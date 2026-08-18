Xsolla Partner Network pozwala rozszerzyć współpracę ze zweryfikowanymi twórcami treści i ujednolica zarządzanie kampaniami w przededniu targów gamescom 2026

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, globalna firma prowadząca działalność w obszarze handlu grami wideo, poinformowała dzisiaj o rozszerzeniu Xsolla Partner Network w przededniu targów gamescom 2026, które odbędą się w Kolonii, pragnąc zapewnić twórcom gier prostszy i bardziej niezawodny sposób rozwoju gier za pośrednictwem twórców treści. Platforma twórców treści teraz stanowi część konta wydawcy Xsolla, którego twórcy gier używają już do prowadzenia swojej działalności; obejmuje ona wdrażanie zweryfikowanych twórców treści oraz przeprojektowany, ujednolicony przepływ pracy związany z kampaniami. Wkrótce znajdą się tu kampanie z opłatą ryczałtową, nowa gwarantowana opcja płatnicza oprócz kampanii z podziałem przychodów oraz rekomendacje twórców w oparciu o dane.

Xsolla Partner Network zapewnia twórcom gier jedno miejsce, w którym mogą oni wprowadzać w życie kampanie twórców treści, zarządzać nimi, monitorować ich przebieg i prowadzić w ich zakresie sprawozdawczość, podczas gdy Xsolla zajmuje się płatnościami, wypłatami, podatkami i zgodnością z przepisami.

Zweryfikowani twórcy treści, mniej zgadywania. Dzięki zautomatyzowanej weryfikacji zapobiegającej oszustwom oraz weryfikacji tożsamości przy wypłacie twórcy gier mogą współpracować z realnymi, sprawdzonymi twórcami treści, a kampanie mogą faktycznie docierać do zamierzonych odbiorców.

Dzięki zautomatyzowanej weryfikacji zapobiegającej oszustwom oraz weryfikacji tożsamości przy wypłacie twórcy gier mogą współpracować z realnymi, sprawdzonymi twórcami treści, a kampanie mogą faktycznie docierać do zamierzonych odbiorców. Jeden system kampanii już wkrótce. Zarządzanie kampaniami zostanie przeprojektowane i ujednolicone, tak aby kluczowe kampanie dotyczące gier wideo oraz kampanie z podziałem przychodów były prowadzone w ramach jednego przepływu pracy. Twórcy gier będą uruchamiać wszelkie działania twórców treści i zarządzać nimi z jednego miejsca, z poziomem szczegółowości umożliwiającym sprawdzenie każdego kliknięcia, każdej sprzedaży i każdego dolara zysku, do których przyczyni się dana kampania.

Zarządzanie kampaniami zostanie przeprojektowane i ujednolicone, tak aby kluczowe kampanie dotyczące gier wideo oraz kampanie z podziałem przychodów były prowadzone w ramach jednego przepływu pracy. Twórcy gier będą uruchamiać wszelkie działania twórców treści i zarządzać nimi z jednego miejsca, z poziomem szczegółowości umożliwiającym sprawdzenie każdego kliknięcia, każdej sprzedaży i każdego dolara zysku, do których przyczyni się dana kampania. Kampanie z opłatą ryczałtową już wkrótce. Kampanie z podziałem przychodów wkrótce zostaną uzupełnione kampaniami z opłatą ryczałtową, aby twórcy gier zyskali nowy sposób przyciągania twórców treści potrzebujących gwarancji płatności zamiast wypłaty opartej na odsetku zysków oraz by twórcy treści pozostali zaangażowani przez cały czas trwania kampanii.

Kampanie z podziałem przychodów wkrótce zostaną uzupełnione kampaniami z opłatą ryczałtową, aby twórcy gier zyskali nowy sposób przyciągania twórców treści potrzebujących gwarancji płatności zamiast wypłaty opartej na odsetku zysków oraz by twórcy treści pozostali zaangażowani przez cały czas trwania kampanii. Jedno miejsce dla twórców treści. Twórcy treści teraz będą prowadzić całą swoją działalność za pośrednictwem konta biznesowego twórcy treści w witrynie Xsolla.com: kampanie, zyski, wypłaty, interfejsy sklepowe i narzędzia streamingowe, w tym alerty, nakładki, chatbot, widgety i możliwość pozostawienia napiwku. Narzędzia wykorzystywane przez twórców się nie zmienią, a interfejsy sklepowe pozostaną tam, gdzie miłośnicy gier dokonują już zakupów. Jedyna zmiana polega na zgromadzeniu wszystkiego w jednym miejscu, na tej samej platformie, z której korzystają już współpracujący z nimi wydawcy.

– Sposób odkrywania gier przez graczy zmienił się na dobre. Gracze znajdują kolejne gry za pośrednictwem ludzi, których obserwują i którym ufają, a nie na podstawie pomijanych reklam; w związku z tym twórcy treści zyskują wiodącą rolę w sposobie późniejszego rozwoju każdej gry – powiedział Chris Hewish, prezes Xsolla.

– Problem polega na tym, że większość studiów nie powstała z myślą o takim działaniu. Nie ma w nich działów odpowiedzialnych za marketing za pośrednictwem twórców treści. Mają jedną osobę, dysponują jakimś budżetem i na pewno nie mają czasu weryfikować setek kanałów ani ganiać za wypłatami w kilkunastu krajach. Tę lukę eliminuje Partner Network. Każdy twórca treści jest zweryfikowany, każda kampania jest prowadzona w ramach jednego przepływu pracy i każda płatność zostaje obsłużona, a wszystko w ramach konta, z którego twórcy gier już korzystają do obsługi swoich gier. Teraz jedna osoba może zarządzać programem dla twórców treści, do którego wcześniej potrzebny był cały zespół; zupełnie odmienia to krajobraz konkurencji.

Twórcy gier mogą uzyskać więcej informacji na temat Xsolla Partner Network pod adresem xsolla.com/partner-network. Twórcy treści mogą rozpocząć na stronie xsolla.com/for/creators.

Xsolla

Xsolla to globalna firma zajmująca się handlem grami wideo, która tworzy i zapewnia wszystko, czego potrzebują twórcy gier, by wprowadzać swoje gry na rynek, rozwijać je i czerpać z nich dochody. Firma, której siedziba mieści się w Los Angeles (Kalifornia), wspiera studia gier wszelkich rozmiarów, od niezależnych studiów po AAA, oferując rozwiązania z zakresu handlu w modelu D2C, inteligentnych płatności, własności intelektualnej w rozrywce oraz produktów zwiększających zaangażowanie graczy. Xsolla pomaga twórcom w finansowaniu, dystrybucji i wprowadzaniu gier na rynek na dużą skalę oraz czerpaniu z nich dochodów. Xsolla, której zaufało już ponad 70% spośród czołówki 100 najbardziej dochodowych gier, prowadzi działalność jako ostateczny sprzedawca w ponad 200 regionach geograficznych, oferując dostęp do ponad 1000 lokalnych metod płatniczych na całym świecie. Opierając się na głębokim przekonaniu co do przyszłości gier, Xsolla pragnie zapewniać możliwości twórcom z każdego zakątka świata i umożliwiać ich rozwój.

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