergie, la gestion de l'environnement, la logistique et les villes intelligentes.

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