BeOne Medicines, BeOne Care Foundation y The Max Foundation renuevan la alianza para ampliar el acceso a BRUKINSA® para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica en países de ingresos bajos y medios

SAN CARLOS, California y SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (“BeOne”) (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), empresa oncológica internacional, junto con BeOne Care Foundation, organización de beneficencia sin fines de lucro, y The Max Foundation, organización global sin fines de lucro líder en el ámbito de la salud, anunciaron hoy la renovación de su alianza hasta 2028 para ampliar el acceso a BRUKINSA® (zanubrutinib) para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (LLC) en países de ingresos bajos y medios, con la previsión de que el programa brinde apoyo a aproximadamente 1000 pacientes en total.

Sobre la base de una colaboración iniciada en 2023, la alianza renovada refleja el compromiso compartido de las organizaciones de mejorar el acceso a tratamientos innovadores contra el cáncer en comunidades desatendidas. Hasta la fecha, la alianza ha permitido el acceso a BRUKINSA a más de 300 pacientes con LLC en Armenia, Etiopía y Nepal, superando el alcance original del programa en aproximadamente 150 pacientes y ayudando a establecer el acceso a atención oncológica innovadora para pacientes que antes tenían opciones de tratamiento limitadas o nulas.

La colaboración combina la experiencia de The Max Foundation en la implementación de programas de acceso a la oncología con la donación de BRUKINSA por parte de BeOne Medicines y una subvención de 1 millón de dólares de BeOne Care Foundation para apoyar la atención a los pacientes, la participación de los médicos y la infraestructura operativa durante los próximos dos años.

Pat Garcia-Gonzalez, cofundadora y directora ejecutiva de The Max Foundation, señaló:

“Estamos muy emocionados de prolongar nuestra colaboración con BeOne y BeOne Care Foundation, y de ampliar aún más el acceso a tratamientos innovadores para las personas que viven con LLC en países de ingresos bajos y medios. Al trabajar codo a codo con nuestros médicos asociados en Armenia, Etiopía y Nepal, hemos podido ayudar a cientos de pacientes a acceder al tratamiento, lo que ha permitido a muchos de ellos seguir manteniendo a sus familias, pasar tiempo con sus seres queridos y participar en sus comunidades. Celebramos el compromiso compartido de BeOne Medicines y BeOne Care Foundation de ampliar el acceso al tratamiento de la LLC a más países, pacientes y familias, brindando dignidad y esperanza a quienes más lo necesitan”.

John V. Oyler, cofundador, presidente y director ejecutivo de BeOne Medicines, manifestó:

“Desde el principio, nuestro objetivo ha sido garantizar que el lugar donde vive una persona no determine si puede acceder a una atención oncológica de alta calidad. La renovación de esta alianza con The Max Foundation refleja tanto el impacto que ya hemos logrado juntos como nuestro compromiso de llegar a muchos más pacientes que, de otra manera, podrían tener opciones de tratamiento limitadas”.

Christine Riley Miller, presidenta de BeOne Care Foundation, declaró:

“BeOne Care Foundation se creó con el objetivo de ayudar a eliminar las barreras que impiden el acceso a la atención oncológica en comunidades desatendidas. Al invertir en socios como The Max Foundation, podemos contribuir a ampliar el acceso a medicamentos transformadores y fortalecer los sistemas de apoyo que los pacientes necesitan para lograr los mejores resultados posibles”.

La renovación tiene como objetivo ampliar el acceso a nuevos países y brindar apoyo a 1000 pacientes hasta el 2028

En virtud del acuerdo renovado hasta el 2028, la alianza seguirá brindando apoyo a los pacientes de Armenia, Etiopía y Nepal, con una posible expansión a otros países, entre ellos, Costa de Marfil, Malaui, Mongolia, Mozambique, Togo y Zambia, en función de la disponibilidad operativa y las prioridades de acceso en constante evolución, lo que permitirá que los pacientes de estos países tengan acceso al programa por primera vez.

Se prevé que, para 2028, el programa haya atendido a unos 1000 pacientes en total, lo que demuestra la escalabilidad del modelo de colaboración y su potencial para ampliar el acceso a tratamientos innovadores contra el cáncer a nivel mundial. Para garantizar la continuidad de la atención, los pacientes inscritos en el programa seguirán recibiendo tratamiento más allá de la duración de la colaboración, siempre y cuando sea necesario desde el punto de vista médico.

La leucemia linfocítica crónica es el tipo más común de leucemia en adultos y representa aproximadamente un tercio de los nuevos casos de leucemia1 y alrededor de 191 000 diagnósticos nuevos2 en todo el mundo cada año. Pese a los avances en el tratamiento, los pacientes en muchos países de ingresos bajos y medios continúan enfrentando grandes obstáculos para acceder a tratamientos contra el cáncer innovadores.

____________________ 1 Yao Y, Lin X, Li F, Jin J, Wang H. La carga mundial y los factores de riesgo atribuibles a la leucemia linfocítica crónica en 204 países y territorios entre 1990 y 2019: análisis basado en el estudio sobre la carga mundial de enfermedades de 2019. Obtenido de https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35016695/ 2 KOBAYASHI, B. I.; DIAS, L. B.; ACHERMANN, V. C. Leucemia linfocítica crónica: una revisión sistemática de sus aspectos epidemiológicos, etiológicos y genéticos. Revista Brasileña de Revisión en Salud, [S. l.], vol. 6, n.º 5, págs. 23045–23050, 2023. DOI:10.34119/bjhrv6n5-325. Disponible en: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/63427. Consultada el 21 de mayo de 2026. Expand

Acerca de BeOne Medicines

BeOne Medicines es una empresa oncológica internacional dedicada al descubrimiento y desarrollo de tratamientos innovadores para pacientes con cáncer de todo el mundo. Con una cartera que abarca tanto la hematología como los tumores sólidos, BeOne está acelerando el desarrollo de su variada cartera de productos terapéuticos novedosos gracias a sus capacidades internas y a sus colaboraciones. La empresa cuenta con un equipo global en expansión, presente en seis continentes, impulsado por la excelencia científica y una rapidez excepcional para llegar a más pacientes que nunca.

Para obtener más información sobre BeOne, visite www.beonemedicines.com y síganos en LinkedIn, X, Facebook, e Instagram.

Acerca de BeOne Care Foundation

BeOne Care Foundation es una organización benéfica independiente sin fines de lucro creada por BeOne Medicines para ayudar a eliminar las barreras que impiden el acceso a la atención oncológica en comunidades desatendidas de todo el mundo. A través de subvenciones y alianzas estratégicas, la Fundación apoya programas que amplían el acceso a tratamientos innovadores contra el cáncer, fortalecen la capacidad local de atención médica y mejoran los resultados de los pacientes en regiones donde el acceso a la atención sigue siendo limitado.

Acerca de The Max Foundation

The Max Foundation es una organización global sin fines de lucro líder en el ámbito de la salud que se dedica a acelerar la equidad en la salud. Durante 28 años, Max ha sido pionera en soluciones prácticas, escalables y de alta calidad para llevar tratamientos que salvan vidas y atención médica centrada en el paciente a más de 100 000 personas que viven con cáncer y enfermedades graves en países de ingresos bajos y medios. Max cree en un mundo en el que todas las personas puedan acceder a medicamentos de gran impacto, donde la geografía no sea un destino y donde todos puedan luchar por la salud con dignidad y esperanza. Para obtener más información, visite www.themaxfoundation.org.

Acerca de BRUKINSA® (zanubrutinib)

BRUKINSA es un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK) de última generación, que está diseñado para producir una inhibición completa y sostenida de la proteína BTK mediante la optimización de la farmacocinética, incluidas la biodisponibilidad, la semivida y la selectividad. De eso modo, da lugar a una inhibición constante del objetivo terapéutico en los tejidos relevantes afectados por la enfermedad.

BRUKINSA es el inhibidor de BTK de referencia y el único inhibidor de BTK que ha demostrado su superioridad de supervivencia libre de progresión frente a otro inhibidor de BTK en un estudio de fase III, fijando un nuevo parámetro de referencia para la eficacia en su clase. Con la indicación más amplia a nivel mundial, BRUKINSA también es el único inhibidor de BTK que ofrece la flexibilidad de una dosificación de una o dos veces al día para los tratamientos personalizados.

El programa global de desarrollo clínico de BRUKINSA incluye más de 8000 pacientes inscritos en 30 países y regiones en más de 45 ensayos. BRUKINSA está aprobado en más de 80 mercados y más de 300 000 pacientes han sido tratados a nivel mundial, lo que refleja su papel, en rápida expansión, como tratamiento de referencia para las neoplasias malignas de células B.

Información importante de seguridad seleccionada sobre BRUKINSA® (zanubrutinib)

Con BRUKINSA se han producido reacciones adversas graves, incluidos eventos mortales, entre ellas hemorragias, infecciones, citopenias, segundas neoplasias malignas primarias, arritmias cardíacas y hepatotoxicidad (incluida la lesión hepática inducida por medicamentos).

En la población de seguridad agrupada (N = 1729), las reacciones adversas más frecuentes (≥30 %), incluidas las anomalías de laboratorio, en los pacientes que recibieron BRUKINSA fueron disminución del recuento de neutrófilos (51 %), disminución del recuento de plaquetas (41 %), infección de las vías respiratorias superiores (38 %), hemorragia (32 %) y dolor musculoesquelético (31 %).

Consulte la Información de prescripción de EE. UU completa, incluida la Información para los pacientes de EE. UU.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido previsto por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 y otras leyes federales sobre valores. Esto incluye declaraciones sobre el impacto esperado, el alcance y la posible expansión de la alianza entre BeOne Medicines, BeOne Care Foundation y The Max Foundation; el número proyectado de pacientes que recibirán tratamiento; y los planes, compromisos, aspiraciones y objetivos de BeOne relacionados con la ampliación del acceso al tratamiento contra el cáncer a nivel mundial.

Los resultados reales pueden diferir en gran medida de los indicados en las declaraciones prospectivas como consecuencia de diversos factores importantes, entre ellos, la capacidad de BeOne para demostrar la eficacia y la seguridad de sus medicamentos; las medidas de las agencias reguladoras; la disponibilidad del suministro de productos; la dependencia de terceros y otros riesgos e incertidumbres descritos en los documentos presentados por BeOne ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU.

Toda la información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la fecha de su publicación y BeOne Medicines no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, salvo que lo exija la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.