Het Xsolla Partner Network breidt het aantal partnerschappen met geverifieerde contentmakers uit en stroomlijnt het campagnebeheer in de vooravond van gamescom 2026

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van videogame-commerce, heeft vandaag, in de vooravond van gamescom 2026 in Keulen, bekendgemaakt dat het zijn Xsolla Partner Network uitbreidt. Hiermee krijgen gameontwikkelaars een eenvoudigere en betrouwbaardere manier om hun games via contentmakers te laten groeien. Het contentmakersplatform is nu geïntegreerd in het Xsolla Publisher Account, waar ontwikkelaars hun activiteiten al beheren. Het biedt een geverifieerd onboardingproces voor contentmakers en een vernieuwde, uniforme campagneworkflow. Binnenkort volgen nog campagnes met een vast tarief, een nieuwe optie voor gegarandeerde betaling naast omzetaandeel en datagestuurde aanbevelingen voor makers.

Het Xsolla Partner Network biedt ontwikkelaars één platform om campagnes voor contentmakers te lanceren, te beheren en te volgen. Ze kunnen rapportages maken, terwijl Xsolla de betalingen, uitbetalingen, belastingen en naleving van de regelgeving voor zijn rekening neemt.

Geverifieerde makers, minder giswerk. Dankzij geautomatiseerde fraudecontrole en identiteitsverificatie bij uitbetaling werken ontwikkelaars samen met echte, geverifieerde makers en bereiken campagnes een authentiek publiek.

Dankzij geautomatiseerde fraudecontrole en identiteitsverificatie bij uitbetaling werken ontwikkelaars samen met echte, geverifieerde makers en bereiken campagnes een authentiek publiek. Eén campagnesysteem, binnenkort beschikbaar. Het campagnebeheer krijgt eeen nieuw jasje. Het wordt gestandaardiseerd, zodat campagnes met videogamecodes en campagnes op basis van omzetaandeel via één enkele workflow verlopen. Ontwikkelaars kunnen alle activiteiten van makers vanaf één plek lanceren en beheren, met voldoende attributiediepte om elke klik, elke verkoop en elke dollar die een campagne oplevert te volgen.

Het campagnebeheer krijgt eeen nieuw jasje. Het wordt gestandaardiseerd, zodat campagnes met videogamecodes en campagnes op basis van omzetaandeel via één enkele workflow verlopen. Ontwikkelaars kunnen alle activiteiten van makers vanaf één plek lanceren en beheren, met voldoende attributiediepte om elke klik, elke verkoop en elke dollar die een campagne oplevert te volgen. Campagnes met een vast bedrag, binnenkort beschikbaar. Naast campagnes op basis van omzetaandeel komen er binnenkort ook campagnes met een vast bedrag. Zo kunnen ontwikkelaars makers aantrekken die liever een gegarandeerde vergoeding willen dan een percentage. Makers blijven dan betrokken gedurende de hele campagne.

Naast campagnes op basis van omzetaandeel komen er binnenkort ook campagnes met een vast bedrag. Zo kunnen ontwikkelaars makers aantrekken die liever een gegarandeerde vergoeding willen dan een percentage. Makers blijven dan betrokken gedurende de hele campagne. Eén thuisbasis voor makers. Makers runnen nu hun hele bedrijf vanuit een Creator Business Account op Xsolla.com: campagnes, inkomsten, uitbetalingen, storefronts en streamingtools, waaronder meldingen, overlays, chatbots, widgets en fooien. Makers blijven dezelfde betrouwbare tools gebruiken en hun storefronts blijven precies daar waar hun fans al winkelen. Wat verandert, is dat alles nu op één plek staat, op hetzelfde platform dat hun uitgeverspartners al gebruiken.

"De manier waarop spelers games ontdekken, is voorgoed veranderd. Ze vinden hun volgende game via mensen die ze volgen en vertrouwen, niet via advertenties waar ze niet naar kijken. Makers staan voortaan centraal in de groei van elke game," aldus Chris Hewish, president van Xsolla.

"Het probleem is dat de meeste studio’s hier nooit voor zijn uitgerust. Ze hebben geen afdeling voor creator-marketing. Ze hebben één persoon, een budget en geen tijd om honderd kanalen te screenen of uitbetalingen in een tiental landen na te jagen. Die kloof vult Partner Network op. Elke maker wordt geverifieerd, elke campagne verloopt via één workflow en elke betaling wordt afgehandeld, allemaal binnen het account dat ontwikkelaars al gebruiken om hun game te beheren. Waar vroeger een heel team voor nodig was, kan nu eén persoon een makersprogramma runnen, en dat verandert wie de spelers zijn."

Ontwikkelaars kunnen meer te weten komen over het Xsolla Partner Network op xsolla.com/partner-network. Makers kunnen aan de slag op xsolla.com/for/creators.

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd e-commercebedrijf dat ontwikkelaars alles biedt wat ze nodig hebben om videogames te lanceren, te laten groeien en te monetiseren. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Los Angeles, Californië, ondersteunt studio's van elke omvang, van indie tot AAA, met oplossingen voor directe verkoop aan consumenten, intelligente betalingen, op entertainment gebaseerde IP en producten voor spelersbetrokkenheid. Xsolla helpt ontwikkelaars bij het financieren, distribueren, op de markt brengen en monetiseren van hun games op grote schaal. Xsolla, dat door meer dan 70% van de 100 meest winstgevende games wordt vertrouwd, fungeert als de Merchant of Record in meer dan 200 geografische gebieden en biedt wereldwijd toegang tot meer dan 1000 lokale betaalmethoden. Xsolla gelooft sterk in de toekomst van gaming en zet zich vol overtuiging in om kansen aan te reiken en groei te stimuleren voor makers overal ter wereld.

Meer informatie: xsolla.com

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