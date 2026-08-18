Az Xsolla Partner Network a gamescom 2026 előtt bővíti az ellenőrzött alkotókkal kötött partnerségeit és egységesíti a kampánykezelést

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Az Xsolla, a világ egyik vezető videojáték-kereskedelmi vállalata, a mai napon bejelentette az Xsolla Partner Network bővítését a 2026-os kölni gamescom rendezvény előtt, amely az alkotókon keresztül. egyszerűbb és megbízhatóbb módot kínál a játékfejlesztőknek játékaik fejlesztésére. Az alkotói platform ellenőrzött alkotók bevonásával és újratervezett, egységes kampány-munkafolyamattal mostantól a fejlesztők által a vállalkozásuk irányításához használt Xsolla Publisher Account fiókon belül érhető el. Átalánydíjas kampányok, bevételmegosztás mellett kínált új, garantált fizetési lehetőség, valamint adatvezérelt alkotói ajánlások is hamarosan elérhetőek lesznek.

Az Xsolla Partner Network egyetlen felületet biztosít a fejlesztők számára az alkotói kampányok elindításához, kezeléséhez, nyomon követéséhez és az azokról szóló jelentések elkészítéséhez, miközben az Xsolla gondoskodik a fizetésekről, a kifizetésekről, az adózásról, valamint a megfelelőségről.

Ellenőrzött alkotók, kevesebb találgatás. A kifizetéskori automatizált csalásmegelőző ellenőrzések, illetve személyazonosság-hitelesítésnek köszönhetően a fejlesztők valódi, ellenőrzött alkotókkal működhetnek együtt, a kampányok pedig ténylegesen valós közönséget érhetnek el.

A kifizetéskori automatizált csalásmegelőző ellenőrzések, illetve személyazonosság-hitelesítésnek köszönhetően a fejlesztők valódi, ellenőrzött alkotókkal működhetnek együtt, a kampányok pedig ténylegesen valós közönséget érhetnek el. Hamarosan érkezik az egységesített kampányrendszer. A kampánykezelés újratervezésre és egységesítésre kerül, így a videójáték-kulcsokra épülő és bevételmegosztáson alapuló kampányok egyetlen munkafolyamaton keresztül futhatnak majd. A fejlesztők képesek lesznek egyetlen felületről indítani és kezelni az alkotókkal kapcsolatos összes tevékenységet olyan mélységű attribúcióval, amely révén nyomon követhetik a kampány által generált összes kattintást, értékesítést, illetve bevételt.

A kampánykezelés újratervezésre és egységesítésre kerül, így a videójáték-kulcsokra épülő és bevételmegosztáson alapuló kampányok egyetlen munkafolyamaton keresztül futhatnak majd. A fejlesztők képesek lesznek egyetlen felületről indítani és kezelni az alkotókkal kapcsolatos összes tevékenységet olyan mélységű attribúcióval, amely révén nyomon követhetik a kampány által generált összes kattintást, értékesítést, illetve bevételt. Hamarosan érkeznek az átalánydíjas kampányok. A bevételmegosztáson alapuló kampányok hamarosan átalánydíjas kampányokkal egészülnek ki, amelyek új lehetőséget kínálnak a fejlesztőknek azon alkotók megszólítására, akik a százalékalapú kifizetés helyett a garantált díjazást részesítik előnyben, emellett pedig a kampány teljes időtartama alatt segítenek fenntartani az alkotók elkötelezettségét.

A bevételmegosztáson alapuló kampányok hamarosan átalánydíjas kampányokkal egészülnek ki, amelyek új lehetőséget kínálnak a fejlesztőknek azon alkotók megszólítására, akik a százalékalapú kifizetés helyett a garantált díjazást részesítik előnyben, emellett pedig a kampány teljes időtartama alatt segítenek fenntartani az alkotók elkötelezettségét. Egyetlen otthon az alkotók számára. Az alkotók teljes üzleti tevékenységüket az Xsolla.com Creator Business Account fiók felületéről irányíthatják: köztük a kampányokat, a bevételeket, a kifizetéseket, a webáruházakat, valamint az értesítéseket, az overlay-eket, a chatbotokat, a widgeteket, illetve a borravalót kezelő streaming-eszközöket is. Azon eszközök, amelyekre az alkotók támaszkodnak, nem változnak, és a webáruházak is ugyanott maradnak, ahol a rajongók eddig is vásároltak. Ami változik, az az, hogy mostantól minden egyetlen helyen – ugyanazon a platformon – érhető el, amelyet a kiadói partnerek már amúgy is használnak.

„Végérvényesen megváltozott annak a módja, ahogyan a játékosok felfedezik a különféle játékokat. Nem az átugrott hirdetések, hanem az általuk követett és hitelesnek tartott személyek révén fedezik fel a következő játékukat, ez pedig az alkotókat a játékok növekedésének középpontjába helyezi.” – árulta el Chris Hewish, az Xsolla elnöke.

„A probléma az, hogy a legtöbb stúdiót nem erre tervezték. Nincs külön részlegük az alkotókkal folytatott marketingtevékenységre. Csupán egyetlen emberük és egy költségvetésük van, de idejük már nem jut arra, hogy százféle csatornát ellenőrizzenek, vagy egy tucatnyi országban fussanak a kifizetések után. Ezt a hiányosságot hidalja át a Partner Network. Minden egyes alkotó ellenőrzésre kerül, minden egyes kampány egységes munkafolyamat szerint zajlik, és minden egyes kifizetés automatikusan történik – mindez azon a fiókon belül, amelyet a fejlesztők már amúgy is a játékuk futtatására használnak. Így már egyetlen ember is képes kezelni egy olyan alkotói programot, amelyhez korábban egy egész csapat munkája kellett, ez pedig alapjaiban változtatja meg a versenyfeltételeket.”

A fejlesztők többet is megtudhatnak az Xsolla Partner Networkről az alábbi címen: xsolla.com/partner-network. Az alkotók itt láthatnak hozzá a munkához: xsolla.com/for/creators.

Amit az Xsolláról tudni érdemes:

Az Xsolla egy globális kereskedelmi vállalat, amely a fejlesztőket minden olyan eszközzel ellátja, amire szükségük van a videojátékok piacra dobásához, növekedéséhez és bevételszerzéséhez. A Los Angeles-i (Kaliforniai állam) székhelyű vállalat a függetlenektől (indie) a „AAA” kategóriáig terjedő különféle méretű stúdiók számára olyan megoldásokat kínál a közvetlen fogyasztói értékesítés, az intelligens fizetési rendszerek, a szórakoztatóipari szellemi tulajdon (IP), illetve a játékosok elköteleződését szolgáló termékek terén. Az Xsolla segíti a fejlesztőket játékaik finanszírozásában, terjesztésében, népszerűsítésében és bevételszerzési folyamataik méretezhető megvalósításában. A legnagyobb bevételt elérő 100 játék közül több mint 70% bízik az Xsollában; a vállalat több mint 200 régióban működik hivatalos értékesítőként (Merchant of Record), és világszerte több mint 1000 helyi fizetési módhoz fér hozzá. Az Xsolla a videojátékok jövőjébe vetett mély meggyőződésére alapozva elkötelezett amellett, hogy lehetőségeket teremtsen és elősegítse az alkotók növekedését világszerte.

További információkért látogasson el az alábbi weboldalra: xsolla.com

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