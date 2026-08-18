Le réseau de partenaires Xsolla élargit les partenariats avec des créateurs vérifiés et unifie la gestion des campagnes à l'approche de la gamescom 2026

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, entreprise mondiale de distribution de jeux vidéo, a annoncé aujourd'hui avoir élargi son réseau de partenaires à l'approche de la gamescom 2026 à Cologne. Cette initiative offre aux développeurs de jeux une solution plus simple et plus fiable pour développer leurs jeux grâce aux créateurs. La plateforme de création est désormais intégrée au compte éditeur Xsolla, où les développeurs gèrent déjà leur activité. Elle propose un processus d'inscription des créateurs vérifié et un workflow de campagne repensé et unifié. Des campagnes à tarif forfaitaire, une nouvelle option de rémunération garantie de même que le partage des revenus et des recommandations de créateurs basées sur les données seront bientôt disponibles.

Le réseau de partenaires Xsolla offre aux développeurs une plateforme unique pour lancer, gérer, suivre et faire le reporting des campagnes de créateurs, tandis que Xsolla gère les paiements, les versements, les taxes et la conformité.

Créateurs vérifiés, moins de conjectures. Le contrôle automatisé anti-fraude et la vérification d'identité au moment du paiement permettent aux développeurs de collaborer avec de véritables créateurs vérifiés et de cibler leurs campagnes vers un public authentique.

Le contrôle automatisé anti-fraude et la vérification d'identité au moment du paiement permettent aux développeurs de collaborer avec de véritables créateurs vérifiés et de cibler leurs campagnes vers un public authentique. Prochainement, un système de campagne unifié. La gestion des campagnes sera repensée et unifiée afin que les campagnes de distribution de clés et les campagnes de partage des revenus de jeux vidéo soient gérées dans un workflow unique. Les développeurs pourront lancer et administrer l'ensemble des activités des créateurs sur une plateforme unique très détaillée leur permettant de suivre chaque clic, vente et dollar généré par une campagne.

La gestion des campagnes sera repensée et unifiée afin que les campagnes de distribution de clés et les campagnes de partage des revenus de jeux vidéo soient gérées dans un workflow unique. Les développeurs pourront lancer et administrer l'ensemble des activités des créateurs sur une plateforme unique très détaillée leur permettant de suivre chaque clic, vente et dollar généré par une campagne. Prochainement, des campagnes à tarif forfaitaire. Les campagnes de partage de revenus seront bientôt rejointes par des campagnes à tarif forfaitaire. Elles offriront ainsi aux développeurs une nouvelle façon d'attirer les créateurs qui souhaitent une rémunération garantie plutôt que basée sur un pourcentage, ce qui permettra de fidéliser les créateurs pendant toute la durée d'une campagne.

Les campagnes de partage de revenus seront bientôt rejointes par des campagnes à tarif forfaitaire. Elles offriront ainsi aux développeurs une nouvelle façon d'attirer les créateurs qui souhaitent une rémunération garantie plutôt que basée sur un pourcentage, ce qui permettra de fidéliser les créateurs pendant toute la durée d'une campagne. Un accueil unique pour les créateurs. Les créateurs gèrent désormais l'intégralité de leur activité depuis un compte professionnel pour créateurs sur Xsolla.com, notamment les campagnes, revenus, paiements, boutiques et outils de streaming (alertes, superpositions, chatbot, widgets et pourboires). Les outils qu'ils utilisent restent inchangés et leurs boutiques demeurent accessibles à leurs fans. La nouveauté, c'est que désormais tout est centralisé sur la même plateforme que leurs partenaires de publication utilisent déjà.

« La façon dont les joueurs découvrent les jeux a définitivement changé. Ils trouvent un nouveau jeu par l'intermédiaire des personnes qu'ils suivent et en qui ils ont confiance, et non plus en fonction des publicités qu'ils ignorent. Désormais, les créateurs sont au cœur du développement de chaque jeu », a déclaré Chris Hewish, président de Xsolla.

« Le problème, c'est que la plupart des studios n'ont jamais été conçus pour ça. Ils n'ont pas de service marketing dédié aux créateurs. Une seule personne est aux manettes avec son budget. Pas le temps de vérifier une centaine de canaux ou de gérer les paiements dans une douzaine de pays. C'est précisément là que Partner Network intervient. Chaque créateur est vérifié, chaque campagne suit un processus unique et chaque paiement est géré, le tout depuis le compte que les développeurs utilisent déjà pour leur jeu. Une seule personne peut désormais gérer un programme pour créateurs qui nécessitait auparavant toute une équipe, et c'est ce qui change la donne pour faire face à la concurrence. »

Pour en savoir plus, les développeurs peuvent consulter xsolla.com/partner-network. Les créateurs peuvent démarrer dès maintenant sur xsolla.com/for/creators.

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise internationale spécialisée dans le commerce qui conçoit et fournit aux développeurs tous les outils nécessaires au lancement, au développement et à la monétisation de leurs jeux vidéo. Basée à Los Angeles, en Californie, elle accompagne les studios de toutes tailles, des studios indépendants aux studios AAA, grâce à des solutions de commerce direct au consommateur, de paiements intelligents, de propriété intellectuelle dans le secteur du divertissement et de produits d'engagement utilisateur. Xsolla aide les développeurs à financer, distribuer, commercialiser et monétiser leurs jeux à grande échelle. Utilisée par plus de 70 % des 100 jeux les plus rentables, Xsolla est le partenaire vendeur officiel dans plus de 200 territoires, et propose plus de 1 000 moyens de paiement locaux à travers le monde. Convaincue du potentiel de l'avenir du jeu vidéo, Xsolla s'engage à réunir des opportunités et à favoriser la croissance des créateurs du monde entier.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur xsolla.com

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