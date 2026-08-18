Interactive Brokers amplía las opciones para inversores latinoamericanos

GREENWICH, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), bróker global que ofrece operaciones automatizadas, anunció hoy una nueva solución para que sus clientes de América Latina puedan ingresar fondos en sus cuentas, desarrollada en colaboración con SafetyPay, de Paysafe. La integración amplía las opciones disponibles para depositar fondos en IBKR y refuerza su compromiso de ofrecer a los clientes de la región un servicio rápido, sencillo y económico.

SafetyPay permite a los clientes elegibles de América Latina depositar fondos en sus cuentas de IBKR directamente desde sus cuentas bancarias personales y en moneda local, lo que simplifica el proceso desde el depósito hasta la inversión. Una vez que disponen de fondos, pueden acceder a toda la gama de productos de IBKR, incluidas acciones, opciones, futuros, divisas, bonos, fondos y otros instrumentos, en más de 170 mercados internacionales desde una única plataforma.

“Depositar fondos en una cuenta debería ser sencillo”, afirmó Milan Galik, director ejecutivo de Interactive Brokers. “SafetyPay ofrece a los clientes de América Latina una forma simple de transferir fondos desde sus cuentas bancarias locales y acceder rápidamente a los mercados internacionales disponibles a través de IBKR. Seguiremos mejorando este proceso mediante la incorporación de soluciones locales prácticas que faciliten las inversiones de nuestros clientes”.

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Los inversores informados eligen Interactive Brokers.

Acerca de Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) forma parte del índice S&P 500. Sus filiales ofrecen ejecución automatizada de operaciones y servicios de custodia de valores, materias primas y divisas, así como acceso a mercados de predicción, las 24 horas del día, en más de 170 mercados de numerosos países y monedas, todo desde una única plataforma para clientes de todo el mundo. La empresa presta servicios a inversores particulares, fondos de cobertura, firmas de inversión que operan con capital propio, asesores financieros y agentes introductores. Cuatro décadas de inversión en tecnología y automatización le permitieron desarrollar una plataforma de gestión de inversiones sofisticada. Interactive Brokers busca ofrecer precios de ejecución competitivos, herramientas para operar en los mercados, soluciones de gestión de riesgos y administración de carteras, recursos de investigación y productos de inversión con costos bajos o nulos, con el objetivo de ayudar a sus clientes a tomar decisiones mejor fundamentadas. La empresa es reconocida de forma constante como uno de los principales brókers del sector y ha recibido numerosos premios y distinciones de publicaciones especializadas como Barron's, Investopedia y Stockbrokers.com, entre otras.

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