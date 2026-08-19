IonQ et CMC Microsystems annoncent une collaboration visant à élargir l’accès à l’informatique quantique infonuagique au Canada

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE : IONQ), première entreprise mondiale de plateformes quantiques, annonce aujourd’hui une collaboration avec Canadian Microelectronics Corporation, opérant sous le nom de CMC Microsystems. Cette collaboration intègre les systèmes commerciaux d’informatique quantique à ions piégés d’IonQ au bac à sable pour l’informatique quantique (QCS) FABrIC du Canada.

Le cadre de cette initiative est défini dans un protocole d’entente récemment signé, qui désigne IonQ comme fournisseur référencé d’accès infonuagique à l’informatique quantique pour le QCS. Le QCS est exploité dans le cadre de FABrIC, une initiative financée par le Fonds de réponse stratégique (SRF) du gouvernement du Canada et gérée par CMC Microsystems. Le programme vise à renforcer les secteurs canadiens des semi-conducteurs et de l’informatique quantique en offrant un soutien en ingénierie ainsi qu’un accès infonuagique à l’informatique quantique aux universitaires canadiens et aux PME.

« L’innovation s’accélère lorsque les chercheurs et les entreprises peuvent travailler avec des systèmes d’informatique quantique de pointe », déclare Lisa Lambert, vice-présidente, stratégie mondiale et directrice générale, Canada chez IonQ. « Le bac à sable pour l’informatique quantique FABrIC élargit l’accès à la technologie commerciale d’IonQ afin que davantage de chercheurs et d’entreprises canadiens puissent commencer à développer une expertise quantique et des capacités réelles dès maintenant. »

« Voilà la mission de FABrIC en action : associer une plateforme commerciale de premier plan en informatique quantique à l’expertise nécessaire pour l’exploiter, afin que les innovateurs canadiens puissent passer de l’accès à l’application », déclare Gordon Harling, chef de la direction de CMC Microsystems. « C’est précisément le résultat que FABrIC a été conçu pour offrir. »

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. [NYSE : IONQ] est la première plateforme et fonderie quantique au monde, fournissant des solutions quantiques intégrées dans les domaines de l’informatique, de la mise en réseau, de la détection et de la sécurité. La dernière génération d’ordinateurs quantiques d’IonQ, l’IonQ Tempo, est la dernière d’une gamme de systèmes de pointe. Les systèmes précédents ont aidé les clients et les partenaires, y compris Amazon Web Services, AstraZeneca et NVIDIA à atteindre une augmentation de performance de 20 fois par rapport aux solutions quantiques précédentes et à accélérer l'innovation dans la découverte de médicaments, la science des matériaux, la modélisation financière, la logistique, la cybersécurité et la défense. En 2025, la société a atteint 99,99 % de fidélité à la porte à deux qubits, établissant un record mondial en matière de performances de l’informatique quantique.

Basée à College Park, dans le Maryland, IonQ exerce ses activités en Californie, au Colorado, au Massachusetts, au Tennessee, à Washington, en Italie, en Corée du Sud, en Suède, en Suisse, au Canada et au Royaume-Uni. Nos services d'informatique quantique sont disponibles auprès de tous les principaux fournisseurs de cloud, tout en répondant aux besoins de mise en réseau et de détection des clients sur terre, mer, air et espace. IonQ rend les plateformes quantiques plus accessibles et plus performantes que jamais. En savoir plus sur IonQ.com.

À propos de CMC Microsystems

CMC Microsystems soutient l’innovation technologique de pointe au Canada depuis plus de 40 ans, en gérant les investissements fédéraux et provinciaux pour soutenir la recherche, accélérer la commercialisation et renforcer l’écosystème de haute technologie du Canada. Avec l'appui du gouvernement du Canada, CMC dirige FABrIC, une initiative de 217 millions de dollars visant à bâtir un écosystème canadien dynamique et durable de semiconducteurs fondé sur des talents de classe mondiale et un impact mondial. www.cmc.ca | fabricinnovation.ca

Déclarations prospectives d'IonQ

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, à l'exception des déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant les avantages, la portée, le calendrier et les résultats prévus de la collaboration d'IonQ avec CMC Microsystems ; la désignation d'IonQ en tant que fournisseur d'accès à l'informatique quantique en nuage répertorié pour le bac à sable FABrIC Quantum Computing ; la disponibilité, les capacités, les performances et le déploiement attendus des systèmes d’informatique quantique d’IonQ, y compris par l’intermédiaire du bac à sable pour l’informatique quantique ; les attentes concernant l'adoption et l'utilisation de l'informatique quantique par les établissements universitaires, les chercheurs et les PME du Canada ; le financement, la poursuite, la portée et les objectifs prévus du programme FABrIC et du bac à sable de l'informatique quantique; les applications potentielles, les avantages et la viabilité commerciale de l'informatique quantique; et les plans d'affaires, la stratégie, la position sur le marché et les possibilités de croissance d'IonQ au Canada et dans le monde. Ces déclarations ne sont que des prédictions basées sur nos attentes et nos projections concernant les événements futurs à la date du présent communiqué de presse et sont soumises à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses qui peuvent s’avérer incorrects, dont l’un pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites par ces déclarations, y compris, entre autres, ceux décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans nos derniers dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission.

De nouveaux risques émergent de temps à autre, et il n'est pas possible pour notre direction de prédire tous les risques, ni d'évaluer l'impact de tous les facteurs sur nos activités ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans toute déclaration prospective que nous faisons. Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites.

Le protocole d'entente décrit dans le présent communiqué établit un cadre de collaboration non contraignant. Il n'oblige aucune des parties à conclure un accord définitif, ni à acheter, fournir ou déployer des produits ou services, et il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties. Rien ne garantit que le protocole d'entente donnera lieu à une entente définitive, à des revenus ou à l'un des autres avantages décrits dans le présent communiqué.

Sauf si la loi l'exige autrement, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.