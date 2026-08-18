BeOne Medicines, BeOne Care Foundation e The Max Foundation rinnovano la collaborazione per ampliare l'accesso a BRUKINSA® per il trattamento della leucemia linfatica cronica nei Paesi a reddito medio-basso

SAN CARLOS, Calif. e SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (“BeOne”) (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda multinazionale operante nel settore dell'oncologia, in collaborazione con la BeOne Care Foundation, una fondazione benefica no-profit, e The Max Foundation, importante ente sanitario internazionale non a scopo di lucro, oggi hanno annunciato di aver rinnovato la collaborazione fino al 2028 per estendere l'accesso a BRUKINSA® (zanubrutinib) per il trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC) in Paesi a reddito medio-basso, con un programma che prevede di sostenere complessivamente circa 1.000 pazienti.

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