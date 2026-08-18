Das Xsolla Partner Network baut seine verifizierte Creator-Partnerschaften aus und vereinheitlicht das Kampagnenmanagement im Vorfeld der gamescom 2026

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, ein globales Videospiel-Handelsunternehmen, hat heute im Vorfeld der gamescom 2026 in Köln eine Erweiterung des Xsolla Partner Network angekündigt, die Spieleentwicklern eine einfachere und zuverlässigere Möglichkeit bietet, ihre Spiele mithilfe von Creators zu vermarkten. Die Creator-Plattform ist jetzt Teil des Xsolla Publisher Accounts, über den Entwickler bereits ihre Geschäfte abwickeln, und umfasst ein verifiziertes Onboarding-Verfahren für Creators sowie einen neu gestalteten und einheitlichen Kampagnen-Workflow. Flat-Fee-Kampagnen, eine neue Option zur garantierten Bezahlung sowie datengestützte Creator-Empfehlungen sind in Kürze verfügbar.

Mit dem Xsolla Partner Network können Entwickler an einem einzigen Ort Creator-Kampagnen starten, verwalten, nachverfolgen und Berichte zu ihnen erstellen, während Xsolla sich um Zahlungen, Auszahlungen, Steuern und Compliance kümmert.

Verifizierte Creators, weniger Unsicherheit. Durch die automatisierte Betrugsüberprüfung und Identitätsprüfung bei der Auszahlung können Entwickler mit echten, verifizierten Creators zusammenarbeiten und ihre Kampagnen erreichen ein echtes Publikum.

Durch die automatisierte Betrugsüberprüfung und Identitätsprüfung bei der Auszahlung können Entwickler mit echten, verifizierten Creators zusammenarbeiten und ihre Kampagnen erreichen ein echtes Publikum. Ein Kampagnensystem, in Kürze verfügbar. Das Kampagnenmanagement wird neu gestaltet und vereinheitlicht, damit wichtige Videospielkampagnen und Umsatzbeteiligungs-Kampagnen über einen einzigen Workflow abgewickelt werden können. Entwickler werden alle Creator-Aktivitäten von einem einzigen Ort aus starten und verwalten können und dabei über eine detaillierte Attributionsübersicht jeden Klick, jeden Verkauf und jeden Dollar einer Kampagne nachverfolgen können.

Das Kampagnenmanagement wird neu gestaltet und vereinheitlicht, damit wichtige Videospielkampagnen und Umsatzbeteiligungs-Kampagnen über einen einzigen Workflow abgewickelt werden können. Entwickler werden alle Creator-Aktivitäten von einem einzigen Ort aus starten und verwalten können und dabei über eine detaillierte Attributionsübersicht jeden Klick, jeden Verkauf und jeden Dollar einer Kampagne nachverfolgen können. Flat-Fee-Kampagnen, in Kürze verfügbar. Bald werden neben den Umsatzbeteiligungs-Kampagnen auch Flat-Fee-Kampagnen zur Verfügung stehen. Damit erhalten Entwickler eine neue Möglichkeit, Creators anzusprechen, die eine garantierte Vergütung anstelle einer prozentualen Beteiligung bevorzugen. Außerdem trägt dies dazu bei, dass die Creators während der gesamten Laufzeit einer Kampagne engagiert bleiben.

Bald werden neben den Umsatzbeteiligungs-Kampagnen auch Flat-Fee-Kampagnen zur Verfügung stehen. Damit erhalten Entwickler eine neue Möglichkeit, Creators anzusprechen, die eine garantierte Vergütung anstelle einer prozentualen Beteiligung bevorzugen. Außerdem trägt dies dazu bei, dass die Creators während der gesamten Laufzeit einer Kampagne engagiert bleiben. Ein zentraler Ort für Creators. Creators verwalten ihr Geschäft jetzt vollständig über einen Creator Business Account auf Xsolla.com: Kampagnen, Einnahmen, Auszahlungen, Storefronts und Streaming-Tools, darunter Benachrichtigungen, Overlays, Chatbots, Widgets und Trinkgeldfunktionen. Die Tools, die Creators bereits kennen und nutzen, werden nicht verändert, und die Storefronts der Creators bleiben genau dort, wo ihre Fans bereits einkaufen. Neu ist, dass jetzt alles an einem Ort zusammengeführt wird: auf derselben Plattform, die ihre Publishing-Partner bereits nutzen.

„Die Art und Weise, wie Spieler Spiele entdecken, hat sich für immer verändert. Sie finden ihr nächstes Spiel über Personen, denen sie folgen und vertrauen, nicht über Werbung, die sie überspringen. Damit rücken die Creators ins Zentrum des zukünftigen Wachstums jedes Spiels“, so Chris Hewish, President von Xsolla.

„Das Problem ist, dass die meisten Studios nie darauf ausgelegt waren. Sie verfügen über keine eigene Creator-Marketingabteilung. Sie haben eine einzige Person, ein Budget und keine Zeit, hundert Kanäle zu überprüfen oder Zahlungen in Dutzenden von Ländern hinterherlaufen. Genau diese Lücke schließt das Partner Network. Jeder Creator wird verifiziert, jede Kampagne durchläuft einen einheitlichen Workflow, und jede Zahlung wird abgewickelt. All dies geschieht innerhalb des Kontos, das Entwickler bereits für den Betrieb ihres Spiels nutzen. Eine einzige Person kann nun ein Creator-Programm betreiben, für das früher ein ganzes Team erforderlich war, was die Wettbewerbsbedingungen grundlegend verändert.“

Entwickler erhalten weitere Informationen zum Xsolla Partner Network unter xsolla.com/partner-network. Creators können loslegen unter xsolla.com/for/creators.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe – von Indie- bis hin zu AAA-Studios – mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 70 % der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

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