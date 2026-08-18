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BeOne Medicines, BeOne Care Foundation e The Max Foundation rinnovano la collaborazione per ampliare l'accesso a BRUKINSA® per il trattamento della leucemia linfatica cronica nei Paesi a reddito medio-basso

La rinnovata collaborazione si basa sull'accesso fornito a più di 300 pazienti affetti da LLC ad oggi e prevede di assistere circa 1.000 pazienti fino al 2028

SAN CARLOS, Calif. e SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (“BeOne”) (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda multinazionale operante nel settore dell'oncologia, in collaborazione con la BeOne Care Foundation, una fondazione benefica no-profit, e The Max Foundation, importante ente sanitario internazionale non a scopo di lucro, oggi hanno annunciato di aver rinnovato la collaborazione fino al 2028 per estendere l'accesso a BRUKINSA® (zanubrutinib) per il trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC) in Paesi a reddito medio-basso, con un programma che prevede di sostenere complessivamente circa 1.000 pazienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:
Kyle Blankenship, BeOne Medicines
+1 667-351-5176
media@beonemed.com

Geoff Cook, The Max Foundation
+1 425-778-8660
geoff.cook@themaxfoundation.org

Industry:

BeOne Medicines Ltd.

NASDAQ:ONC
Details
Headquarters: San Carlos, CA & Basel, Switzerland, California
CEO: John V. Oyler
Employees: 11,000+
Organization: PUB
Revenues: $3.8B USD (2024)
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalJapaneseArabic

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