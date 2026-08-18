Xsolla合作伙伴网络在2026年科隆游戏展前夕扩展认证创作者合作关系并统一营销活动管理流程

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球视频游戏商务公司Xsolla今日宣布，在2026年科隆游戏展(gamescom 2026)举办前夕，Xsolla合作伙伴网络(Xsolla Partner Network)将迎来扩展，为游戏开发者提供一种更简单、更可靠的方式，通过创作者来发展他们的游戏。该创作者平台现已集成至开发者日常运营业务的Xsolla发行商账户(Xsolla Publisher Account)中，并具备认证创作者入驻流程以及重新设计且统一的营销活动工作流。固定费用营销活动、一种新的保证支付选项（与收入分成并行）以及数据驱动的创作者推荐功能也即将推出。

Xsolla合作伙伴网络为开发者提供一个统一的平台，用于启动、管理、跟踪和报告创作者营销活动，同时Xsolla负责处理付款、结算、税务与合规事宜。

认证创作者，减少猜测。 在付款时进行自动反欺诈审核和身份验证，意味着开发者可以与真实的认证创作者合作，确保营销活动触达真实的受众。

在付款时进行自动反欺诈审核和身份验证，意味着开发者可以与真实的认证创作者合作，确保营销活动触达真实的受众。 单一营销活动系统，即将推出。 营销活动管理功能将被重新设计并统一，使视频游戏主打营销活动和收入分成营销活动都能通过同一工作流运行。开发者将从一个地方启动和管理所有创作者活动，并通过深入的归因分析查看营销活动带来的每一次点击、每一笔销售和每一美元收入。

营销活动管理功能将被重新设计并统一，使视频游戏主打营销活动和收入分成营销活动都能通过同一工作流运行。开发者将从一个地方启动和管理所有创作者活动，并通过深入的归因分析查看营销活动带来的每一次点击、每一笔销售和每一美元收入。 固定费用营销活动，即将推出。 收入分成营销活动将很快与固定费用营销活动并行推出，为开发者提供一种新的方式，来吸引那些希望获得付款保证而非基于百分比支付的创作者，并有助于让创作者在整个营销活动期间保持投入。

收入分成营销活动将很快与固定费用营销活动并行推出，为开发者提供一种新的方式，来吸引那些希望获得付款保证而非基于百分比支付的创作者，并有助于让创作者在整个营销活动期间保持投入。 创作者的统一平台。创作者现在可以通过Xsolla.com上的创作者商业账户(Creator Business Account)管理其全部业务：营销活动、收入、付款、店面以及包括提醒、叠加层、聊天机器人、小部件和打赏功能在内的直播工具。创作者所依赖的工具不会改变，创作者店面仍然位于其粉丝熟悉的购物入口。变化在于，所有功能现在都集中在一个平台上，与他们的发行合作伙伴使用的平台相同。

Xsolla总裁Chris Hewish表示：“玩家发现游戏的方式已经永久改变。他们通过关注和信任的人来寻找下一款游戏，而不是通过他们跳过的广告，这使得创作者成为每款游戏未来发展的核心。”

“问题在于，大多数工作室从未为此而构建。他们没有创作者营销部门。他们只有一个人、一笔预算，没有时间去审核上百个渠道，或追踪十几个国家的付款。而这正是合作伙伴网络填补的空白。每个创作者都经过验证，每个营销活动都通过一个工作流运行，每笔付款都得到处理，所有这些都在开发者已经用来运营其游戏的账户内完成。一个人现在可以运行一个曾经需要一整个团队才能完成的创作者项目，这改变了市场的竞争参与主体。”

开发者可以访问xsolla.com/partner-network以了解更多关于Xsolla合作伙伴网络的信息。创作者可以访问xsolla.com/for/creators以开始使用。

关于Xsolla

Xsolla是一家全球商业公司，致力于为开发者提供视频游戏上线、增长和变现所需的一切工具和服务。公司总部位于加州洛杉矶，为从独立游戏到3A大作的各类工作室提供支持，解决方案覆盖直接面向消费者的商业服务、智能支付、基于娱乐的IP以及玩家互动产品。Xsolla帮助开发者大规模地为游戏提供资金并进行发行、营销和变现。全球收入排名前100的游戏中有超过70%信赖Xsolla，公司在全球200多个地区作为商户收单机构运营，支持1000多种本地支付方式。基于对游戏行业未来的坚定信念，Xsolla致力于汇聚各类机遇，为世界各地的创作者释放增长潜力。

如需了解更多信息，请访问 xsolla.com

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