A Xsolla Partner Network amplia as parcerias com criadores verificados e unifica o gerenciamento de campanhas antes da gamescom 2026

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Antes da gamescom 2026, em Colônia, a Xsolla, empresa global de comércio de videogames, anunciou a expansão da Xsolla Partner Network, oferecendo aos desenvolvedores de jogos uma maneira mais simples e confiável de expandir seus jogos por meio de criadores. A plataforma de criadores está agora integrada à Xsolla Publisher Account — onde os desenvolvedores já administram seus negócios —, com integração de criadores verificados e um fluxo de trabalho de campanhas redesenhado e unificado. Em breve, estarão disponíveis campanhas com taxa fixa, uma nova opção de pagamento garantido, além de participação nos lucros e recomendações de criadores baseadas em dados.

A Xsolla Partner Network oferece aos desenvolvedores uma plataforma única para lançar, gerenciar, monitorar e gerar relatórios de campanhas com criadores. Enquanto isso, a Xsolla cuida dos pagamentos, repasses, impostos e conformidade.

Criadores verificados, menos incertezas. A verificação antifraude automatizada e a confirmação de identidade no momento do repasse garantem que os desenvolvedores se associem a criadores reais e verificados, assegurando que as campanhas alcancem públicos genuínos.

A verificação antifraude automatizada e a confirmação de identidade no momento do repasse garantem que os desenvolvedores se associem a criadores reais e verificados, assegurando que as campanhas alcancem públicos genuínos. Um sistema único de campanhas (em breve). O gerenciamento de campanhas será reformulado e unificado, de modo que campanhas de distribuição de chaves de jogos e de participação na receita operem sob um único fluxo de trabalho. Os desenvolvedores poderão lançar e gerenciar todas as atividades dos criadores a partir de um só lugar, com um nível de detalhamento que permite visualizar cada clique, venda e valor gerado pela campanha.

O gerenciamento de campanhas será reformulado e unificado, de modo que campanhas de distribuição de chaves de jogos e de participação na receita operem sob um único fluxo de trabalho. Os desenvolvedores poderão lançar e gerenciar todas as atividades dos criadores a partir de um só lugar, com um nível de detalhamento que permite visualizar cada clique, venda e valor gerado pela campanha. Campanhas com pagamento fixo (em breve). As campanhas de participação na receita também contarão com a opção de pagamento fixo. Essa opção oferecerá aos desenvolvedores uma nova maneira de atrair criadores que preferem um pagamento garantido a uma remuneração baseada em porcentagem, além de ajudá-los a manter o engajamento dos criadores durante toda a campanha.

As campanhas de participação na receita também contarão com a opção de pagamento fixo. Essa opção oferecerá aos desenvolvedores uma nova maneira de atrair criadores que preferem um pagamento garantido a uma remuneração baseada em porcentagem, além de ajudá-los a manter o engajamento dos criadores durante toda a campanha. Um espaço centralizado para criadores. Agora, os criadores gerenciam todo o seu negócio por meio de uma Creator Business Account no Xsolla.com, incluindo campanhas, ganhos, repasses, lojas e ferramentas de streaming, como alertas, sobreposições, chatbots, widgets e sistemas de gorjetas. As ferramentas já utilizadas pelos criadores permanecem inalteradas, e suas lojas continuam onde os fãs já realizam suas compras. A mudança é que tudo passa a estar concentrado em um único local, na mesma plataforma utilizada por seus parceiros de publicação.

“A maneira como os jogadores descobrem novos jogos mudou para sempre. Eles encontram seu próximo jogo por meio de pessoas que acompanham e em quem confiam, e não por meio de anúncios que ignoram, o que coloca os criadores no centro da forma como cada jogo crescerá daqui para frente”, afirmou Chris Hewish, presidente da Xsolla.

“O problema é que a maioria dos estúdios nunca foi estruturada para isso. Eles não têm um departamento de marketing com criadores. Têm uma pessoa, um orçamento e nenhum tempo para avaliar uma centena de canais ou correr atrás de pagamentos em uma dúzia de países. É essa lacuna que a Partner Network preenche. Cada criador é verificado, cada campanha é gerenciada por meio de um único fluxo de trabalho e cada pagamento é processado, tudo dentro da conta que os desenvolvedores já usam para gerenciar o jogo. Agora, uma única pessoa pode administrar um programa com criadores que antes exigia uma equipe inteira, e isso muda quem pode competir.”

Desenvolvedores podem saber mais sobre a Xsolla Partner Network em xsolla.com/partner-network. Criadores podem começar em xsolla.com/for/creators.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa global de comércio que desenvolve e fornece tudo de que os desenvolvedores necessitam para lançar, expandir e monetizar videogames. Com sede em Los Angeles, na Califórnia, a Xsolla oferece suporte a estúdios de todos os portes, dos independentes aos AAA, por meio de soluções que incluem comércio direto com o consumidor, pagamentos inteligentes, propriedade intelectual voltada para o entretenimento e produtos para engajamento de jogadores. A Xsolla auxilia os desenvolvedores a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos em larga escala. Com confiança de mais de 70% dos 100 jogos de maior faturamento, a Xsolla atua como operadora de pagamentos em mais de 200 regiões e oferece acesso a mais de mil formas de pagamento locais em todo o mundo. Fundamentada em uma crença profunda no futuro dos jogos, a Xsolla está determinada a proporcionar oportunidades e possibilitar o crescimento de criadores em todas as partes do mundo.

Para mais informações, acesse xsolla.com

© 2026 Xsolla. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.