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BeOne Medicines, BeOne Care Foundation en The Max Foundation verlengen samenwerking om toegang tot BRUKINSA® voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie in lage- en middeninkomenslanden te vergroten

De verlengde samenwerking bouwt voort op de toegang die tot nu toe aan meer dan 300 CLL-patiënten is geboden en voorziet in ondersteuning van naar schatting 1.000 patiënten tot en met 2028

SAN CARLOS, Calif. & SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. ('BeOne') (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), een wereldwijd oncologiebedrijf, heeft vandaag – samen met de BeOne Care Foundation, een non-profit liefdadigheidsstichting, en The Max Foundation, een toonaangevende internationale non-profitorganisatie op het gebied van gezondheidszorg – de verlenging aangekondigd van hun samenwerking tot en met 2028. Het doel is om de toegang tot BRUKINSA® (zanubrutinib) voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) in lage- en middeninkomenslanden te vergroten; naar verwachting zal het programma in totaal ongeveer 1.000 patiënten ondersteunen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media:
Kyle Blankenship, BeOne Medicines
+1 667-351-5176
media@beonemed.com

Geoff Cook, The Max Foundation
+1 425-778-8660
geoff.cook@themaxfoundation.org

Industry:

BeOne Medicines Ltd.

NASDAQ:ONC
Details
Headquarters: San Carlos, CA & Basel, Switzerland, California
CEO: John V. Oyler
Employees: 11,000+
Organization: PUB
Revenues: $3.8B USD (2024)
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Contacts

Media:
Kyle Blankenship, BeOne Medicines
+1 667-351-5176
media@beonemed.com

Geoff Cook, The Max Foundation
+1 425-778-8660
geoff.cook@themaxfoundation.org

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