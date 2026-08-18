萊特菠特與意法半導體合作驗證新一代UWB技術

美國加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 萊特菠特（Lite Point）今日正式對外宣布，透過旗下新一代超寬頻（UWB）測試系統IQgig-UWB+™，已順利完成意法半導體（STMicroelectronics）ST64UWB晶片系列的實體層（PHY）效能驗證。這次雙方聯手執行的驗證作業，確認意法半導體這款新產品完全符合IEEE 802.15.4ab草案規範的嚴苛要求，不僅為UWB領域的技術開發者與生態系合作夥伴增強信心，更能協助大家加速新一代UWB產品開發進程。

這次完成驗證的ST64UWB晶片組系列，技術根基源自已在免持式數位車鑰匙場景大規模部署的成熟UWB技術。全新IEEE 802.15.4ab修訂標準透過多毫秒測距（MMS）與窄頻輔助（NBA）技術，進一步拉大UWB的覆蓋範圍、提升測距精準度，同時強化雷達感測場景的支援能力——像是歐洲新車安全評鑑協會（Euro NCAP）大力推薦的車內兒童遺留偵測功能，就能靠這項技術實現更穩定可靠的落地應用。

當前全球半導體晶片廠正加速推出符合規範的UWB晶片組，與標準完全對齊的測試驗證，儼然成為確保產品互通性與實際場域表現的核心關鍵。萊特菠特IQgig-UWB+測試系統恰好滿足這項產業需求，針對ST64UWB系列裝置的測距精度、訊號完整性與無線射頻效能完成全面向驗證，應用場景橫跨汽車、消費性電子、工業等多元領域。

萊特菠特行銷副總裁Adam Smith表示：「隨著UWB技術朝更遠覆蓋範圍、更高測距精度、全新感測能力的方向演進，晶片廠商需要能與標準發展速度同步的測試合作夥伴。這次我們和意法半導體的合作，充分展現當前市場所需的全深度測試覆蓋能力，很榮幸能協助這款新一代UWB晶片以更高的可靠度推向市場。」

意法半導體測距與連接事業部總經理Rias Al-Kadi指出：「要把業界首款專為IEEE 802.15.4ab標準打造的ST64UWB系列晶片推向市場，我們需要對這套標準有同等深度理解的測試夥伴。萊特菠特的技術累積與IQgig-UWB+測試系統，讓我們能快速且全面地完成晶片實體層效能驗證，協助意法半導體率先為客戶推出可直接用於產品開發的成熟解決方案。」

這次合作充分展現兩家企業為UWB生態系帶來的互補優勢：意法半導體在拓展UWB覆蓋範圍與感測能力的晶片領域擁有業界領先地位，萊特菠特則在產業用來驗證效能的測試基礎設施領域深耕多年，雙方技術疊加後，將為晶片整合商、模組製造商與設備原始品牌廠商，提供一套經過驗證、完全符合標準的可靠開發基礎。

關於萊特菠特（LitePoint）

萊特菠特專為全球最具創新力的無線設備製造商打造無線測試解決方案與相關服務，協助他們確保產品效能，滿足當下消費者的嚴苛使用需求。做為無線測試領域的前沿創新者，萊特菠特的產品開箱即可支援全球應用最廣泛的主流無線晶片組測試，合作夥伴涵蓋全球主要智慧型手機、平板電腦、個人電腦、無線存取點與晶片組廠商。公司總部位於美國加州聖荷西，全球多個據點設有辦事處，是全球領先的自動測試設備與工業自動化解決方案供應商泰瑞達（Teradyne，納斯達克代碼：TER）的全資子公司。造訪泰瑞達官方網站可進一步瞭解更多資訊。Teradyne®是泰瑞達公司在美國與其他國家的註冊商標。