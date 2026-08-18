BeOne Medicines, BeOne Care Foundation en The Max Foundation verlengen samenwerking om toegang tot BRUKINSA® voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie in lage- en middeninkomenslanden te vergroten

SAN CARLOS, Calif. & SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. ('BeOne') (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), een wereldwijd oncologiebedrijf, heeft vandaag – samen met de BeOne Care Foundation, een non-profit liefdadigheidsstichting, en The Max Foundation, een toonaangevende internationale non-profitorganisatie op het gebied van gezondheidszorg – de verlenging aangekondigd van hun samenwerking tot en met 2028. Het doel is om de toegang tot BRUKINSA® (zanubrutinib) voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) in lage- en middeninkomenslanden te vergroten; naar verwachting zal het programma in totaal ongeveer 1.000 patiënten ondersteunen.

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