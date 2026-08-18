Interactive Brokers amplia opções de depósito para investidores latino-americanos

GREENWICH, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora global automatizada, anunciou hoje uma nova solução de depósito para seus clientes na América Latina por meio de uma parceria com o SafetyPay, da Paysafe. Essa integração amplia a gama de métodos de depósito oferecidos pela IBKR e reforça o seu compromisso de oferecer serviços de depósito em conta rápidos, simples e econômicos aos clientes da região.

Por meio do SafetyPay, clientes qualificados da América Latina podem depositar fundos em suas contas na IBKR diretamente de contas bancárias pessoais, em moedas locais, simplificando todo o processo, do depósito ao investimento. Assim que as contas forem creditadas, será possível acessar toda a gama de produtos da IBKR, incluindo ações, opções, futuros, moedas, títulos, fundos e muito mais, em mais de 170 mercados globais, a partir de uma única plataforma unificada.

“Financiar uma conta deve ser algo simples”, afirmou Milan Galik, CEO da Interactive Brokers. “A SafetyPay oferece aos clientes na América Latina uma maneira simples de transferir recursos de suas contas bancárias locais e acessar rapidamente os mercados globais disponíveis pela IBKR. Continuaremos aprimorando a experiência de transferência de recursos, adicionando soluções locais práticas que facilitem o investimento por parte dos clientes.”

Para mais informações, visite: Financiamento da Conta

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Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do índice S&P 500. Suas afiliadas proporcionam execução automatizada de ordens e custódia de títulos, commodities, câmbio e mercados de previsão, 24 horas por dia, em mais de 170 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma plataforma unificada para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação de propriedade, consultores financeiros e corretores introdutores. Nossas quatro décadas com foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para gerenciar seus portfólios de investimento. Nos esforçamos em oferecer a nossos clientes preços de execução e negociação vantajosos, ferramentas de gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo custo ou sem custo, que os posiciona para obter retornos superiores sobre seus investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma corretora de destaque, conquistando diversos prêmios e reconhecimentos de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

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