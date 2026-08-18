Platforma Xsolla Partner Network rozšiřuje síť prověřených tvůrců a sjednocuje správu kampaní před veletrhem gamescom 2026
Platforma Xsolla Partner Network rozšiřuje síť prověřených tvůrců a sjednocuje správu kampaní před veletrhem gamescom 2026
Vývojáři získají prověřená partnerství s tvůrci a jednotný způsob správy kampaní přímo z účtu Publisher Account, který již používají
LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Společnost Xsolla, globální společnost působící v oblasti obchodu s videohrami, dnes před veletrhem gamescom 2026 v Kolíně nad Rýnem oznámila rozšíření platformy Xsolla Partner Network, která vývojářům her nabízí jednodušší a spolehlivější způsob, jak prostřednictvím tvůrců rozvíjet své hry. Platforma pro spolupráci s tvůrci je nyní součástí účtu Xsolla Publisher Account, kde vývojáři již řídí své podnikání, a nabízí prověřování tvůrců při registraci a přepracovaný a sjednocený způsob správy kampaní. Již brzy budou k dispozici kampaně s pevnou odměnou, nová možnost garantované platby vedle podílu z tržeb a doporučení tvůrců založená na datech.
Platforma Xsolla Partner Network poskytuje vývojářům jedno místo pro spouštění, správu, sledování a vykazování výsledků kampaní s tvůrci, zatímco společnost Xsolla zajišťuje platby, vyplácení odměn, daně a dodržování právních předpisů.
- Prověření tvůrci, méně nejistoty. Automatizované prověřování proti podvodům a ověřování identity při vyplácení odměn zajišťují, že vývojáři spolupracují se skutečnými a ověřenými tvůrci a že kampaně oslovují skutečné publikum.
- Jeden systém pro správu kampaní, již brzy. Správa kampaní bude přepracována a sjednocena, takže kampaně s klíči pro videohry i kampaně založené na podílu z tržeb budou probíhat prostřednictvím jediného pracovního postupu. Vývojáři budou moci veškeré aktivity s tvůrci spouštět a spravovat na jednom místě a díky podrobnému měření výsledků uvidí každé kliknutí, každý prodej i každý dolar, který kampaň přinese.
- Kampaně s pevnou odměnou, již brzy. Ke kampaním založeným na podílu z tržeb se brzy přidají kampaně s pevnou odměnou, které vývojářům nabídnou nový způsob, jak oslovit tvůrce, kteří dávají přednost garantované platbě před procentním podílem, a pomohou udržet jejich zapojení po celou dobu kampaně.
- Jedno místo pro tvůrce. Tvůrci nyní řídí celé své podnikání prostřednictvím účtu Creator Business Account na Xsolla.com: kampaně, příjmy, výplaty, obchody a nástroje pro streamování včetně upozornění, překryvných prvků, chatbotu, widgetů a funkcí pro poskytování spropitného. Nástroje, na které jsou tvůrci zvyklí, se nemění a jejich obchody zůstávají přesně tam, kde u nich již fanoušci nakupují. Mění se pouze to, že vše je nyní na jednom místě a na stejné platformě, kterou již používají jejich partneři z řad vydavatelů.
„Způsob, jakým hráči objevují hry, se definitivně změnil. Svou další hru objevují prostřednictvím lidí, které sledují a kterým důvěřují, nikoli prostřednictvím reklam, které přeskakují, a tvůrci tak budou při rozvoji každé hry hrát ústřední roli,“ uvedl Chris Hewish, prezident společnosti Xsolla.
„Problém je, že většina studií na to nikdy nebyla připravena. Nemají oddělení marketingu zaměřené na tvůrce. Mají jednoho člověka, určitý rozpočet a žádný čas na prověřování stovek kanálů nebo dohledávání výplat v desítkách zemí. Právě tuto mezeru Partner Network řeší. Každý tvůrce je ověřený, každá kampaň probíhá prostřednictvím jediného pracovního postupu a každá platba je zpracována, a to vše v účtu, který vývojáři již používají ke správě své hry. Jeden člověk tak nyní může řídit program spolupráce s tvůrci, na který byl dříve potřeba celý tým, a to mění okruh těch, kteří mohou konkurovat.“
Vývojáři se mohou o platformě Xsolla Partner Network dozvědět více na adrese xsolla.com/partner-network. Tvůrci mohou začít na adrese xsolla.com/for/creators.
O společnosti Xsolla
Xsolla je globální společnost zabývající se obchodováním s videohrami, která vytváří a poskytuje vše, co vývojáři potřebují k uvedení, rozvoji a monetizaci videoher. Společnost se sídlem v Los Angeles v Kalifornii podporuje studia všech velikostí, od nezávislých až po AAA, prostřednictvím řešení pro přímý prodej spotřebitelům, inteligentní platby, duševní vlastnictví založené na zábavním obsahu a produkty pro zapojení hráčů. Xsolla pomáhá vývojářům získávat financování, distribuovat, propagovat a monetizovat jejich hry ve velkém měřítku. Společnosti Xsolla, které důvěřuje více než 70 % ze 100 nejvýdělečnějších her, působí jako obchodní zástupce ve více než 200 zeměpisných oblastech a poskytuje přístup k více než 1 000 místních platebních metod po celém světě. Společnost Xsolla, která pevně věří v budoucnost videoher, se zavázala propojovat příležitosti a podporovat růst tvůrců po celém světě.
Další informace jsou k dispozici na adrese xsolla.com
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Contacts
Kontakt pro média
Derrick Stembridge
Viceprezident pro globální vztahy s veřejností společnosti Xsolla
d.stembridge@xsolla.com